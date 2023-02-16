Сервисы
Детский бокал

Пользователи из России пожаловались, что Slack начал предупреждать об удалении бесплатных пространств Статьи редакции

Дата отключения от мессенджера — 21 марта.

  • О том, что Slack прислал уведомление о принудительном закрытии пространства opendatarussia.slack.com «по той причине, что оно было зарегистрировано на адрес электронной почты в зоне .ru», сообщил директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».
  • Кроме него о получении такого письма рассказал на vc.ru сооснователь корпоративного мессенджера «Пачка» Григорий Любачев. Он отметил, что затронуты оказались даже пространства, созданные более восьми лет назад. В комментариях пользователи поделились, что им тоже пришли предупреждения от Slack.
  • Также на отключение пространства на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) пожаловалась партнёр рекламного агентства Digital Guru Ольга Соколова.
  • Во всех трёх письмах одна дата отключения — 21 марта 2023 года.
  • Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта 2022 года опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России. Тогда про ограничения работы Slack она не упоминала.
  • 15 марта пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack — это затронуло команды «Сбера». 16 марта мессенджер рассказал об ограничениях для российских клиентов: некоторым отключат доступ из-за санкций, а пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.
Сервисы
Полина Лааксо
Чем заменить корпоративный мессенджер Slack, если он перестанет работать в России Статьи редакции

Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.

#новость #slack

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22 комментария
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 ЯД
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Тепловой будильник

Мем на все времена

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thinkabout1t

этот мем запомнится нам на всю жизнь

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Obi Van Goga

на все времена и на все случаи жизни)))

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Grigorii Liubachev

Евгения, спасибо за упоминание. Продублирую здесь комментарий из своего материала:

Если у вас в Слаке застряли данные или просто надо куда-то переехать, то у нас в Пачке ( https://www.pachca.com ) есть:

* Импорт из Слака
* Бесплатный тариф до 2000 сообщений (хватит небольшим командам)
* Скидка 75% образовательным организациям и НКО

За последний год мы сильно прокачали мессенджер и перевели на платформу многие десятки тысяч пользователей. Если у вас будут какие-то вопросы, то можете писать мне в ЛС.

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Sergei Novikov

Пакхка

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Andrei Romanov

Да подальше их с таким отношением к пользователям, и так уже рынок потеряли, теперь и карму еще.

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Седой бокал

О нет, потеряли такой большой рынок, как же им спится-то теперь

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Kirill

Ну что ж. Будем развивать свои сервисы

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Rex Mundy
Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта 2022 года опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России. Тогда про ограничения работы Slack она не упоминала.

А нужно прямо упоминание какое-то?
Если сервис ушел из России, то это вопрос времени сколько он еще проработает. Кто то типа год сидел и надеялся? И теперь претензии к… кому?

Jira например работала после ухода, но запретила покупку плагинов и даже установку бесплатных

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Бинарный Ёж

Удивляет бессмысленность этих действий, типичное "назло маме отморожу уши".

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Вадим Д.

Долгонько запрягали. С духом собирались или команды ждали? Очередной пример свинского отношения.

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Февраль Камшотов

Зашквар

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Obi Van Goga

хуже, фаршмак

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Eli
Пользователи из России пожаловались, что Slack начал предупреждать об удалении бесплатных пространств

Сука, бесплатные толчки главное в парках не трогайте.

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Nickname

еще год назад надо было уходить со слака. ребята там упоротые.

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Alex Crown

Расизм во всей красе. Другим компаниям будет тоже неплохо задуматься, насколько безопасно пользоваться слаком. А то сегодня им россияне не нравятся, а какая нация, группа людей или вид бизнеса им не понравится завтра? Только self-hosted решения, только хардкор!

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Nitreed1

Press F

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Алекс

Теперь заживем!

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Иван Вознюк

Доброе утро. Когда работал в сбере в один день просто все пространство снесли. Абсолютно. Без бекапов. Было в марте 2022

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Alvin

Дата отключения от мессенджера — 21 марта.
Есть время еще до 21 числа

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Мох

Никогда не понимал ретроградов, использующих Слак. Есть же современный Дискорд с голосовыми звонками и без анальных ограничений. С таким же успехом можно в Скайпе рабочие чаты вести.

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