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Обычный украинец

Microsoft добавила чат-бот Bing в Skype Статьи редакции

В будущем его могут внедрить и в корпоративный мессенджер Teams.

  • Microsoft объявила, что чат-бот Bing, которого компания представила в феврале 2023 года, теперь доступен в мобильном приложении поисковика Bing и через браузер Microsoft Edge для Android и iOS.
  • Кроме того, Microsoft добавила голосовой ввод в чат-боте — отправлять запросы голосом можно как в мобильной, так и в десктопной версии.
  • Также Bing появился в Skype. Его можно будет добавить, например, в группу с родственниками или знакомыми, и попросить ответить на вопросы при обсуждении или поискать информацию в интернете.
  • К примеру, при планировании встречи можно будет уточнить погоду или узнать, какие интересные мероприятия проходят в этот день. А при разговоре с друзьями — попросить Bing привести аргументы из интернета.
  • В будущем Microsoft планирует внедрить чат-бота и в другие свои сервисы для общения — например, в корпоративный мессенджер Teams.
  • Пока функция доступна только тем, у кого уже работает чат-бот Bing. Остальные могут записаться в лист ожидания.

#новость #microsoft #bing #skype

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32 комментария
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 Вадим Д.

Пора перечислять куда MS не внедрит чат-бота. Варианты?

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Newuser37

Лопаты,грабли...))

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Ян Конев

Веревка мыло)))

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Newuser37

В мыло,могут Яндекс Алису,запихать...руки,такой моешь,под музыку))
Млин,похоже я с лопатой неугадал))

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Евгений Широков

В блокнот.

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Вадим Д.

Не факт!

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Бинарный Ёж

BSoD

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Newuser37

Нету))

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Идейный Комментатор

в xBox точно не добавят)))

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Darth Swordman

Чат-бота может и нет, а вот ИИ-функции — кто знает? Я бы не исключал, что они со временем в коробки и экосистему умного дома подвяжут с подпиской на сервисы а-ля эппл/яндекс. Просто потому что могут. Да и это проще, чем очередную колонку пилить при большой конкуренции — у коробок-то уже есть приличная аудитория, почему бы не охватить её ещё раз.

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Егор Савин

Хотел бы переиграть в ГТА SA, при условии, что полицию, мирных и банды будут вести отдельные нейросети, обучающиеся на моем поведении)))

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Darth Swordman

Это в геймдеве уже потихоньку пробуют (мод для Kingdom Come уже делали с генерацией диалогов, емнип). Но до коммерческого применения ещё очень и очень далеко, слишком много вложить надо на старте, чтобы оно работало как надо. Так что в ближайшие несколько лет трендом будут только игры-сервисы с NFT и прочими лутбоксами, увы.

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Иван Егоров

Если они будут знать каждый ваш шаг, что это за игра будет? Или фишка в том, чтобы они подыгрывали красиво? :)

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Alex Lee

Они видимо решили все свои мёртвые сервиса так поднять из небытия...

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Никита Звонарь

но посмотрим как у них это получится, на фоне популярности чатГПТ, у них всё может получится

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Alex Lee

Я не оспариваю. Просто очевидно. Вторая жизнь старым вещам...

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Dmitry Porkhaev

Нужно больше Чат-ботов!

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Иван Егоров

Больше чатботов богу чатботов

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Тонька Пулеметчица

Остальные могут записаться в лист ожидания.
ну все тогда иду записываться

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Вася Пражкин

Да, Скайп уже ничем не испортишь. Можно и анекдоты туда добавить и даже гороскопы.

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Ян Конев

а как же гадание по картам онлайн?))))

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Natural Phobia

Наконец-то Майкрософт ворвался на рынок файлообменников

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Никита Звонарь
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Kaly Stainless

Скайп ещё существует? Неожиданно. Ждем интеграцию в тимс

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Стерлядка Вяленая

он не только существует, там еще и множество бузьнисьменов из рф сидит - мои клиенты. Поэтому и я там)

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Vladimir Ivanov

Поэтому и они там

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Стерлядка Вяленая

почему поэтому? Из-за меня? Нет, это я из-за них установил скайп еще лет 5 назад, так еще и новые в скайп стучат, хотя у меня и телеги и что угодно есть.

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Иван Егоров

Почему микрософт там?

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Бинарный Ёж

Говорю же, в скрепыша добавьте! Чтобы сразу реферат из ворда генерить можно было.

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Enee

deepface+chatbot и он будет за тебя работать))) Может и по карьерной лестнице еще вверх пойдет))

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Евгений Широков

Скоро будут походу комментарии такого рода "да кому этот телеграмм усрался"

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Yulia Marino

MS BING SKYPE
кто куда кого добавил

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