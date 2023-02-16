Роскомнадзор попросил правительство профинансировать доработку систем, чтобы контролировать больше сервисов Статьи редакции
Поправки к закону о связи могут обязать хранить данные ещё около 2000 платформ.
- Роскомнадзор (РКН) предупредил правительство, что ему потребуется дополнительное финансирование, если в силу вступят поправки к закону «О связи», пишут «Ведомости» со ссылкой на замруководителя РКН Олега Терлякова. В таком случае регулятор будет контролировать ещё около 2000 онлайн-сервисов, а для этого нужно доработать системы и увеличить штат.
- Закон обяжет владельцев «автономных систем» хранить записи о приёме и передаче любой информации на протяжении трёх лет — по аналогии с «законом Яровой», по которому операторы связи и организаторы распространения информации (ОРИ) должны полгода хранить данные о переписках и звонках и предоставлять их по запросу госорганов.
- Автономная система — это сеть IP-адресов, относящихся к одному сервису или домену, пояснили газете эксперты. Такие сети есть у федеральных и локальных операторов, у банков и университетов, компаний вроде VK и «Яндекса», а также онлайн-кинотеатров и больших интернет-магазинов.
- На ОРИ требования распространятся не будут, так как они уже хранят данные (пример — VK и «Яндекс»), заметил директор Института исследований интернета Карен Казарян. Он также добавил: участников реестра обяжут держать сведения только «о факте передачи электронного сообщения». При этом понятие «электронное сообщение» широкое. Речь, по его словам, может идти даже о факте загрузки страницы.
- В ФСБ объясняют необходимость поправок тем, что владельцы систем собирают много «оперативно значимых» данных, связанных с «огромным количеством преступлений в сфере информационно-компьютерных технологий».
- Законопроект приняли в первом чтении ещё в декабре 2021 года, однако до сих пор не определили, какое ведомство будет контролировать участников реестра. Согласно поправкам, предложенным ко второму чтению, ответственного должно назначить правительство. А РКН пока лишь высказал готовность взяться за контроль.
- По этой причине опрошенные «Ведомостями» эксперты считают просьбу выделить деньги «непонятной». К тому же функции, описанные в проекте, выполняет ФСБ, говорят они. Значит, если поправки примут, задача «контроля за сервисами», или же автономными системами, будет дублироваться.
- В АНО «Инфокультура» тем временем не исключают, что закон станет «обременительным» и для бизнеса, и для вузов, которые регистрировали автономные сети «ещё на заре интернета в России». По словам директора организации Ивана Бегтина, сети не всегда привязаны к российским провайдерам, а провайдеры — к сетям.
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Слишком мало ТСПУ и DPI, нужно больше.
Не перестаю повторять: РКН - это самое мерзкое ведомство современной России. Это раковая опухоль рунета.
У меня есть смешной расистский мем не относящийся к теме. Можно?
Расистский - всегда можно.
Ну ладно, лови ответочку.
Костомаров после проруби
Очевидно, надо понимать контекст и время, когда мне его показали. Безусловно, сейчас он не к месту, но тогда я порвался
А в каком контексте и времени вам его показали?
бАмби
Нужно обязательно профинансировать сервис, который будет контролировать контролёров, что бы они качественно контролировали
от создателей хороводоведов
для них это слишком сложная схема
РКН — правительству: нужно больше власти и контроля!
Татьянос немного не к месту, он не стремился к контролю, он стремился к очищению)
Роскомнадзор попросил правительство профинансировать!
Деньги кончились у нас!
Кончились нам дали...
В противовес, было бы круто сделать некий блокчейн, в котором бы хранился факт доступа конкретным сотрудником РКН к информации собираемой этой системой. Чтобы избежать использование не по назначению.
*Записываю* Попросить денег на блокчейн
И на госзакупки блокчейн. Но тогда придётся работать, а не умеют же: все чьи-то дочки или сыновья не по профилю с покупными дипломами.
все как положено в РФ
Проходите в «дилдошную», – садитесь!
Ну как же непонятной. Давно все всем понятно, просто не говорится всух.
А когда Роскомнадзор избавит страну от телефонного спама? А то я клиент Тинькофф.Мобайл, мне в день по 2-3 раза спамеры звонят!