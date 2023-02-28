Сервисы
Полина Лааксо

Роскомнадзор временно заблокировал фотобанк Shutterstock из-за «материала, неудовлетворяющего требованиям» Статьи редакции

Его представители в России надеются, что сервис вернётся к работе в стране «через три дня».

  • Внимание на блокировку обратило издание Sostav. Агентство Fotodom — представитель сервиса в России и странах СНГ — подтвердило проблему и разослало клиентам письмо с предупреждением.
  • По данным «Роскомсвободы», заблокированы две ссылки, ведущие на Shutterstock, — в адресах обеих есть слово «суицид», убедилась редакция vc.ru. Материалы, из-за которых РКН ограничил работу сайта, уже удалили.
  • Fotodom рассчитывает возобновить работу фотобанка «через три дня», рассказали в Fotodom. Пока пользователям предложили открывать платформу через VPN.
Источник: «Роскомсвобода»
  • В марте 2022 года Shutterstock разослал пользователям из России письма, что временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт. Fotodom ещё тогда заверяло, что сервис продолжит работу и сохранит лицензии «как по материалам Shutterstock, так и по материалам других коллекций».

#новость #shutterstock

1716 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 Rha

Бабулька.jpg

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Колесников

дед_обосрался.png

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Чемодан.pdf

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

Бабка АТС.wav

Ответить
Развернуть ветку
Рыжий

олды тут

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

На месте

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

фото_еды.ai

Ответить
Развернуть ветку
Danila Poyarkov

валдай.MP4

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ах он, подлый шаттер! Хорошо, что РКН бдит и защищает.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

ЧК начеку.

Ответить
Развернуть ветку
Надежный хот-дог

Перепиши

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

А почему? ЧК это черезвичаиная комиссия, которая охраняет спокойствие лучших.

Ответить
Развернуть ветку
Надежный хот-дог

Перепиши грамотно)

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Понял, исправил. Спасибо!💐

Ответить
Развернуть ветку
Ukuri Itsi

Первая ссылка на что-то легендарное
Проволока, веревка, батарея, клей..уф..

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

А туда кто то без впн еще заходил что ли? 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Сигалов

Что такое вообще "фотобанк"? Наших сервисов тоже много

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

с подключением к интернету, динозавр

Ответить
Развернуть ветку
loromoin

... и все мертвые.

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

По моему миниопыту на шаттере вполне можно заработать денег. У меня за 50 фотографий было порядка 50 долларов. На отечественных 0 продаж.

Ответить
Развернуть ветку
Надежный хот-дог
было(

У меня было больше. И светосилка классная была. И не было столько проблем кругом, как щас(

Ответить
Развернуть ветку
Рыжий
По данным «Роскомсвободы», заблокированы две ссылки, ведущие на Shutterstock, — в адресах обеих есть слово «суицид», убедилась редакция vc.ru. Материалы, из-за которых РКН ограничил работу сайта, уже удалили

Вспоминается цитата из песни
"Синий кит? Пустяки, здесь страшнее синий мент" (с)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Росшатер

Ответить
Развернуть ветку
Надежный хот-дог

Росшатёр?

Ответить
Развернуть ветку
сплошное разочарование

Инагентом признают и за покупку картинок еще будут в тюрягу сажать, скажут спонсируешь

Ответить
Развернуть ветку
Валерия Щербакова

да щас Иноагентом за все что не хочешь могут признать

Ответить
Развернуть ветку
Николай Верегин

Прикинь признают иностранным агентом всех кто смотрит ютуб, и тем самым влияет на людей.

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Не. Это слишком сложно. Они его просто блокнут.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Верегин

Да ну не. Блочить не могут. А вот объявить всех иностранными агентами легко. Тогда можно посадить кого угодно.

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

Может за эту фотку?

Ответить
Развернуть ветку
Рыжий

"не время улыбаться" лучше. Я в ней пря себя вижу

Ответить
Развернуть ветку
Максим Горький

ну хоть не из за трансгендеросеков

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Это в плане на 04.2023, немного терпения)))

Ответить
Развернуть ветку
Веский Довод

в России надеются, что сервис вернётся к работе в стране «через три дня».
Самое главное что остается делать ,так это верить

Ответить
Развернуть ветку
kdfjk1

а не проще просто топориком по кабелю ?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
null