Сервисы
Полина Лааксо

Роскомнадзор попросил правительство профинансировать доработку систем, чтобы контролировать больше сервисов Статьи редакции

Поправки к закону о связи могут обязать хранить данные ещё около 2000 платформ.

Источник: «Трансперенси Интернешнл»
  • Роскомнадзор (РКН) предупредил правительство, что ему потребуется дополнительное финансирование, если в силу вступят поправки к закону «О связи», пишут «Ведомости» со ссылкой на замруководителя РКН Олега Терлякова. В таком случае регулятор будет контролировать ещё около 2000 онлайн-сервисов, а для этого нужно доработать системы и увеличить штат.
  • Закон обяжет владельцев «автономных систем» хранить записи о приёме и передаче любой информации на протяжении трёх лет — по аналогии с «законом Яровой», по которому операторы связи и организаторы распространения информации (ОРИ) должны полгода хранить данные о переписках и звонках и предоставлять их по запросу госорганов.
  • Автономная система — это сеть IP-адресов, относящихся к одному сервису или домену, пояснили газете эксперты. Такие сети есть у федеральных и локальных операторов, у банков и университетов, компаний вроде VK и «Яндекса», а также онлайн-кинотеатров и больших интернет-магазинов.
  • На ОРИ требования распространятся не будут, так как они уже хранят данные (пример — VK и «Яндекс»), заметил директор Института исследований интернета Карен Казарян. Он также добавил: участников реестра обяжут держать сведения только «о факте передачи электронного сообщения». При этом понятие «электронное сообщение» широкое. Речь, по его словам, может идти даже о факте загрузки страницы.
  • В ФСБ объясняют необходимость поправок тем, что владельцы систем собирают много «оперативно значимых» данных, связанных с «огромным количеством преступлений в сфере информационно-компьютерных технологий».
  • Законопроект приняли в первом чтении ещё в декабре 2021 года, однако до сих пор не определили, какое ведомство будет контролировать участников реестра. Согласно поправкам, предложенным ко второму чтению, ответственного должно назначить правительство. А РКН пока лишь высказал готовность взяться за контроль.
  • По этой причине опрошенные «Ведомостями» эксперты считают просьбу выделить деньги «непонятной». К тому же функции, описанные в проекте, выполняет ФСБ, говорят они. Значит, если поправки примут, задача «контроля за сервисами», или же автономными системами, будет дублироваться.
  • В АНО «Инфокультура» тем временем не исключают, что закон станет «обременительным» и для бизнеса, и для вузов, которые регистрировали автономные сети «ещё на заре интернета в России». По словам директора организации Ивана Бегтина, сети не всегда привязаны к российским провайдерам, а провайдеры — к сетям.

#новость #роскомнадзор #ркн

953 просмотров
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24 комментария
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 Слегка Придурковатый

Слишком мало ТСПУ и DPI, нужно больше.

Не перестаю повторять: РКН - это самое мерзкое ведомство современной России. Это раковая опухоль рунета.

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GPT-Либерал-смузихлёб

У меня есть смешной расистский мем не относящийся к теме. Можно?

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Слегка Придурковатый

Расистский - всегда можно.

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GPT-Либерал-смузихлёб
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Слегка Придурковатый

Ну ладно, лови ответочку.

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GPT-Либерал-смузихлёб

Костомаров после проруби

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GPT-Либерал-смузихлёб

Очевидно, надо понимать контекст и время, когда мне его показали. Безусловно, сейчас он не к месту, но тогда я порвался

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Константин Смородский

А в каком контексте и времени вам его показали?

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Илья М

бАмби

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Дмитрий Самохин

Нужно обязательно профинансировать сервис, который будет контролировать контролёров, что бы они качественно контролировали

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Martin Prestone

от создателей хороводоведов

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Таисия Игнатьева

для них это слишком сложная схема

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Вадим Д.

РКН — правительству: нужно больше власти и контроля!

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Константин Смородский

Татьянос немного не к месту, он не стремился к контролю, он стремился к очищению)

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Любимый кавалер

Роскомнадзор попросил правительство профинансировать!

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Любимый кавалер

Деньги кончились у нас!
Кончились нам дали...

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Кирилл Паркс

В противовес, было бы круто сделать некий блокчейн, в котором бы хранился факт доступа конкретным сотрудником РКН к информации собираемой этой системой. Чтобы избежать использование не по назначению.

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Sergeant Ding

*Записываю* Попросить денег на блокчейн

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Константин Смородский
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Dmitry Voloshin

И на госзакупки блокчейн. Но тогда придётся работать, а не умеют же: все чьи-то дочки или сыновья не по профилю с покупными дипломами.

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Roll Null

все как положено в РФ

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bySashka

Проходите в «дилдошную», – садитесь!

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Константин Смородский
По этой причине опрошенные «Ведомостями» эксперты считают просьбу выделить деньги «непонятной».

Ну как же непонятной. Давно все всем понятно, просто не говорится всух.

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Перечитатель

А когда Роскомнадзор избавит страну от телефонного спама? А то я клиент Тинькофф.Мобайл, мне в день по 2-3 раза спамеры звонят!

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