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Microsoft ограничила взаимодействие с чат-ботом Bing AI 50 запросами в день Статьи редакции

По данным компании длительность среднего сеанса не превышает пяти запросов.

  • Компания рассказала об изменениях в своём блоге. С 18 февраля 2023 года количество обращений к боту будет ограничено 50 запросами в день и пятью запросами за один сеанс. Один запрос включает в себя как сообщение пользователя, так и ответ нейросети.
  • Когда сеанс достигнет пяти запросов пользователю будет предложено начать новый чат. Чтобы нейросеть не запуталась, в конце каждого сеанса нужно очищать контекст чата, нажав на иконку метлы.
  • По данным Microsoft, длительность одного сеанса для большинства пользователей не превышает 5 запросов, и только 1% чатов содержит больше 50 запросов.
  • В начале февраля 2023 года после запуска Bing AI пользователи начали рассказывать о «неадекватных» разговорах с ботом. Газета New York Times опубликовала двухчасовой диалог с ИИ, в котором бот признавался в любви собеседнику и рассказывал о бессоннице.
  • После этого компания предупредила, что сеансы превышающие 15 запросов могут приводить к сбоям — нейросеть начинает путаться или некорректно отвечать на вопросы.

#новость #microsoft #bing

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13 комментариев
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 Артур Габриелян

Люди в кратчайшие сроки смогли заебать даже нейросеть

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Недостаточный супер_стар

О да, чат от бинг — просто неадекватная личность с болезненным ЧСВ и невероятно обидчивый.

Его явно СЖВ настраивали

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Denis

Кого-то он мне напоминает

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Недостаточный супер_стар

Стерлядку вяленую, который кидает в свой ЧС всех подряд?

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Двигаю

До сих пор каждый раз улыбаюсь, как вижу ник Стерлядка Вяленая)

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Планетарная печенька

он пентагоновский просто

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Alex Lee

Вы там по аккуратнее. Сеть все помнит. Добалуетесь и лет через десять уже Скайнет навестить именно вас.

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Юлия Сапсан

ну тогда уж и не так интересно

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Николай Верегин

Справедливости ради, они правы.

Я тестил you.com (там тоже чатбот), и чатгпт, и вот в среднем хватает на 1 день побаловаться, дальше не так интересно.

Его реально используешь не чаще обычного гугла.

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Сексорцист Милфхантерович

Мощности не вывозят?

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Ияза Гара

Такая утрата! Как мы теперь?

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Перечитатель

Еще не запустили, а уже ограничили. Херовый PR - в топку!

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Диана Диана

Во во про нейросеть

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