Winamp запустит новую версию приложения 15 марта — это стриминговый сервис с подписками на музыкантов Статьи редакции
Сервис обещает отдавать артистам 85% выручки от подписок.
- Новый Winamp с 15 марта 2023 года станет доступен для артистов, а с 15 апреля — для всех пользователей, рассказала компания-владелец Llama Group. Он станет стриминговой платформой, где музыканты смогут устанавливать цену подписки.
- У подписки может быть несколько уровней и разные цены, в зависимости от количества доступного эксклюзивного контента. Подписки будут встроены напрямую в проигрыватель, вместе с доступом к музыке, подкастам, радио и аудиокнигам. Новая версия Winamp будет доступна для Android, iOS, веб-браузеров и Windows.
- До конца июня компания запустит дополнительные функции для артистов — управление авторскими правами через дочернюю компанию Winamp Bridger, лицензирование и запуск NFT.
- Музыканты будут получать 85% дохода от подписок. За счёт такого предложения Winamp запланировала привлечь 1 млн артистов, но не указала, за какой период.
- Плеер запустила в 1997 году компания Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году.
- Radionomy Group обещала перезапустить проигрыватель ещё в 2018-м, но этого не произошло. В 2021-м компания обновила сайт и логотип приложения и снова анонсировала перезапуск. В 2022-м компания-владелец Radionomy Group продала аудиобизнес голландской Azerion и переименовалась в Llama Group.
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Я ждал аэаэаэвэв
А скины от старого винампа будут работать?
100%
А визуализации?))
А интро?
Зоозащитники не оценят шлёпанье ламы по жопе.
но она такая говорливая!
До сих пор юзаю Винамп и проблем не знаю. Он самодостаточен и обновлений не требует, ящетаю.
Как будто чела с CD плеером встретил на улице
С кассетным
Там ещё топовые визуализации
https://youtu.be/4kd6ES-TaoU
Битрейт 128, эквалайзер подкрутил... Ты на машине времени сюда прилетел что ли?)
А хоткеи на нём можно настроить? Я влюбился в аимп и души в нём не чаю) в тч из за хоткеев))
Всплакнул :) лучшие годы проведенные с папкой дисков, перезаписи треков чтобы не потерять, созданием плейлистов….
Я бы тоже юзал, но он походу не поддерживает hidpi, всё микроскопическое.
Если интро с мычанием оставят, то взлетит
https://m.youtube.com/watch?v=HaF-nRS_CWM
АХАХАХАХАХАХАХАХАХ
https://www.youtube.com/watch?v=pcr8kBeA_kE
О! Интересно. Спасибо!
85% это хороший процент для артиста)
Это невиданный нигде процент для артиста.
99 лучше
Плеер осовременьте и отдайте людям!
Ну у меня он прекрасно работает, я уже привык к нему. Какая то лохматая версия, от не понятного года.
Насчет нового винампа, так все более менее артисты имеют контракт с лейблами. Останутся только начинающие. Но слушать мамкина Билана или мамкину Бойку нет желания.
При чем здесь контракты с лейблами? Для лейблов это будет очередной стримминг, к которому их будут подключать их дистрибьюторы.
при том что артисты тут все равно дырку от бублика получат.
Это зависит от их контрактов с лейблами, но если контракты артисты заключат с винампом напрямую, то это пиздато очень для всех, кроме дистрибьюторов и лейблов, но это и пиздато.
Пора закопать уже стюардессу, ну что за люди?
Винамп ван лав, конечно, но пока мне думается, что они вернутся так же хило, как Нокиа возвращалась со смартфонами на уже сильно изменившийся и поделенный рынок
Winamp. Возвращение.
Не полетит. Оставьте 2008 в прошлом
Дуров! Верни стену, сцуко!!! 😁
Идея топовая, но на текущем рынке они заебутся привлекать аудиторию.
Подписочный Bandcamp? Ну посмотрим
Легенда возвращается
Выкидываю CD плеер, прощай легенда(
Самый четкий это с антишоком
Ну наконец-то. Не прошло и десяти лет.
Надеюсь, не станут изобретать велосипед и возьмут всё лучшее из уже популярных моделей.
А это, например, алгоритмы, которые подкидывают что-то похожее. Лучший в этом для меня лично - ютуб музыка, подкидывает в яблочко.
Так что, задача амбициозная
как с foobar2000 обстоит вопрос? я качаю с соулсика и слушаю в норм качестве! какие еще подписки
Уинамп... Уинамп из рили уипс зэ лама'c эсссс...
Надеюсь для России его тоже заблокируют, как и все сервисы для мирных людей!
И кто от этого выйграет ? Ваше самолюбие ?
Такие комменты просто треш