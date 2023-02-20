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Личный Даниль

Структура Роскомнадзора начала внутренние тесты системы «Вепрь» для «выявления потенциальных точек напряжённости в сети» Статьи редакции

Речь может идти о «поиске фейков» и мониторинге «рисков» для властей — например, от сообщения о каком-то крупном пожаре.

  • Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) проводит внутренние испытания системы «Вепрь», пишут «Ведомости» со ссылкой на него. Её разработкой с 2022 года занимается петербургский «Необит» (создаёт решения для ФСБ, Минобороны и других ведомств, по данным газеты).
  • Сейчас первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года, указали в ГРЧЦ.
  • В Роскомнадзоре добавили, что «Вепрь» предназначена «для выявления потенциальных точек напряжённости в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов».
  • Опрошенные газетой эксперты говорят, что сюда можно отнести «поиск фейков» и сообщений, которые могут представлять «риски» для властей.

Например, речь может идти о рисках для губернатора от сообщения о каком-то крупном пожаре или другой аварии в регионе. Но это и не значит, что данная информация будет удаляться из инфопространства, чтобы исказить положение реальных дел. Мониторинг рисков необходим, чтобы обеспечить своевременную реакцию ответственных госорганов.

Наталия Тылевич, гендиректор разработчика «Социальная лаборатория»
  • Согласно техзаданию, «Вепрь» также должна с помощью алгоритмов определять вероятного автора контента, давать оценку тональности сообщения, показывать всплески популярности темы. Другая задача системы — анализ информации по темам-триггерам.

Например, люди боятся аварий газового оборудования, потому что сами часто его используют, поэтому вероятность того, что сообщение о взрыве газа в жилом доме широко разойдётся и вызовет волну обсуждения и общественного недовольства, высока, и этот риск как раз и зафиксирует система.

Наталия Тылевич, гендиректор разработчика «Социальная лаборатория»
  • В феврале 2023 года Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещённого фото- и видеоконтента «Окулус». Она работает как классификатор данных и обрабатывает свыше 200 тысяч материалов в сутки.

#новость #роскомнадзор

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47 комментариев
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 Максим

Это, например, когда губер сказал, что "все в доле"?)

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Александр

Если это не закончится и Путин станет президентом в 2024 то можно смело уезжать из страны. Больше тут нечего будет ловить.

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Градибор Пожарский
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александр

не закончится, потому что всем насрать на себя и свое будущее. Главное чтобы в корыте объедки были и по тв говорящие головы "че там у хохлов" обсуждали

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Ivan Pogoreloff

Причем, если раньше объедками довольствовались только бюджетники и пенсионеры, то теперь ему удалось вырастить целую касту трудоспособных людей, живущих на всякие выплаты и пособия по детям. И, что характерно, если им всё-таки приходится работать, делают они это исключительно в черную, не платя ни копейки любимых фельдмаршалом налогов. Ну, за исключением НДС, конечно.

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Алексей Бровко

Мне нравится твой оптимизм!

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Александр

Надежда – мой компас земной

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Blackrock

Вроде все кого не устраивает, что Путин выиграет в 2024 выбору уже уехали))

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compostirony

Министерство правды, ок.

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Вадим Д.

Что-то у РКН названия систем, как у орудейных, подозрительное "совпадение".

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Иван Владимирович

В статье указан разработчик «Необит», создаёт решения для ФСБ, Минобороны…

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Вадим Д.

Общая база именований (-:

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MMT

Посему ещё нет системы "Терпила"? Вроде их лексика.

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Ярослав Золов

Да пипец, чистая диктатура. В подъезде взорвался газ, виноваты гос службы администрация и прочее, кто там ответственен, а в интернете обсуждать нельзя. Дискредитации властей видетили.

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Ярослав Золов

Или полиция например кого избили, тоже нельзя обсуждать.

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Будущий Мика

Потому что это нарушение защиты персональных данных)))

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Слегка Придурковатый

Интереснее всего, что они будут делать дальше. Ну, типа, вот обнаружили они "волну обсуждения и общественного недовольства". Что дальше-то? В противовес подключают своих ботов для замыливания темы?

Или сразу же подключают старую добрую систему ТРКА, минуя все остальные?

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Alexey Dymov

блокируют T-journal

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Слегка Придурковатый

При любой непонятной ситуации блокируй TJ.

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Vyacheslav Bezfamilnih

Да вышлют группу на задержание и впаяют лет 5, за какую-нибудь за уши притянутую статью.

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Алексей Бровко

В смысле, принятую? За дискредитацию %чувствительный_департамент%

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Уголовный жар

Андрюха, у нас точка напряженности! Возможно, криминал! По коням!

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Александр Пустовалов

Пошли н**Уй!

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Иван Петров

Не раскачивайте напряжение в сети!

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Илья Цезечев

ГРЧЦ же недавно факт взлома сами подтвердили, а теперь систему испытывают. Видно сразу, что спецы там сидят))

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Egor Chusov

А как они определяют фейк или нет? Фейк = подделка, подлог.

Вот есть прога "Госуслуги Авто", она предлагает оформить европротокольное дтп, но требует чтобы фото делалось только с её помощью и при включенном геопозиционировании.

Может выпустят какое-то аналогичное ПО для "новостей" от пользователей в соцсетях? Тогда не будет вопросов фейк это или нет

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Мурад Муртазалиев
А как они определяют фейк или нет?

Легко
Не совпадает с политикой государства - фейк, совпадает - не фейк.

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Александр

У нас и СМИ то нет уже. Есть только рупор, там не фейк, все остальное фейк.

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Shoo

И нотариальное заверение еще нужно.

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Будущий Мика

Будет интересно наблюдать возбуждение Вепря на очередные ботофермы=)

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Евгений Широков

Будет здорово, если своих же ботов заблокирует)

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Будущий Мика

Френдли фаер=) Но не боитесь - у нас нет ботов. Боты только либеральные))

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Баг Банни

Своих не бросаем!

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MMT

Верно, вепрь, это же автомат вроде такой у концерна Калашникова. Типа будут рг приезжать пизды давать за напряжённость?

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Dev

во-первых не автомат, а полуавтомат, на базе РПК
во-вторых это завод Молот! Это важно - их продукция ИМХО качественней чем продукция Калашникова

ну и я думаю РКН имели в виду кабанчика, без отсылки к оружию :-) по аналогии как с помощью кабанчиков ищут трюфеля

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Никита Лукьянов

"и мониторинге «рисков» для властей"- ага,конечно о пожаре🤣

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Константин Морошин

Ну да, с каких это пор пожар — риск для властей

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Paul Brezcuu

Не очень я понимаю зачем оно надо, если все уже давно в телеге всё что надо обсуждают)

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Инга Русланова

че непонятного - мониторить волнения в массах будут. если че - стрелять или смываться в бункер

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Natural Phobia

Предлагаю запустить нейросеть "хрю-хрю" и запустить её в порашу

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Сноб
обрабатывает свыше 200 тысяч материалов в сутки

Маловато. Мощностей не хватает?

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Алексей Бровко

Альфа версия. Пока осваивается бюджет модерацию делают руками.

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Доктор Богомол Тобогган

Название огонь

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Дмитрий Алтунин

1. Название ням-ням
2. «Вепрь» заблокирует VC

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Как таковой

для «выявления потенциальных точек напряжённости в сети», лол. В словарь Новояза редакции 2023 года.

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Альберт Кех

что теперь нельзя будет писать "старый дед достал"

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Макс Мартин

Что такое Необит? — может все таки Неебёт?

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