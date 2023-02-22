Сервисы
Полина Лааксо

Ювелирная сеть Sunlight запустит сервис для знакомств Статьи редакции

Его планируют показать в марте 2023 года.

Источник: «Пикабу»
  • Сеть ювелирных магазинов Sunlight собирается выпустить сервис для знакомств, узнали «Ведомости» от представителя компании. С названием последняя пока не определилась, но уже запланировала запуск — на март 2023 года.
  • По функциям сервис «представит собой смесь Tinder и TikTok» и станет частью приложения Sunlight, в котором уже есть возможность размещать вертикальные видеоролики через внутреннюю платформу Sunlight Play.
  • На разработку всего приложения Sunlight сеть потратила 120 млн рублей, пишут «Ведомости». Сколько она вложила и ещё инвестирует денег именно в развитие сервиса для знакомств — неизвестно. В «Infoline-аналитике» полагают, что разработка отечественного Tinder может стоить 40-50 млн рублей. В Telecom Daily называют сумму в четыре раза меньше — это 10-15 млн рублей.
  • Новый сервис нужен Sunlight, чтобы привлечь больше аудитории на фоне сокращения российского ювелирного рынка, который во второй половине 2022 года сжался более чем на 20%, до 138 млрд рублей. Участники рынка считают, что в теории новые функции могут помочь Sunlight «отстроиться от конкурентов» и нарастить продажи.
  • Однако 80% пользователей Sunlight Play составляют девушки. Из-за этого, может возникнуть «крен» аудитории. «Тяжело делать сервис знакомств, когда одних 80%, а других 20%», — отметил директор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, запуск нужен скорее для продвижения бренда.
  • Популярность российских аналогов Tinder выросла в 2022 году на фоне ограничений со стороны зарубежных игроков, сообщал в феврале 2023 года «Ъ». По данным газеты, аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 73%, Teamo — на 30%, Mamba — на 20%.

#новость #sunlight

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80 комментариев
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 Revenant

Сервис тоже будет с регулярной периодичностью "ликвидироваться" как и основная сеть?

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Император Нолимоций

Если с девушкой познакомишься через него, она каждый день будет вопить, что от тебя уйдет, но останется до гроба.

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2 комментария
Александр Перепелица

А еще всякие трансгендеры будут предлагаться под видом «классных девчонок по акции»

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Алексей Мордвинов

Сеть для знакомств с графиком "закрытий" магазинов и "ликвидациий" складских запасов)

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Милицейский парфюмер

Они уже говорят в рекламе, что не закрываются

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Artur Kuramshin

Ага, можно сразу объединиться с Авито и предоставлять квартиру посуточно для новоиспечённых пар

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Бублик static void

А ведь идея. По подписке в месяц скидки на три похода в определенные рестораны и на три ночи в определенных гостиницах. И встроенный эскорт, если ни с кем не сматчился.

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Mr Black

Да в придачу журнал «досуг» засунем вам под дворник)🤣

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1 комментарий
Yaroslava Markova

Ага, только с такой статистикой надо будет пометку сделать для каких именно пар)) 80 на 20 %,м,да🤔

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2 комментария
Вадим Д.

Знакомьтесь прямо сей момент, вот-вот закроемся!
И в подарок к каждому знакомству — подержаться за ручку с рандомным человеком.

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Kevin Gebara

Душнила)

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Слегка Придурковатый

Март 2023: ювелирная сеть Sunlight открыла сервис для знакомств.
Апрель 2023: ювелирная сеть Sunlight закрыла сервис для знакомств.
Май 2023: ювелирная сеть Sunlight возобновила ранее открытый сервис для знакомств.
Июнь 2023: ювелирная сеть Sunlight снова закрыла сервис для знакомств.
Июль 2023: ювелирная сеть Sunlight переоткрыла ранее закрытый и вновь открытый сервис для знакомств.
...
Профит!

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Abyss

звучит как план которого будет придерживаться Sunlight

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Александр Назаров

Бля охеренный дейтинг будет для мужчин, с учетом, что в тиндере 80% мужчин на 20% женщин😹

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Кирилл Кириллов

Это уже какой-то Hornet получается

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Надо продать идею КБ.

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2 комментария
Kiss1nger

И из эти 20% женщин еще 90 % с огромными кадыками.

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1 комментарий
Партийный пришелец

Мне вот интересно, когда девоньки в тиндере освоят chatGPT. Так общение было бы чуть интереснее чем да / нет / привет и пара скобок.

