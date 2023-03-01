Telegram, WhatsApp и Viber: Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров с запретом на интеграцию с банками Статьи редакции
Всего в списке девять сервисов.
- Роскомнадзор опубликовал список иностранных мессенджеров, которыми, согласно закону, с 1 марта 2023 года не могут пользоваться банки, брокеры, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и страховщики.
- Согласно принятым в 2022-м поправкам, внесённые в такой реестр сервисы не смогут подключать денежные переводы, а структуры, выполняющие «госзадание», — пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах. Также мессенджеры нельзя использовать для безналичных расчётов.
- В списке — Discord, Microsoft Teams, версия Skype для бизнеса, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.
- До этого Роскомнадзор не раскрывал перечень мессенджеров, но отмечал, что в него войдёт Telegram.
- В январе 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. В компании отмечали, что все операции «остаются внутри защищённой системы банка» и не передаются в мессенджер. «Альфа-банк» планировал развивать банкинг в VK и Telegram.
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Всяческие там-тамы и аська готовы к интеграциям?
Вы про росграм и ярус забыли)
Легко забыть о том, что есть только номинально (-:
Сейчас в русторе выкатят русграм, и все интеграции будут там.
так то самый популярный российский мессенджер -это ВК.
Который кстати успешно, сволочь такая, интегрируется с доставками.
Недавно пришло уведомление от Сдека в ВК, блять. При этом никто не спрашивал и, самое плохое, что ВК по сути слил мои данные Сдеку просто так, ведь иначе найти профиль по телефону невозможно.
угу, у меня уже уведомления от озона, СДЕКа, IML и PickPint туда приходили. Естественно я их нигде не подключал
За их использование проинтегрируют по полной.
Главное чтоб не продифференцировали)
Так, а чем MS Teams отличается от Skype для бизнеса?
И что в обычном скайпе можно передавать банковскую информацию?
В скайпе вообще чего угодно можно передавать, не забывайте! 😁
Раз уж Роскомнадзор заприметил WeChat, а может кто-нибудь дать подтверждение регистрации? Или может кто знает, где найти китайцев, которые могут его дать?
по моему опыту, даже если найти китайцев — зарегистрироваться не получится. я в своё время нашла девять добровольцев и никто не смог подтвердить мне регистрацию 🤗
А если мне из службы безопасности сбера в вайбере звонили?
Через Viber мы не звоним.
Данные мошенников можно передать:
- через чат-бот в телеграмм https://t.me/ReportScammer_Bot (или @ReportScammer_Bot)
- на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/cybersecurity/report
- в мобильном приложении
Вы у них спросите : «вам что свет дали ?»😆. Если звонят через мессенджер это 100% мошенники
Очень смешно.
Если по поводу выданного кредита, вопросы касаются денег банка, поэтому они могут использовать любой законный канал связи.
о, мне недавно из службы безопасности ВТБ позвонили на Ватсапп. Было забавно. Я лежал больной, сложно было разговаривать. Стандартная телега "кто-то пытался сделать заграничный перевод, мы вам его заблокировали". Я и сказал, что да, я пытался сделать перевод, зачем вы мне его заблокировали, давайте решать проблему. Трубку бросили ((
Всем eXpress 🖖🏻
А ведь есть целые стартапы, которые несколько раундов привлекли под всяких чат-ботов
Кому какое дело если какой-то банкинг появится не на тройке популярных мессенджеров, снова идеи сделать сервис более доступным зарубили на корню. Предлагаю вернуть бумажные сберкнижки
а можно как по старинке письмо в совбез носить или еще до этого не дошло?
Ведь мессенджеров, кроме перечисленных в списке, не существует, ага
другие плахово качества месенджеры