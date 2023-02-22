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Богатый татарин

Китай запретил местным технологическим компаниям предлагать пользователям доступ к ChatGPT в своих сервисах — Nikkei Статьи редакции

А для запуска аналогов им потребуется разрешение властей.

  • Соответствующее предписание от регуляторов получили Alibaba, Tencent и Ant Group, пишет Nikkei со ссылкой на источники. Запрет связан с опасениями властей по поводу ответов ИИ, которые не проходят через фильтры государственной цензуры.
  • Кроме того, технологические компании должны будут получить одобрение государственных органов, чтобы запустить собственные аналоги ChatGPT.
  • Некоторые собеседники издания на местном технологическом рынке заявили, что не стали бы использовать ChatGPT в своих сервисах даже без прямого запрета от государства, «потому что его ответы неконтролируемы».
  • Чат-бот от OpenAi официально недоступен в Китае. При этом некоторые пользователи смогли получить к нему доступ через VPN. Сторонние боты, предлагающие доступ к ChatGPT, также появились в мессенджере WeChat — часть этих сервисов заблокировали по требованию властей.
  • В январе 2023 года источники Reuters рассказали о планах китайского поискового сервис Baidu создать аналог ChatGPT к марту. Он будет называться Ernie Bot — cначала его выпустят как отдельное приложение, а потом добавят в поиск.
  • В феврале Baidu раскрыла подробности об интеграции Ernie Bot со своими сервисами. По мимо поиска его планируют внедрить в облачный сервис, автомобильного голосового помощника, а также в свою экосистему сервисов по созданию контента.

#новость #китай #chatgpt #baidu

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54 комментария
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 Борис Вишневский

Вот и причина

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ЯжПрограммист

Эх, классика

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Воробьев Илья

политика одним словом

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Дрочук

Божечки, только бы люди не узнали, что можно жить свободно

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just a.

Сейчас над тобой посмеялся 1 ученик из Канады, которого кенсельнули за т.зрения, отличную от партийной.

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26 комментариев
Sam Duke

ну да,тут то свобода,делай что хочешь,говори что хочешь или нет?

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cmpstrn

Вы такие счастливые потому, что не знаете, как плохо живете.

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Вадим Д.

А то узнают ещё чего, что не положено. Как бы и у нас не запустили ИИ, дающий только "правильные" ответы.

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Pavel Zakharov

"Разговоры о важном" с нейросетью

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3 комментария
Евгений Кузнецов

Жду когда власти будут получать одобрение у ИИ)

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Marat Salakhetdinov

ну в Китае такого точно не будет😅

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1 комментарий
Григорий Корнеев

Намёк на нейродеда?

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Воробьев Илья

сразу делают своё

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ЯжПрограммист

Интересное у вас понимание слова "сразу" :)

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1 комментарий
Похер

Только отцензуренное

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Xota Bitch

дикари, что с них взять то?)

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Перечитатель

А как ChatGPT в Китай попал, там же интернет мировой отключен?

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Kirill Kirillov

Т.е. текста ты не читал вообще, несмотря на ник:
"Чат-бот от OpenAi официально недоступен в Китае. При этом некоторые пользователи смогли получить к нему доступ через VPN."

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Andmarev

При работе из Китая и так доступ закрыт на уровне самого чатгпт.

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Мурад Муртазалиев
фильтры государственной цензуры

Ясно, понятно

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Dark Soul

Что-то мне этот хайп напоминает… А точно, хайп с клубхаусом или как там то гавнище называлось? Вот уже появились опущенные и оскорбленные китайцы. Скоро подтянуться униженные россияне

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Даниил Слесарчук

А где ватные с их "а вот и рыночек", "швабодка", "либералы"? Или на Китай предъявы не распространяются? Ну да, такая же авторитарная клоака как и РФ.

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Петров Дмитрий

Да Китаю не привыкать, у них итак ограничения на ограничениях

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