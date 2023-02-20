Сервисы
Полина Лааксо

Стартап по изучению китайского языка Laoshi передал российский бизнес агентству Setters Статьи редакции

Последнее планирует вложить в его развитие не менее 15 млн рублей.

Команда Laoshi
  • Сервис для изучения китайского языка Laoshi, зарегистрированный в США, передал российский бизнес и товарный знак «Лаоши» гендиректору коммуникационного агентства Setters Евгению Давыдову. О сделке vc.ru рассказали представители Setters, в Laoshi её подтвердили.
  • Агентство будет управлять российским подразделением независимо от американского, а развивать его станет внутри холдинга Setters Creative Capital, который запустили в конце 2022 года. Setters вложит не менее 15 млн рублей в маркетинг и привлечение аудитории, а также наём и поиск новых партнёров.
  • Передача активов позволит Laoshi беспрепятственно принимать платежи от пользователей из России в условиях санкций, а также продвигаться и развиваться на местном рынке. «Цель Laoshi — задать тренд на изучение китайского и сделать его модным, и команда Setters, на наш взгляд, точно с этим справится», — сказал vc.ru сооснователь Laoshi Даниль Хасаншин.
  • Сумму сделки обе стороны не раскрывают. Анонимный cобеседник vc.ru на edtech-рынке допускает, что она могла составить столько же, сколько и будущие инвестиции Setters.
  • С момента запуска в 2020 году проект привлёк $570 тысяч инвестиций и получил оценку в $5 млн. В России, по данным на начало 2023-го, Laoshi скачало более 53 тысяч человек.
Сервисы
Полина Лааксо
От них ждали «чудо-кнопку», с которой всё быстро учится, но так не бывает: как растёт приложение-школа китайского Laoshi Статьи редакции

Предприниматель Сергей Кондрашов учит россиян китайскому больше 10 лет — даже в офлайне. А сейчас остановился на приложении Laoshi, которое развивает с Данилем Хасаншиным. Потенциальные инвесторы просили геймификацию и «веселье». Учредители же считают, что китайский — история про упорный труд, и потому не хотят идти на уступки.

Команда Laoshi на пока что единственном общем съезде — в Ереване. Слева направо: сооснователь Даниль, директор по контенту Наталья, арт-директор Алексей, тимлид Заур, сооснователь Сергей

#новость #laoshi

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8 комментариев
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 Artur Kuramshin

Круто, поздравляю ребят

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Вадим Д.

Годная рабочая схема, не даром стартап по изучению китайского (-:

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Artur Kuramshin

Вадим, пора пилить стартап по Нейро-Лингвистическому Программированию для китайского рынка с помощью чатбота от Baidu

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Вадим Д.

Шьорт побьери, его ещё нет?!

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Alex

Девушка на фото симпатичная. И дизайн у приложения тоже крутой. Удачи ребятам.

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Комментарий удален модератором

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Roman Tabakov

думаю у ребят впереди еще много новых начинаний)

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Всратый Гном

не видел девушку, зашел сюда из коментов справа, но я бы отлизал

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Лиса Пенькова

Теперь смогу понимать татуировки с иероглифами, отлично

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