Стартап по изучению китайского языка Laoshi передал российский бизнес агентству Setters Статьи редакции
Последнее планирует вложить в его развитие не менее 15 млн рублей.
- Сервис для изучения китайского языка Laoshi, зарегистрированный в США, передал российский бизнес и товарный знак «Лаоши» гендиректору коммуникационного агентства Setters Евгению Давыдову. О сделке vc.ru рассказали представители Setters, в Laoshi её подтвердили.
- Агентство будет управлять российским подразделением независимо от американского, а развивать его станет внутри холдинга Setters Creative Capital, который запустили в конце 2022 года. Setters вложит не менее 15 млн рублей в маркетинг и привлечение аудитории, а также наём и поиск новых партнёров.
- Передача активов позволит Laoshi беспрепятственно принимать платежи от пользователей из России в условиях санкций, а также продвигаться и развиваться на местном рынке. «Цель Laoshi — задать тренд на изучение китайского и сделать его модным, и команда Setters, на наш взгляд, точно с этим справится», — сказал vc.ru сооснователь Laoshi Даниль Хасаншин.
- Сумму сделки обе стороны не раскрывают. Анонимный cобеседник vc.ru на edtech-рынке допускает, что она могла составить столько же, сколько и будущие инвестиции Setters.
- С момента запуска в 2020 году проект привлёк $570 тысяч инвестиций и получил оценку в $5 млн. В России, по данным на начало 2023-го, Laoshi скачало более 53 тысяч человек.
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Круто, поздравляю ребят
Годная рабочая схема, не даром стартап по изучению китайского (-:
Вадим, пора пилить стартап по Нейро-Лингвистическому Программированию для китайского рынка с помощью чатбота от Baidu
Шьорт побьери, его ещё нет?!
Девушка на фото симпатичная. И дизайн у приложения тоже крутой. Удачи ребятам.
Комментарий удален модератором
думаю у ребят впереди еще много новых начинаний)
не видел девушку, зашел сюда из коментов справа, но я бы отлизал
Теперь смогу понимать татуировки с иероглифами, отлично