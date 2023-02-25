Приложение «МТС-банка» пропало из App Store и Google Play Статьи редакции
Банк посоветовал пользователям Android скачать альтернативу в RuStore.
- Об удалении сервисов «МТС-банк» сообщил в Telegram-канале. В качестве альтернативы компания предложила владельцам Android-устройств скачать приложение в RuStore, а пользователям iOS — пользоваться мобильным банком на сайте. Уже скаченные приложения продолжат работать.
- 24 февраля «МТС-банк» и ещё 10 банков попали под блокирующие санкции США.
- Из-за санкций из App Store удалили приложения и их аналоги «Сбера», «2ГИС», «Альфа-банка», «Открытия», ВТБ и других, а также сервисы онлайн-кинотеатров Premier и Okko.
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Как назовут, интересно, когда будут в первый раз пытаться на пару дней обратно загрузить? «Интернет-банчище»? «Нагиев-пэй»? «Яйки-пополняйки»?
«Яйки-пополняйки» +
Я аж супом подавился.
Бубенцы-гостинцы
Очередное напоминание то что лучше иметь всё свое. И это не только к магазинам приложений относится.
Для адептов свободного рынка. Его нет. Всегда есть регулирование.
Маркетплейс выполняет волю государства, так как подчиняется законам. Винить его в этом не стоит.
Truth is, the game was rigged from the start.
Очередное напоминание, что с государствами выгоднее дружить, а не пытаться войти в историю
Помоему это очередное напоминание что не нужно творить фигню
Начинался второй год хороших и полезных санкций
польза через 3... 2...
Как это пропало? Как найдётся, сообщите пожалуйста. Волнуюсь за него.
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Интересно, почему из ПАСЕ и т.п. Россия за 5 минут до позорного выпёжживания сама с гордо поднятой головой выскакивает, а банки не заявляют, что это они сами удалились и вообще так и хотели?
А владельцам айфонов видимо придется идти в отделение для установки. Экосистема!
Не переживайте за владельцев айфонов
Некоторые Владельцы не айфонов смотрят на эплл как рф на юса . Дотянуться не могут, остается только колкости устраивать)
А владельцы айфонов, живущие в России, за последний год неужели не поняли одной простой вещи - айфон в России не нужен сейчас, если, конечно, хочешь полноценно пользоваться российскими сервисами.
В русторе можно ещё качать ?
Не знаю Николай, проверьте сами в этом чудном месте, под названием РУстор. Потом кстати можете запилить видеообзор на РУтубе и отчитаться тем самым перед работодателями🫡
Можно. И в AppBazar тоже можно
Сказали же, что для их клиентов ничего не поменяется! А для тех у кого что-то поменялось, выписали из их клиентов две недели назад.
Вспомнилось как мне год назад обособил внебиржевые акции в тинькофф и при этом данный банк везде заявлял, что он работает в штатном режиме, на вопрос у «премиум» поддержки как же в штатном если я в вашем банке не могу продать акции , мне ответили, что все верно у них все по плану и они работают как прежде! А евроклер нет )))
Интересно, когда из FAQ удалят, что все средства клиентов в полной сохранности?
Ну вы как маленький. Очевидно, что тем, кто вне политики, приложения доступны.
Где приложение качали, туда и идите!
давайте поможем Даше найти приложение мтс
В первый раз поддерживаю санкции 😂
Для пользователей ничего не изменится говорили они. МТС, прокомментируйте, вы же дали слово.
а что им комментировать? их ждёт дефолт
Пропало из Google play? Только что там скачал его себе на планшет, проверил - работает.
Проверил. у меня в гугл плее банка больше нет. Остальные приложения МТС остались.
Хотя да, по прямому поиску не найти, только через запрос "МТС" и дальше спускаться к похожим приложениям.
Не велика потеря, идём в рустор и качаем. Сложнее для тех приложений, у которых нет версий в наших магазинах.
Больше всего удивляет, что помоечный Яндекс не под санкциями, с его цензурой новостей про Пу, а 2Гис — удалён
так яндекс избавился от новостей
Так Яндекс новости и Дзен еще летом VK за Деливери обменял
Все для людей +)
Ну началось :(
А они правда ожидают, что устроив шухер на континенте все будет как было? Вангую отключение роуминга у МТС и прочих, так как через пиринговые договора будут отмывать деньги однозначно, либо уже.
просто интересно и много тут реальных пользователей мтс банки? много ли тех кому этот выпил прям реально жизнь попортил сегодня? шуму то развели как-будто первый раз чего-то выпиливают из сторов