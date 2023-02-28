Роскомнадзор временно заблокировал фотобанк Shutterstock из-за «материала, неудовлетворяющего требованиям» Статьи редакции
Его представители в России надеются, что сервис вернётся к работе в стране «через три дня».
- Внимание на блокировку обратило издание Sostav. Агентство Fotodom — представитель сервиса в России и странах СНГ — подтвердило проблему и разослало клиентам письмо с предупреждением.
- По данным «Роскомсвободы», заблокированы две ссылки, ведущие на Shutterstock, — в адресах обеих есть слово «суицид», убедилась редакция vc.ru. Материалы, из-за которых РКН ограничил работу сайта, уже удалили.
- Fotodom рассчитывает возобновить работу фотобанка «через три дня», рассказали в Fotodom. Пока пользователям предложили открывать платформу через VPN.
- В марте 2022 года Shutterstock разослал пользователям из России письма, что временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт. Fotodom ещё тогда заверяло, что сервис продолжит работу и сохранит лицензии «как по материалам Shutterstock, так и по материалам других коллекций».
1716 просмотров
Бабулька.jpg
дед_обосрался.png
Чемодан.pdf
Бабка АТС.wav
олды тут
На месте
фото_еды.ai
валдай.MP4
Ах он, подлый шаттер! Хорошо, что РКН бдит и защищает.
ЧК начеку.
Перепиши
А почему? ЧК это черезвичаиная комиссия, которая охраняет спокойствие лучших.
Перепиши грамотно)
Понял, исправил. Спасибо!💐
Первая ссылка на что-то легендарное
Проволока, веревка, батарея, клей..уф..
А туда кто то без впн еще заходил что ли? 🤣
Что такое вообще "фотобанк"? Наших сервисов тоже много
с подключением к интернету, динозавр
... и все мертвые.
По моему миниопыту на шаттере вполне можно заработать денег. У меня за 50 фотографий было порядка 50 долларов. На отечественных 0 продаж.
У меня было больше. И светосилка классная была. И не было столько проблем кругом, как щас(
Вспоминается цитата из песни
"Синий кит? Пустяки, здесь страшнее синий мент" (с)
Росшатер
Росшатёр?
Инагентом признают и за покупку картинок еще будут в тюрягу сажать, скажут спонсируешь
да щас Иноагентом за все что не хочешь могут признать
Прикинь признают иностранным агентом всех кто смотрит ютуб, и тем самым влияет на людей.
Не. Это слишком сложно. Они его просто блокнут.
Да ну не. Блочить не могут. А вот объявить всех иностранными агентами легко. Тогда можно посадить кого угодно.
Может за эту фотку?
"не время улыбаться" лучше. Я в ней пря себя вижу
ну хоть не из за трансгендеросеков
Это в плане на 04.2023, немного терпения)))
в России надеются, что сервис вернётся к работе в стране «через три дня».
Самое главное что остается делать ,так это верить
а не проще просто топориком по кабелю ?