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Внешний кот

Сервис для планирования поездок и бронирования отелей «Яндекс Путешествия» выпустил собственное приложение Статьи редакции

В нём можно выбрать отель или купить билет на самолёт.

  • Приложение доступно в Google Play и App Store, сообщила компания. В нём, в отличие от сайта, где можно в том числе посмотреть и забронировать билеты на поезда, автобусы и туры, доступны только отели и авиабилеты. Постепенно функции будут расширять.
  • В приложении также есть круглосуточная поддержка. Пользователи с подпиской «Плюс» получат кэшбек за бронирование — 10% от его стоимости.
  • Также доступна вкладка «Поездки» — в ней собрана вся информация по поездке, в том числе прогноз погоды и варианты развлечений из «Яндекс Афиши».
  • Если пользователь пока не решил, где хочет отдохнуть, «Путешествия» могут дать совет. Для этого нужно сделать селфи и загрузить в приложение — оно оценит «уровень усталости» и предложит, куда будет лучше отправиться. Функция пока доступна только для смартфонов на Android, позже она появится и на iOS.
Сервисы
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Как происходит передел на рынке онлайн-бронирования жилья без Booking.com: основные тезисы из материала Forbes Статьи редакции

Известные сети переключились на собственные сайты, «Островок» и «Броневик» вышли в лидеры, а конкуренция растёт.

#новость #яндекспутешествия

864 просмотров
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15 комментариев
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 Деда Миша

Странно, что там нельзя заказать такси, еду, товары, насладиться рекламой и оформить станцию в ипотеку

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Перечитатель

И скачать яндекс.браузер

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Вадим Д.

Это временные "проблемы", специалисты уже работают над их утранением.

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Вадим Д.

Больше приложений богу приложений!

Если пользователь пока не решил, где хочет отдохнуть, «Путешествия» могут дать совет

И отправить данные в ближайший военкомат, который точно подберёт увлекательный тур.

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Игошин Артемий

Ещё и экскурсию организуют

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Вадим Д.

В сопровождении вооружённых опытных конвои... экскурсоводов? (-:

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Болезненный ящик
загрузить фото

А ловко ты это придумал, я даже сначала не понял

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Виктор Баринов

моё лицо выглядит как путешествие в Урюпинск ,нет,спасибо

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Sergeant Ding

Что? Усталопитек? Я правильно прочитал? «Вы - усталообезьяна»?

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Перечитатель

оно оценит «уровень усталости и предложит, куда будет лучше отправиться»

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Болезненный ящик
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II

Скоро собственное приложение будет у каждой собаки )))))

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Невкусно и грустно
Для этого нужно сделать селфи и загрузить в приложение — оно оценит «уровень усталости» и предложит, куда будет лучше отправиться.

Товарищ майор ...

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Энтони Лавджой

Букинг наше все

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Слегка Придурковатый

"Для этого нужно сделать селфи и загрузить в приложение — оно оценит «уровень усталости» и предложит, куда будет лучше отправиться"

Последнее время трищ маёр совсем топорно работает.

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