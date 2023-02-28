Сервисы
Санитарный завод

Исследователи обнаружили в открытом доступе ФИО и контакты, предположительно, клиентов и сотрудников «СберЛогистики» Статьи редакции

Всего около 1,4 млн строк.

  • Доступ к данным якобы получил тот же источник, который до этого «сливал» информацию о клиентах «Почты России», GeekBrains, Delivery Club и других. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.
  • В открытый доступ попали два файла — более 671 тысячи строк с данными пользователей и 691 тысячи с данными сотрудников. Речь идёт о ФИО, телефонах, адресах электронной почты и хешированных паролях пользователей.
  • Судя по информации из файлов, данные были получены не ранее 3 февраля 2023 года, отметили исследователи. Редакция vc.ru направила запрос «СберЛогистике».
  • По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году только у крупных сервисов и компаний было 60 инцидентов с утечками личных данных. Для сравнения, с 2019-го по 2021-й было известно лишь о 41 подобном случае.
  • В начале февраля 2023 года правительство разрешило Роскомнадзору проводить внеплановые проверки в аккредитованных ИТ-компаниях в случае утечек данных.

#новость #утечкиданных #сберлогистика

2156 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Andrew

Срочно оштрафовать на 60 тыс. ! 😂

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Если успеют за 2 недели — скидка. А у них ведь первый раз? Тогда совсем даром!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Сотрудники в этот раз ведут у пользователей 691 000 : 671 000.

Не отстаёт Сбер от общего тренда.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Что-то слишком большая цифра для количества сотрудников, даже для сбера

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так это строки, дубли какие-нибудь или просто лабуда технического или сопроводительного характера.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Ну тогда ну тогда информация выглядит не корректной

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Может с курьерами
Вряд-ли продают или сливают с мусором

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Volosnikov

Думаете, что в Сберлогистике работает почти 700 тысяч человек? Маловероятно

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Речь ведь о записях.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Vlasov

Там клиенты и сотрудники в одной таблице хранились. Билив ми.

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Решето традиционно
Настолько обыденно и привычно, что уже похуй
Жду разве что слива госуслуг, или когда они введут доступ к данным по подписке, удобный сервис должен получиться

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Интересно у кого еще нет моих данных?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
pontlesslizard

О, то то мне с утра пачка нового спама с пдф внутри на почту пришла.

Ответить
Развернуть ветку
pontlesslizard

Ой, а там все интереснее оказывается.

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

WildBerries вообще все персональные данные в открытый доступ выкладывает
https://vc.ru/claim/466664-wildberries-vylozhil-personalnye-dannye-v-publichnyy-dostup

Wildberries выложил персональные данные в…
Недавно разразился скандал с утечкой пероснальных данных пользователей цифровых сервисов…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

Дай ссыль на файлы

Ответить
Развернуть ветку
Иван Не Иван

Нашел ссыль?)

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

Тут жду

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

50.000 рублей штрафа

Ответить
Развернуть ветку
Порфирий

Ну слили и слили

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Сотрудников оштрафовать они сами виноваты так как часто пользуются личными телефонами.

Ответить
Развернуть ветку
Julie

новый год начался, а сливы данных продолжаются, ура

Ответить
Развернуть ветку
Медовар

Где посмотреть себя в списке?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey

За прошлый год у 2/3 населения данные утекло, за этот год у оставшихся и РКН наконец скажет что все, дальше уже похер )

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Ну теперь ждем утечку "СберЗдоровья" со всеми историями пациентов.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
null