Московская ритуальная служба заказала разработку единого «цифрового кладбища» за 243 млн рублей Статьи редакции
По контракту нужно разработать электронную схему 18 кладбищ Москвы и Московской области.
- Ритуальная служба 9 февраля 2023 года разместила на портале госзакупок тендер на создание «цифровой базы мест захоронений на кладбищах» и внесение этих данных в Единую автоматизированную систему похоронной отрасли Москвы (ЕАС «Ритуал»). Первым внимание на это обратил портал CNews.
- Контракт предусматривает создание электронной карты и оцифровку надгробий на 18 кладбищах Москвы и Московской области. На них находится более 800 тысяч захоронений, а общая площадь составляет 338 га. Начальная цена тендера — 243 млн рублей, срок исполнения — 9 января 2024 года.
- Исполнитель, согласно техзаданию, должен сфотографировать места захоронений и надгробия, а также загрузить их в ЕАС «Ритуал» с описание участков. На снимках должны читаться надписи с памятников. Захоронения нужно разделить по категориям в зависимости от их состояния — например, при отсутствии памятника или надписей на нём.
- В рамках контракта также должен быть создан электронный план кладбищ, находящихся на них захоронений и объектов инфраструктуры. Каждой могиле будет присвоен индивидуальный номер с описанием и указанием местоположения.
- О создании ЕАС «Ритуал» в Москве рассказали в 2002 году. Она предполагал инвентаризацию всех городских захоронений и создание единой информационной базы для помощи родственникам в поиске могил.
- В марте 2021 года глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов анонсировал единой базы захоронений и свободных участков в Москве, которой можно будет пользоваться через портал городских услуг.
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Следующий этап - маркировка памятников, крестов и венков.
Чтобы граждане были уверены - они купи оригинал.
Скорее следущий этап это скрытие части данных чтобы злые западные журналисты и иностранные агенты ничего не нашли
Сейчас прибегут местные знатоки и всем объяснят, почему это хуево и все деньги будут украдены.
Действительно. Уууу глупые местные знатоки.
А то что вводится какой-то новый кладбищенский учёт в разгар войны и во время зашкаливающей нагрузки на кладбища по всей стране - это просто совпадение и ничего плого тут точно нет ни в причинах, ни в следствиях.
Еще бы облагородить вид кладбищ. А то сейчас большинство просто жесть.