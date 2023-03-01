Сервисы
Прекрасный мангал

Telegram, WhatsApp и Viber: Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров с запретом на интеграцию с банками Статьи редакции

Всего в списке девять сервисов.

  • Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которыми, согласно закону, с 1 марта 2023 года не могут пользоваться банки, брокеры, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и страховщики.
  • Согласно принятым в 2022-м поправкам, внесённые в такой реестр сервисы не смогут подключать денежные переводы, а структуры, выполняющие «госзадание», — пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах. Также мессенджеры нельзя использовать для безналичных расчётов.
  • В списке — Discord, Microsoft Teams, версия Skype для бизнеса, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.
  • До этого Роскомнадзор не раскрывал перечень мессенджеров, но отмечал, что в него войдёт Telegram.
  • В январе 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. В компании отмечали, что все операции «остаются внутри защищённой системы банка» и не передаются в мессенджер. «Альфа-банк» планировал развивать банкинг в VK и Telegram.

#новость #роскомнадзор #telegram #viber #discord #whatsapp #wechat

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26 комментариев
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 Вадим Д.

Всяческие там-тамы и аська готовы к интеграциям?

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Елена Приходько

Вы про росграм и ярус забыли)

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Вадим Д.

Легко забыть о том, что есть только номинально (-:

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Цифровые комплексы

Сейчас в русторе выкатят русграм, и все интеграции будут там.

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Таир Бакиев

так то самый популярный российский мессенджер -это ВК.

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Valeryi

Который кстати успешно, сволочь такая, интегрируется с доставками.

Недавно пришло уведомление от Сдека в ВК, блять. При этом никто не спрашивал и, самое плохое, что ВК по сути слил мои данные Сдеку просто так, ведь иначе найти профиль по телефону невозможно.

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Таир Бакиев

угу, у меня уже уведомления от озона, СДЕКа, IML и PickPint туда приходили. Естественно я их нигде не подключал

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Pavel Cree

За их использование проинтегрируют по полной.

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Герман Манвелов

Главное чтоб не продифференцировали)

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Таир Бакиев

Так, а чем MS Teams отличается от Skype для бизнеса?

И что в обычном скайпе можно передавать банковскую информацию?

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Alex Shevchenko

В скайпе вообще чего угодно можно передавать, не забывайте! 😁

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Таир Бакиев

Раз уж Роскомнадзор заприметил WeChat, а может кто-нибудь дать подтверждение регистрации? Или может кто знает, где найти китайцев, которые могут его дать?

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Прекрасный мангал

по моему опыту, даже если найти китайцев — зарегистрироваться не получится. я в своё время нашла девять добровольцев и никто не смог подтвердить мне регистрацию 🤗

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Виталий Лановой

А если мне из службы безопасности сбера в вайбере звонили?

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Сбер

Через Viber мы не звоним.
Данные мошенников можно передать:
- через чат-бот в телеграмм https://t.me/ReportScammer_Bot (или @ReportScammer_Bot)
- на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/cybersecurity/report
- в мобильном приложении

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Иван Олейников

Вы у них спросите : «вам что свет дали ?»😆. Если звонят через мессенджер это 100% мошенники

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Pavel Cree

Очень смешно.

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Максим Ростокин

Если по поводу выданного кредита, вопросы касаются денег банка, поэтому они могут использовать любой законный канал связи.

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Рыжий

о, мне недавно из службы безопасности ВТБ позвонили на Ватсапп. Было забавно. Я лежал больной, сложно было разговаривать. Стандартная телега "кто-то пытался сделать заграничный перевод, мы вам его заблокировали". Я и сказал, что да, я пытался сделать перевод, зачем вы мне его заблокировали, давайте решать проблему. Трубку бросили ((

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Роман Карпов

Всем eXpress 🖖🏻

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Alexey Dymov

А ведь есть целые стартапы, которые несколько раундов привлекли под всяких чат-ботов

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Alex

Кому какое дело если какой-то банкинг появится не на тройке популярных мессенджеров, снова идеи сделать сервис более доступным зарубили на корню. Предлагаю вернуть бумажные сберкнижки

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Alex Shevchenko
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Enee

а можно как по старинке письмо в совбез носить или еще до этого не дошло?

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Рыжий

Ведь мессенджеров, кроме перечисленных в списке, не существует, ага

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Enee

другие плахово качества месенджеры

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