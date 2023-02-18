Microsoft ограничила взаимодействие с чат-ботом Bing AI 50 запросами в день Статьи редакции
По данным компании длительность среднего сеанса не превышает пяти запросов.
- Компания рассказала об изменениях в своём блоге. С 18 февраля 2023 года количество обращений к боту будет ограничено 50 запросами в день и пятью запросами за один сеанс. Один запрос включает в себя как сообщение пользователя, так и ответ нейросети.
- Когда сеанс достигнет пяти запросов пользователю будет предложено начать новый чат. Чтобы нейросеть не запуталась, в конце каждого сеанса нужно очищать контекст чата, нажав на иконку метлы.
- По данным Microsoft, длительность одного сеанса для большинства пользователей не превышает 5 запросов, и только 1% чатов содержит больше 50 запросов.
- В начале февраля 2023 года после запуска Bing AI пользователи начали рассказывать о «неадекватных» разговорах с ботом. Газета New York Times опубликовала двухчасовой диалог с ИИ, в котором бот признавался в любви собеседнику и рассказывал о бессоннице.
- После этого компания предупредила, что сеансы превышающие 15 запросов могут приводить к сбоям — нейросеть начинает путаться или некорректно отвечать на вопросы.
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Люди в кратчайшие сроки смогли заебать даже нейросеть
О да, чат от бинг — просто неадекватная личность с болезненным ЧСВ и невероятно обидчивый.
Его явно СЖВ настраивали
Кого-то он мне напоминает
Стерлядку вяленую, который кидает в свой ЧС всех подряд?
До сих пор каждый раз улыбаюсь, как вижу ник Стерлядка Вяленая)
он пентагоновский просто
Вы там по аккуратнее. Сеть все помнит. Добалуетесь и лет через десять уже Скайнет навестить именно вас.
ну тогда уж и не так интересно
Справедливости ради, они правы.
Я тестил you.com (там тоже чатбот), и чатгпт, и вот в среднем хватает на 1 день побаловаться, дальше не так интересно.
Его реально используешь не чаще обычного гугла.
Мощности не вывозят?
Такая утрата! Как мы теперь?
Еще не запустили, а уже ограничили. Херовый PR - в топку!
Во во про нейросеть