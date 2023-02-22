Китай запретил местным технологическим компаниям предлагать пользователям доступ к ChatGPT в своих сервисах — Nikkei Статьи редакции
А для запуска аналогов им потребуется разрешение властей.
- Соответствующее предписание от регуляторов получили Alibaba, Tencent и Ant Group, пишет Nikkei со ссылкой на источники. Запрет связан с опасениями властей по поводу ответов ИИ, которые не проходят через фильтры государственной цензуры.
- Кроме того, технологические компании должны будут получить одобрение государственных органов, чтобы запустить собственные аналоги ChatGPT.
- Некоторые собеседники издания на местном технологическом рынке заявили, что не стали бы использовать ChatGPT в своих сервисах даже без прямого запрета от государства, «потому что его ответы неконтролируемы».
- Чат-бот от OpenAi официально недоступен в Китае. При этом некоторые пользователи смогли получить к нему доступ через VPN. Сторонние боты, предлагающие доступ к ChatGPT, также появились в мессенджере WeChat — часть этих сервисов заблокировали по требованию властей.
- В январе 2023 года источники Reuters рассказали о планах китайского поискового сервис Baidu создать аналог ChatGPT к марту. Он будет называться Ernie Bot — cначала его выпустят как отдельное приложение, а потом добавят в поиск.
- В феврале Baidu раскрыла подробности об интеграции Ernie Bot со своими сервисами. По мимо поиска его планируют внедрить в облачный сервис, автомобильного голосового помощника, а также в свою экосистему сервисов по созданию контента.
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Вот и причина
Эх, классика
политика одним словом
Божечки, только бы люди не узнали, что можно жить свободно
Сейчас над тобой посмеялся 1 ученик из Канады, которого кенсельнули за т.зрения, отличную от партийной.
ну да,тут то свобода,делай что хочешь,говори что хочешь или нет?
Вы такие счастливые потому, что не знаете, как плохо живете.
А то узнают ещё чего, что не положено. Как бы и у нас не запустили ИИ, дающий только "правильные" ответы.
"Разговоры о важном" с нейросетью
Жду когда власти будут получать одобрение у ИИ)
ну в Китае такого точно не будет😅
Намёк на нейродеда?
сразу делают своё
Интересное у вас понимание слова "сразу" :)
Только отцензуренное
дикари, что с них взять то?)
А как ChatGPT в Китай попал, там же интернет мировой отключен?
Т.е. текста ты не читал вообще, несмотря на ник:
"Чат-бот от OpenAi официально недоступен в Китае. При этом некоторые пользователи смогли получить к нему доступ через VPN."
При работе из Китая и так доступ закрыт на уровне самого чатгпт.
Ясно, понятно
Что-то мне этот хайп напоминает… А точно, хайп с клубхаусом или как там то гавнище называлось? Вот уже появились опущенные и оскорбленные китайцы. Скоро подтянуться униженные россияне
А где ватные с их "а вот и рыночек", "швабодка", "либералы"? Или на Китай предъявы не распространяются? Ну да, такая же авторитарная клоака как и РФ.
Да Китаю не привыкать, у них итак ограничения на ограничениях