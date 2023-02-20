Например, речь может идти о рисках для губернатора от сообщения о каком-то крупном пожаре или другой аварии в регионе. Но это и не значит, что данная информация будет удаляться из инфопространства, чтобы исказить положение реальных дел. Мониторинг рисков необходим, чтобы обеспечить своевременную реакцию ответственных госорганов.