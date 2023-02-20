От них ждали «чудо-кнопку», с которой всё быстро учится, но так не бывает: как растёт приложение-школа китайского

Предприниматель Сергей Кондрашов учит россиян китайскому больше 10 лет — даже в офлайне. А сейчас остановился на приложении Laoshi, которое развивает с Данилем Хасаншиным. Потенциальные инвесторы просили геймификацию и «веселье». Учредители же считают, что китайский — история про упорный труд, и потому не хотят идти на уступки.