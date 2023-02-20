Структура Роскомнадзора начала внутренние тесты системы «Вепрь» для «выявления потенциальных точек напряжённости в сети» Статьи редакции
Речь может идти о «поиске фейков» и мониторинге «рисков» для властей — например, от сообщения о каком-то крупном пожаре.
- Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) проводит внутренние испытания системы «Вепрь», пишут «Ведомости» со ссылкой на него. Её разработкой с 2022 года занимается петербургский «Необит» (создаёт решения для ФСБ, Минобороны и других ведомств, по данным газеты).
- Сейчас первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года, указали в ГРЧЦ.
- В Роскомнадзоре добавили, что «Вепрь» предназначена «для выявления потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов».
- Опрошенные газетой эксперты говорят, что сюда можно отнести «поиск фейков» и сообщений, которые могут представлять «риски» для властей.
- Согласно техзаданию, «Вепрь» также должна с помощью алгоритмов определять вероятного автора контента, давать оценку тональности сообщения, показывать всплески популярности темы. Другая задача системы — анализ информации по темам-триггерам.
- В феврале 2023 года Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещённого фото- и видеоконтента «Окулус». Она работает как классификатор данных и обрабатывает свыше 200 тысяч материалов в сутки.
2332 просмотров
Это, например, когда губер сказал, что "все в доле"?)
Если это не закончится и Путин станет президентом в 2024 то можно смело уезжать из страны. Больше тут нечего будет ловить.
не закончится, потому что всем насрать на себя и свое будущее. Главное чтобы в корыте объедки были и по тв говорящие головы "че там у хохлов" обсуждали
Причем, если раньше объедками довольствовались только бюджетники и пенсионеры, то теперь ему удалось вырастить целую касту трудоспособных людей, живущих на всякие выплаты и пособия по детям. И, что характерно, если им всё-таки приходится работать, делают они это исключительно в черную, не платя ни копейки любимых фельдмаршалом налогов. Ну, за исключением НДС, конечно.
Мне нравится твой оптимизм!
Надежда – мой компас земной
Вроде все кого не устраивает, что Путин выиграет в 2024 выбору уже уехали))
Министерство правды, ок.
Что-то у РКН названия систем, как у орудейных, подозрительное "совпадение".
В статье указан разработчик «Необит», создаёт решения для ФСБ, Минобороны…
Общая база именований (-:
Посему ещё нет системы "Терпила"? Вроде их лексика.
Да пипец, чистая диктатура. В подъезде взорвался газ, виноваты гос службы администрация и прочее, кто там ответственен, а в интернете обсуждать нельзя. Дискредитации властей видетили.
Или полиция например кого избили, тоже нельзя обсуждать.
Потому что это нарушение защиты персональных данных)))
Интереснее всего, что они будут делать дальше. Ну, типа, вот обнаружили они "волну обсуждения и общественного недовольства". Что дальше-то? В противовес подключают своих ботов для замыливания темы?
Или сразу же подключают старую добрую систему ТРКА, минуя все остальные?
блокируют T-journal
При любой непонятной ситуации блокируй TJ.
Да вышлют группу на задержание и впаяют лет 5, за какую-нибудь за уши притянутую статью.
В смысле, принятую? За дискредитацию %чувствительный_департамент%
Андрюха, у нас точка напряженности! Возможно, криминал! По коням!
Пошли н**Уй!
Не раскачивайте напряжение в сети!
ГРЧЦ же недавно факт взлома сами подтвердили, а теперь систему испытывают. Видно сразу, что спецы там сидят))
А как они определяют фейк или нет? Фейк = подделка, подлог.
Вот есть прога "Госуслуги Авто", она предлагает оформить европротокольное дтп, но требует чтобы фото делалось только с её помощью и при включенном геопозиционировании.
Может выпустят какое-то аналогичное ПО для "новостей" от пользователей в соцсетях? Тогда не будет вопросов фейк это или нет
Легко
Не совпадает с политикой государства - фейк, совпадает - не фейк.
У нас и СМИ то нет уже. Есть только рупор, там не фейк, все остальное фейк.
И нотариальное заверение еще нужно.
Будет интересно наблюдать возбуждение Вепря на очередные ботофермы=)
Будет здорово, если своих же ботов заблокирует)
Френдли фаер=) Но не боитесь - у нас нет ботов. Боты только либеральные))
Своих не бросаем!
Верно, вепрь, это же автомат вроде такой у концерна Калашникова. Типа будут рг приезжать пизды давать за напряжённость?
во-первых не автомат, а полуавтомат, на базе РПК
во-вторых это завод Молот! Это важно - их продукция ИМХО качественней чем продукция Калашникова
ну и я думаю РКН имели в виду кабанчика, без отсылки к оружию :-) по аналогии как с помощью кабанчиков ищут трюфеля
"и мониторинге «рисков» для властей"- ага,конечно о пожаре🤣
Ну да, с каких это пор пожар — риск для властей
Не очень я понимаю зачем оно надо, если все уже давно в телеге всё что надо обсуждают)
че непонятного - мониторить волнения в массах будут. если че - стрелять или смываться в бункер
Предлагаю запустить нейросеть "хрю-хрю" и запустить её в порашу
Маловато. Мощностей не хватает?
Альфа версия. Пока осваивается бюджет модерацию делают руками.
Название огонь
1. Название ням-ням
2. «Вепрь» заблокирует VC
для «выявления потенциальных точек напряжённости в сети», лол. В словарь Новояза редакции 2023 года.
что теперь нельзя будет писать "старый дед достал"
Что такое Необит? — может все таки Неебёт?