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Маша Цепелева

Winamp запустит новую версию приложения 15 марта — это стриминговый сервис с подписками на музыкантов Статьи редакции

Сервис обещает отдавать артистам 85% выручки от подписок.

Скриншот видео Winamp
  • Новый Winamp с 15 марта 2023 года станет доступен для артистов, а с 15 апреля — для всех пользователей, рассказала компания-владелец Llama Group. Он станет стриминговой платформой, где музыканты смогут устанавливать цену подписки.

Хотя стриминги упростили артистам доступ к широкой аудитории, доходы от них мизерные. Стриминговая революция, которая так много обещала, оставила позади многих музыкантов. Им не хватает контроля над продажами и распространением музыки.

Александр Сабунджян, основатель и гендиректор Llama Group
  • У подписки может быть несколько уровней и разные цены, в зависимости от количества доступного эксклюзивного контента. Подписки будут встроены напрямую в проигрыватель, вместе с доступом к музыке, подкастам, радио и аудиокнигам. Новая версия Winamp будет доступна для Android, iOS, веб-браузеров и Windows.
  • До конца июня компания запустит дополнительные функции для артистов — управление авторскими правами через дочернюю компанию Winamp Bridger, лицензирование и запуск NFT.
  • Музыканты будут получать 85% дохода от подписок. За счёт такого предложения Winamp запланировала привлечь 1 млн артистов, но не указала, за какой период.
  • Плеер запустила в 1997 году компания Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году.
  • Radionomy Group обещала перезапустить проигрыватель ещё в 2018-м, но этого не произошло. В 2021-м компания обновила сайт и логотип приложения и снова анонсировала перезапуск. В 2022-м компания-владелец Radionomy Group продала аудиобизнес голландской Azerion и переименовалась в Llama Group.

#новость #winamp

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47 комментариев
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 Мистер Блондин
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Grandzlo

Я ждал аэаэаэвэв

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Вадим Трушин

А скины от старого винампа будут работать?

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Сексорцист Милфхантерович

100%

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Alex Shevchenko

А визуализации?))

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Непонятный паук например

А интро?

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Сексорцист Милфхантерович

Зоозащитники не оценят шлёпанье ламы по жопе.

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Непонятный паук например

но она такая говорливая!

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Слегка Придурковатый

До сих пор юзаю Винамп и проблем не знаю. Он самодостаточен и обновлений не требует, ящетаю.

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Mansplaining

Как будто чела с CD плеером встретил на улице

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تقي

С кассетным

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Как таковой

Там ещё топовые визуализации
https://youtu.be/4kd6ES-TaoU

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Сергей Лукьянчиков

Битрейт 128, эквалайзер подкрутил... Ты на машине времени сюда прилетел что ли?)

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Alex Shevchenko

А хоткеи на нём можно настроить? Я влюбился в аимп и души в нём не чаю) в тч из за хоткеев))

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Игорь Лесман

Всплакнул :) лучшие годы проведенные с папкой дисков, перезаписи треков чтобы не потерять, созданием плейлистов….

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Make Luv

Я бы тоже юзал, но он походу не поддерживает hidpi, всё микроскопическое.

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Синие Волосы
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John Doeman

Если интро с мычанием оставят, то взлетит

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Сексорцист Милфхантерович

https://m.youtube.com/watch?v=HaF-nRS_CWM

Winamp 2.91 -- It Really Whips the Llama's Ass
RIP Winamp. Still using the old 2.91 here, still works great (as if it could wear over time like…
m.youtube.com
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Сексорцист Милфхантерович

АХАХАХАХАХАХАХАХАХ

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Владимир Соколовский

https://www.youtube.com/watch?v=pcr8kBeA_kE

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Сексорцист Милфхантерович
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Иностранный шар

О! Интересно. Спасибо!

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Вдова Кличко

85% это хороший процент для артиста)

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ЯД

Это невиданный нигде процент для артиста.

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Иван Егоров

99 лучше

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Вадим Д.

Плеер осовременьте и отдайте людям!

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Петр Вавилов

Ну у меня он прекрасно работает, я уже привык к нему. Какая то лохматая версия, от не понятного года.

Насчет нового винампа, так все более менее артисты имеют контракт с лейблами. Останутся только начинающие. Но слушать мамкина Билана или мамкину Бойку нет желания.

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ЯД

При чем здесь контракты с лейблами? Для лейблов это будет очередной стримминг, к которому их будут подключать их дистрибьюторы.

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Петр Вавилов

при том что артисты тут все равно дырку от бублика получат.

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ЯД

Это зависит от их контрактов с лейблами, но если контракты артисты заключат с винампом напрямую, то это пиздато очень для всех, кроме дистрибьюторов и лейблов, но это и пиздато.

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Вася Пражкин

Пора закопать уже стюардессу, ну что за люди?

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Алексей Марков

Винамп ван лав, конечно, но пока мне думается, что они вернутся так же хило, как Нокиа возвращалась со смартфонами на уже сильно изменившийся и поделенный рынок

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Andrei Apanasik
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Никита

Winamp. Возвращение.

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vm

Не полетит. Оставьте 2008 в прошлом

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Alex Shevchenko

Дуров! Верни стену, сцуко!!! 😁

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ЯД

Идея топовая, но на текущем рынке они заебутся привлекать аудиторию.

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Глебушка

Подписочный Bandcamp? Ну посмотрим

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Олеся Беляева

Легенда возвращается

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Саханова Наталья

Выкидываю CD плеер, прощай легенда(

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Vladimir Dorofeev

Самый четкий это с антишоком

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Трогательный ящик

Ну наконец-то. Не прошло и десяти лет.
Надеюсь, не станут изобретать велосипед и возьмут всё лучшее из уже популярных моделей.
А это, например, алгоритмы, которые подкидывают что-то похожее. Лучший в этом для меня лично - ютуб музыка, подкидывает в яблочко.
Так что, задача амбициозная

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Nick

как с foobar2000 обстоит вопрос? я качаю с соулсика и слушаю в норм качестве! какие еще подписки

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Цветной Гоша

Уинамп... Уинамп из рили уипс зэ лама'c эсссс...

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Andrew Chemerys

Надеюсь для России его тоже заблокируют, как и все сервисы для мирных людей!

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Антон Большаков

И кто от этого выйграет ? Ваше самолюбие ?
Такие комменты просто треш

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