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A.A. Rayskiy

Это новая рекламная компания.
«Запускаем аналог тиндер» но по факту когда дело доходит до релиза не выпускаем, и так круглый год :)

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Сталин

Я надеюсь что всё будет по красоте и в лучшем стиле сети. Лично я жду:
1) Постоянные охуенные скидки на девок.
2) Готовые наборы побрекушка + девки. Ну, даёшь первое второй, и погнали.
3) Тесную интеграцию магазинов и сервиса в перспективе чтобы можно было придти в магазин, и вместо побрекушки посмотреть и приобрести себе работницу.
Вот таким сервисом я буду пользоваться.

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Olga Bochentseva

Как минимум они научились по-новому привлекать к себе внимание, а не только вечными закрытиями)

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Artemy

Пизда навсегда закроется через неделю, налетай!

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Слегка Придурковатый

Пиздайтинг. Вот и название подвёз.

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Михаил

Только сегодня ты можешь познакомиться с какимнить уродом, завтра мы закрываемся

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Dozent

Гендиректор Sunlight так же заявил, что социальная сеть будет проводить финальные распродажи стикеров с последующим закрытием сервиса знакомств ежеквартально.

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Igor Chimbur

Зачем, когда есть Tinder? И вся более-менее адекватная аудитория там.

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Александр Зайцев

Он криво работает и не оплачивается

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3 комментария
illusive man

все эти сервисы знакомств без премиума часто бесполезны

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4 комментария
Kurt

ну да зачем нам выбор и конкуренция между приложениями

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Инженер-душнила
вся более-менее адекватная аудитория

ха-ха...

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Сергей Мазур

Есть дайвинчик еще

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Мурад Муртазалиев

Будет какая-нибудь фишка в виде реального подарка. Ну типо понравилась девушка, обрати ее внимание, подари ей настоящее украшение в любом из магазинов сети.

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1 комментарий
Дмитрий Андреевич

Которое скоро закроется?

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A

Я уж подумал, что закрылась 🙈

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Иннокентий Фефилов

Перепись шутников про закрытие. В статье уже пошучено, так что даже первая шутка не первая.

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Garmonbon

мамба еще жива?

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Sergey Gerasimov

В чем прикол ходить в магазин, который нагло обманывает людей и ставит под сомнение здравомыслие обывателей?

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Дмитрий Неизвестный

в чём вообще смысли увелирки, если это только не лимитированные коллекции имеющие коллекционную стоимость и гарантированно не теряющие в цене?

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Андрей

Ну кстати логичный шаг открыть сервис знакомств для ювелирной сети, хороший рекламный ход

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Аполлинария Т.

Они вообще славятся своими "хорошими" рекламными ходами...

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1 комментарий
cmpstrn

С лозунгом "завтра последний день – тотальная ликвидация всех симпатий".

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Александр Голубев

Рандомное знакомства через анонимную покупку "лудших друзей девушек".

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Александр Ш

База пользователей хоть и есть, только вот большинство заходят туда не с целью знакомства.

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Алексей Остров

Если они придумают тему, где вместо лайков можно будет отправить реальное маленькое золотое сердечко и как-то увязать это с процессом знакомства и использования приложения, может получиться интересно. Навернуть можно многократно. Обмен сердечек на реальное украшение в салоне, к примеру.

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Роман Масленников

Мои поздравления! Крутая идея!

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Tikhon Vorogshin

У меня есть идею по VIP dating club есть интерес к инвестициям пишите [email protected]

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Tikhon Vorogshin

Идея))

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alexstellar

Интересный пивот, звучит прикольно

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Eozvarit

Радуют всегда оценки от создателей веб-сайтов о бюджетах массовых сервисов

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Дмитрий Беговатов

Знакомства внутри приложения магазина — замечательная идея, просто великолепная, если я все правильно понимаю.
То, что есть аудитория — это еще не значит, что ей вообще захочется знакомиться в этой приложухе)

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Александр

Интересно следует ждать промо-акции "РАСПРОДАЖА на все в связи ЗАКРЫТИЕМ магазина приложения"🤔

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Pasha Z

2023 такой что я даже не удивлюсь если санлайт реально закроют

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Andrei M

Предлагаю название: "Дам, но не вам"

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Mr Black

Как бы так помягче бы сказать….самая наебавшая всех ювелирка всех с точки зрения рекламы и маркетинга,с своими закрытиями и ликвидации,даже смешно уже.

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Сталин
самая наебавшая

Ну как сказать… Скорее они это делают самым наглым образом. А так все ювелирки, как минимум на данный момент, одним миром мазаны.

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