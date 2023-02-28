Сервис для планирования поездок и бронирования отелей «Яндекс Путешествия» выпустил собственное приложение Статьи редакции
В нём можно выбрать отель или купить билет на самолёт.
- Приложение доступно в Google Play и App Store, сообщила компания. В нём, в отличие от сайта, где можно в том числе посмотреть и забронировать билеты на поезда, автобусы и туры, доступны только отели и авиабилеты. Постепенно функции будут расширять.
- В приложении также есть круглосуточная поддержка. Пользователи с подпиской «Плюс» получат кэшбек за бронирование — 10% от его стоимости.
- Также доступна вкладка «Поездки» — в ней собрана вся информация по поездке, в том числе прогноз погоды и варианты развлечений из «Яндекс Афиши».
- Если пользователь пока не решил, где хочет отдохнуть, «Путешествия» могут дать совет. Для этого нужно сделать селфи и загрузить в приложение — оно оценит «уровень усталости» и предложит, куда будет лучше отправиться. Функция пока доступна только для смартфонов на Android, позже она появится и на iOS.
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Странно, что там нельзя заказать такси, еду, товары, насладиться рекламой и оформить станцию в ипотеку
И скачать яндекс.браузер
Это временные "проблемы", специалисты уже работают над их утранением.
Больше приложений богу приложений!Если пользователь пока не решил, где хочет отдохнуть, «Путешествия» могут дать совет
И отправить данные в ближайший военкомат, который точно подберёт увлекательный тур.
Ещё и экскурсию организуют
В сопровождении вооружённых опытных конвои... экскурсоводов? (-:
А ловко ты это придумал, я даже сначала не понял
моё лицо выглядит как путешествие в Урюпинск ,нет,спасибо
Что? Усталопитек? Я правильно прочитал? «Вы - усталообезьяна»?
оно оценит «уровень усталости и предложит, куда будет лучше отправиться»
Скоро собственное приложение будет у каждой собаки )))))
Товарищ майор ...
Букинг наше все
"Для этого нужно сделать селфи и загрузить в приложение — оно оценит «уровень усталости» и предложит, куда будет лучше отправиться"
Последнее время трищ маёр совсем топорно работает.