Ювелирная сеть Sunlight запустит сервис для знакомств Статьи редакции
Его планируют показать в марте 2023 года.
- Сеть ювелирных магазинов Sunlight собирается выпустить сервис для знакомств, узнали «Ведомости» от представителя компании. С названием последняя пока не определилась, но уже запланировала запуск — на март 2023 года.
- По функциям сервис «представит собой смесь Tinder и TikTok» и станет частью приложения Sunlight, в котором уже есть возможность размещать вертикальные видеоролики через внутреннюю платформу Sunlight Play.
- На разработку всего приложения Sunlight сеть потратила 120 млн рублей, пишут «Ведомости». Сколько она вложила и ещё инвестирует денег именно в развитие сервиса для знакомств — неизвестно. В «Infoline-аналитике» полагают, что разработка отечественного Tinder может стоить 40-50 млн рублей. В Telecom Daily называют сумму в четыре раза меньше — это 10-15 млн рублей.
- Новый сервис нужен Sunlight, чтобы привлечь больше аудитории на фоне сокращения российского ювелирного рынка, который во второй половине 2022 года сжался более чем на 20%, до 138 млрд рублей. Участники рынка считают, что в теории новые функции могут помочь Sunlight «отстроиться от конкурентов» и нарастить продажи.
- Однако 80% пользователей Sunlight Play составляют девушки. Из-за этого, может возникнуть «крен» аудитории. «Тяжело делать сервис знакомств, когда одних 80%, а других 20%», — отметил директор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, запуск нужен скорее для продвижения бренда.
- Популярность российских аналогов Tinder выросла в 2022 году на фоне ограничений со стороны зарубежных игроков, сообщал в феврале 2023 года «Ъ». По данным газеты, аудитория «VK Знакомств» увеличилась на 73%, Teamo — на 30%, Mamba — на 20%.
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Сервис тоже будет с регулярной периодичностью "ликвидироваться" как и основная сеть?
Если с девушкой познакомишься через него, она каждый день будет вопить, что от тебя уйдет, но останется до гроба.
А еще всякие трансгендеры будут предлагаться под видом «классных девчонок по акции»
Сеть для знакомств с графиком "закрытий" магазинов и "ликвидациий" складских запасов)
Они уже говорят в рекламе, что не закрываются
Ага, можно сразу объединиться с Авито и предоставлять квартиру посуточно для новоиспечённых пар
А ведь идея. По подписке в месяц скидки на три похода в определенные рестораны и на три ночи в определенных гостиницах. И встроенный эскорт, если ни с кем не сматчился.
Да в придачу журнал «досуг» засунем вам под дворник)🤣
Ага, только с такой статистикой надо будет пометку сделать для каких именно пар)) 80 на 20 %,м,да🤔
Знакомьтесь прямо сей момент, вот-вот закроемся!
И в подарок к каждому знакомству — подержаться за ручку с рандомным человеком.
Душнила)
Март 2023: ювелирная сеть Sunlight открыла сервис для знакомств.
Апрель 2023: ювелирная сеть Sunlight закрыла сервис для знакомств.
Май 2023: ювелирная сеть Sunlight возобновила ранее открытый сервис для знакомств.
Июнь 2023: ювелирная сеть Sunlight снова закрыла сервис для знакомств.
Июль 2023: ювелирная сеть Sunlight переоткрыла ранее закрытый и вновь открытый сервис для знакомств.
...
Профит!
звучит как план которого будет придерживаться Sunlight
Бля охеренный дейтинг будет для мужчин, с учетом, что в тиндере 80% мужчин на 20% женщин😹
Это уже какой-то Hornet получается
Надо продать идею КБ.
И из эти 20% женщин еще 90 % с огромными кадыками.
Мне вот интересно, когда девоньки в тиндере освоят chatGPT. Так общение было бы чуть интереснее чем да / нет / привет и пара скобок.
Это новая рекламная компания.
«Запускаем аналог тиндер» но по факту когда дело доходит до релиза не выпускаем, и так круглый год :)
Я надеюсь что всё будет по красоте и в лучшем стиле сети. Лично я жду:
1) Постоянные охуенные скидки на девок.
2) Готовые наборы побрекушка + девки. Ну, даёшь первое второй, и погнали.
3) Тесную интеграцию магазинов и сервиса в перспективе чтобы можно было придти в магазин, и вместо побрекушки посмотреть и приобрести себе работницу.
Вот таким сервисом я буду пользоваться.
Как минимум они научились по-новому привлекать к себе внимание, а не только вечными закрытиями)
Пизда навсегда закроется через неделю, налетай!
Пиздайтинг. Вот и название подвёз.
Только сегодня ты можешь познакомиться с какимнить уродом, завтра мы закрываемся
Гендиректор Sunlight так же заявил, что социальная сеть будет проводить финальные распродажи стикеров с последующим закрытием сервиса знакомств ежеквартально.
Зачем, когда есть Tinder? И вся более-менее адекватная аудитория там.
Он криво работает и не оплачивается
все эти сервисы знакомств без премиума часто бесполезны
ну да зачем нам выбор и конкуренция между приложениями
ха-ха...
Есть дайвинчик еще
Будет какая-нибудь фишка в виде реального подарка. Ну типо понравилась девушка, обрати ее внимание, подари ей настоящее украшение в любом из магазинов сети.
Которое скоро закроется?
Я уж подумал, что закрылась 🙈
Перепись шутников про закрытие. В статье уже пошучено, так что даже первая шутка не первая.
мамба еще жива?
В чем прикол ходить в магазин, который нагло обманывает людей и ставит под сомнение здравомыслие обывателей?
в чём вообще смысли увелирки, если это только не лимитированные коллекции имеющие коллекционную стоимость и гарантированно не теряющие в цене?
Ну кстати логичный шаг открыть сервис знакомств для ювелирной сети, хороший рекламный ход
Они вообще славятся своими "хорошими" рекламными ходами...
С лозунгом "завтра последний день – тотальная ликвидация всех симпатий".
Рандомное знакомства через анонимную покупку "лудших друзей девушек".
База пользователей хоть и есть, только вот большинство заходят туда не с целью знакомства.
Если они придумают тему, где вместо лайков можно будет отправить реальное маленькое золотое сердечко и как-то увязать это с процессом знакомства и использования приложения, может получиться интересно. Навернуть можно многократно. Обмен сердечек на реальное украшение в салоне, к примеру.
Мои поздравления! Крутая идея!
У меня есть идею по VIP dating club есть интерес к инвестициям пишите [email protected]
Идея))
Интересный пивот, звучит прикольно
Радуют всегда оценки от создателей веб-сайтов о бюджетах массовых сервисов
Знакомства внутри приложения магазина — замечательная идея, просто великолепная, если я все правильно понимаю.
То, что есть аудитория — это еще не значит, что ей вообще захочется знакомиться в этой приложухе)
Интересно следует ждать промо-акции "РАСПРОДАЖА на все в связи ЗАКРЫТИЕМ магазина приложения"🤔
2023 такой что я даже не удивлюсь если санлайт реально закроют
Предлагаю название: "Дам, но не вам"
Как бы так помягче бы сказать….самая наебавшая всех ювелирка всех с точки зрения рекламы и маркетинга,с своими закрытиями и ликвидации,даже смешно уже.
Ну как сказать… Скорее они это делают самым наглым образом. А так все ювелирки, как минимум на данный момент, одним миром мазаны.