Исследователи обнаружили в открытом доступе ФИО и контакты, предположительно, клиентов и сотрудников «СберЛогистики» Статьи редакции
Всего около 1,4 млн строк.
- Доступ к данным якобы получил тот же источник, который до этого «сливал» информацию о клиентах «Почты России», GeekBrains, Delivery Club и других. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.
- В открытый доступ попали два файла — более 671 тысячи строк с данными пользователей и 691 тысячи с данными сотрудников. Речь идёт о ФИО, телефонах, адресах электронной почты и хешированных паролях пользователей.
- Судя по информации из файлов, данные были получены не ранее 3 февраля 2023 года, отметили исследователи. Редакция vc.ru направила запрос «СберЛогистике».
- По данным проекта «Сетевые свободы», в 2022 году только у крупных сервисов и компаний было 60 инцидентов с утечками личных данных. Для сравнения, с 2019-го по 2021-й было известно лишь о 41 подобном случае.
- В начале февраля 2023 года правительство разрешило Роскомнадзору проводить внеплановые проверки в аккредитованных ИТ-компаниях в случае утечек данных.
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Срочно оштрафовать на 60 тыс. ! 😂
Если успеют за 2 недели — скидка. А у них ведь первый раз? Тогда совсем даром!
Сотрудники в этот раз ведут у пользователей 691 000 : 671 000.
Не отстаёт Сбер от общего тренда.
Что-то слишком большая цифра для количества сотрудников, даже для сбера
Так это строки, дубли какие-нибудь или просто лабуда технического или сопроводительного характера.
Ну тогда ну тогда информация выглядит не корректной
Может с курьерами
Вряд-ли продают или сливают с мусором
Думаете, что в Сберлогистике работает почти 700 тысяч человек? Маловероятно
Речь ведь о записях.
Там клиенты и сотрудники в одной таблице хранились. Билив ми.
Решето традиционно
Настолько обыденно и привычно, что уже похуй
Жду разве что слива госуслуг, или когда они введут доступ к данным по подписке, удобный сервис должен получиться
Интересно у кого еще нет моих данных?
О, то то мне с утра пачка нового спама с пдф внутри на почту пришла.
Ой, а там все интереснее оказывается.
WildBerries вообще все персональные данные в открытый доступ выкладывает
https://vc.ru/claim/466664-wildberries-vylozhil-personalnye-dannye-v-publichnyy-dostup
Дай ссыль на файлы
Нашел ссыль?)
Тут жду
50.000 рублей штрафа
Ну слили и слили
Сотрудников оштрафовать они сами виноваты так как часто пользуются личными телефонами.
новый год начался, а сливы данных продолжаются, ура
Где посмотреть себя в списке?
За прошлый год у 2/3 населения данные утекло, за этот год у оставшихся и РКН наконец скажет что все, дальше уже похер )
Ну теперь ждем утечку "СберЗдоровья" со всеми историями пациентов.