Microsoft добавила чат-бот Bing в Skype Статьи редакции
В будущем его могут внедрить и в корпоративный мессенджер Teams.
- Microsoft объявила, что чат-бот Bing, которого компания представила в феврале 2023 года, теперь доступен в мобильном приложении поисковика Bing и через браузер Microsoft Edge для Android и iOS.
- Кроме того, Microsoft добавила голосовой ввод в чат-боте — отправлять запросы голосом можно как в мобильной, так и в десктопной версии.
- Также Bing появился в Skype. Его можно будет добавить, например, в группу с родственниками или знакомыми, и попросить ответить на вопросы при обсуждении или поискать информацию в интернете.
- К примеру, при планировании встречи можно будет уточнить погоду или узнать, какие интересные мероприятия проходят в этот день. А при разговоре с друзьями — попросить Bing привести аргументы из интернета.
- В будущем Microsoft планирует внедрить чат-бота и в другие свои сервисы для общения — например, в корпоративный мессенджер Teams.
- Пока функция доступна только тем, у кого уже работает чат-бот Bing. Остальные могут записаться в лист ожидания.
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Пора перечислять куда MS не внедрит чат-бота. Варианты?
Лопаты,грабли...))
Веревка мыло)))
В мыло,могут Яндекс Алису,запихать...руки,такой моешь,под музыку))
Млин,похоже я с лопатой неугадал))
В блокнот.
Не факт!
BSoD
Нету))
в xBox точно не добавят)))
Чат-бота может и нет, а вот ИИ-функции — кто знает? Я бы не исключал, что они со временем в коробки и экосистему умного дома подвяжут с подпиской на сервисы а-ля эппл/яндекс. Просто потому что могут. Да и это проще, чем очередную колонку пилить при большой конкуренции — у коробок-то уже есть приличная аудитория, почему бы не охватить её ещё раз.
Хотел бы переиграть в ГТА SA, при условии, что полицию, мирных и банды будут вести отдельные нейросети, обучающиеся на моем поведении)))
Это в геймдеве уже потихоньку пробуют (мод для Kingdom Come уже делали с генерацией диалогов, емнип). Но до коммерческого применения ещё очень и очень далеко, слишком много вложить надо на старте, чтобы оно работало как надо. Так что в ближайшие несколько лет трендом будут только игры-сервисы с NFT и прочими лутбоксами, увы.
Если они будут знать каждый ваш шаг, что это за игра будет? Или фишка в том, чтобы они подыгрывали красиво? :)
Они видимо решили все свои мёртвые сервиса так поднять из небытия...
но посмотрим как у них это получится, на фоне популярности чатГПТ, у них всё может получится
Я не оспариваю. Просто очевидно. Вторая жизнь старым вещам...
Нужно больше Чат-ботов!
Больше чатботов богу чатботов
Остальные могут записаться в лист ожидания.
ну все тогда иду записываться
Да, Скайп уже ничем не испортишь. Можно и анекдоты туда добавить и даже гороскопы.
а как же гадание по картам онлайн?))))
Наконец-то Майкрософт ворвался на рынок файлообменников
Скайп ещё существует? Неожиданно. Ждем интеграцию в тимс
он не только существует, там еще и множество бузьнисьменов из рф сидит - мои клиенты. Поэтому и я там)
Поэтому и они там
почему поэтому? Из-за меня? Нет, это я из-за них установил скайп еще лет 5 назад, так еще и новые в скайп стучат, хотя у меня и телеги и что угодно есть.
Почему микрософт там?
Говорю же, в скрепыша добавьте! Чтобы сразу реферат из ворда генерить можно было.
deepface+chatbot и он будет за тебя работать))) Может и по карьерной лестнице еще вверх пойдет))
Скоро будут походу комментарии такого рода "да кому этот телеграмм усрался"
MS BING SKYPE
кто куда кого добавил