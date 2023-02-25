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Маша Цепелева

Приложение «МТС-банка» пропало из App Store и Google Play Статьи редакции

Банк посоветовал пользователям Android скачать альтернативу в RuStore.

  • Об удалении сервисов «МТС-банк» сообщил в Telegram-канале. В качестве альтернативы компания предложила владельцам Android-устройств скачать приложение в RuStore, а пользователям iOS — пользоваться мобильным банком на сайте. Уже скаченные приложения продолжат работать.
  • 24 февраля «МТС-банк» и ещё 10 банков попали под блокирующие санкции США.
  • Из-за санкций из App Store удалили приложения и их аналоги «Сбера», «2ГИС», «Альфа-банка», «Открытия», ВТБ и других, а также сервисы онлайн-кинотеатров Premier и Okko.

#новость #мтсбанк #санкции

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71 комментарий
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 Император Нолимоций

Как назовут, интересно, когда будут в первый раз пытаться на пару дней обратно загрузить? «Интернет-банчище»? «Нагиев-пэй»? «Яйки-пополняйки»?

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Михаил

«Яйки-пополняйки» +

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Сексорцист Милфхантерович

Я аж супом подавился.

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2 комментария
High Stakes

Бубенцы-гостинцы

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Ivan Cato

Очередное напоминание то что лучше иметь всё свое. И это не только к магазинам приложений относится.

Для адептов свободного рынка. Его нет. Всегда есть регулирование.
Маркетплейс выполняет волю государства, так как подчиняется законам. Винить его в этом не стоит.

Truth is, the game was rigged from the start.

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Дмитрий

Очередное напоминание, что с государствами выгоднее дружить, а не пытаться войти в историю

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7 комментариев
Николай Грустный

Помоему это очередное напоминание что не нужно творить фигню

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Невкусно и грустно

Начинался второй год хороших и полезных санкций

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ASM-OOP enjoyer

польза через 3... 2...

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3 комментария
Pavel Cree

Как это пропало? Как найдётся, сообщите пожалуйста. Волнуюсь за него.

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QAWERTYUI

Profile pic checks out

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Император Нолимоций

Интересно, почему из ПАСЕ и т.п. Россия за 5 минут до позорного выпёжживания сама с гордо поднятой головой выскакивает, а банки не заявляют, что это они сами удалились и вообще так и хотели?

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Vlad S.

А владельцам айфонов видимо придется идти в отделение для установки. Экосистема!

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Алеоп

Не переживайте за владельцев айфонов

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4 комментария
Волоцкой Дмитрий

Некоторые Владельцы не айфонов смотрят на эплл как рф на юса . Дотянуться не могут, остается только колкости устраивать)

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1 комментарий
Андрей Мельник

А владельцы айфонов, живущие в России, за последний год неужели не поняли одной простой вещи - айфон в России не нужен сейчас, если, конечно, хочешь полноценно пользоваться российскими сервисами.

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2 комментария
Nikolai Bec

В русторе можно ещё качать ?

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Мистер Твистер

Не знаю Николай, проверьте сами в этом чудном месте, под названием РУстор. Потом кстати можете запилить видеообзор на РУтубе и отчитаться тем самым перед работодателями🫡

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Андрей Мельник

Можно. И в AppBazar тоже можно

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Михаил

Сказали же, что для их клиентов ничего не поменяется! А для тех у кого что-то поменялось, выписали из их клиентов две недели назад.

Вспомнилось как мне год назад обособил внебиржевые акции в тинькофф и при этом данный банк везде заявлял, что он работает в штатном режиме, на вопрос у «премиум» поддержки как же в штатном если я в вашем банке не могу продать акции , мне ответили, что все верно у них все по плану и они работают как прежде! А евроклер нет )))

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Император Нолимоций

Интересно, когда из FAQ удалят, что все средства клиентов в полной сохранности?

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Pavel Cree

Ну вы как маленький. Очевидно, что тем, кто вне политики, приложения доступны.

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1 комментарий
Генерал Ермолов

Где приложение качали, туда и идите!

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Enee

давайте поможем Даше найти приложение мтс

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Шалтай Болтай
В качестве альтернативы компания предложила клиентам оставаться на линии. Специалист технической поддержки ответит через 20 минут
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Влюбленный шмель
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Sam

В первый раз поддерживаю санкции 😂

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Dmitriy

Для пользователей ничего не изменится говорили они. МТС, прокомментируйте, вы же дали слово.

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iDark Ogr

а что им комментировать? их ждёт дефолт

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Андрей Мельник

Пропало из Google play? Только что там скачал его себе на планшет, проверил - работает.

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lakoros

Проверил. у меня в гугл плее банка больше нет. Остальные приложения МТС остались.

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3 комментария
Андрей Мельник

Хотя да, по прямому поиску не найти, только через запрос "МТС" и дальше спускаться к похожим приложениям.

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7 комментариев
lakoros

Не велика потеря, идём в рустор и качаем. Сложнее для тех приложений, у которых нет версий в наших магазинах.

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Михаил Иванович

Больше всего удивляет, что помоечный Яндекс не под санкциями, с его цензурой новостей про Пу, а 2Гис — удалён

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Петр Щавелев

так яндекс избавился от новостей

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Андрей Мельник

Так Яндекс новости и Дзен еще летом VK за Деливери обменял

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валдис фет

Все для людей +)

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Сексорцист Милфхантерович

Ну началось :(

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Al Momo

А они правда ожидают, что устроив шухер на континенте все будет как было? Вангую отключение роуминга у МТС и прочих, так как через пиринговые договора будут отмывать деньги однозначно, либо уже.

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неформат

просто интересно и много тут реальных пользователей мтс банки? много ли тех кому этот выпил прям реально жизнь попортил сегодня? шуму то развели как-будто первый раз чего-то выпиливают из сторов

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Кит Великан
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