OpenAI представила API для ChatGPT и своей системы распознавания речи Whisper Статьи редакции
Quizlet уже использует ChatGPT API для своего ИИ-репетитора, а Instacart — для советов по подбору продуктов.
- ChatGPT API позволяет разработчикам встраивать бота в свои приложения, сайты и сервисы. Стоимость использования, по данным TechCrunch, составляет $0.0002 за 750 слов. Его уже применяют Snap, Quizlet, Instacart и Shopify.
- Например, платформа для обучения Quizlet использовала ChatGPT API для создания Q-Chat — репетитора на основе ИИ. Он может задавать наводящие вопросы по теме обучения, не давая при этом прямых ответов
- Snapchat предоставил платным пользователям доступ к My Ai — чат-боту на основе ChatGPT. Ему запретили ругаться матом, демонстрировать откровенный контент, а также высказывать мнение о политике.
- Сервис по доставке продуктов Instacart использовал интеграцию с ChatGPT, чтобы предлагать покупателям варианты блюд и советы по подбору продуктов.
- OpenAI также выпустила API для своей системы распознавания речи Whisper, которую представила в сентябре 2022 года. Она принимает аудиофайлы в различных форматах и преобразовывает их содержимое в текст. Стоимость её использования составляет $0,006 в минуту.
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Сразу видно, человек писал, а не какая-то железяка!
Твой консёрн понятен, но ты должен спроцессить это через себя.
В конечном итоге мы все к этому стремимся
по итогу получается что это всё делается для благого дела, а не для "нас скоро всех заменят"
Также как телефонисток заменили на автоматические коммутаторы.
Всё что можно автоматизировать будет автоматизировано.
Но людям не стоит переживать, кто-то всё ещё должен выполнять обслуживание этих систем.
Спасибо что спросили, если я понадоблюсь, я рядом.
Вот это жаль. Так хочется поднять трубку и громким голосом «Барышня, алё.. Алё, бля.. Смольный, Смольный давай!»
И зачем он тогда нужен?
Бездушные сволочи
Это как мужику яйца отрезать
Очень круто! Ни дня без нейроновостей, одобряю (-:
ИИ-репетитор, ну охренеть же просто. Кто бы сказал лет 10 назад про это...
То ли дело будет когда ИИ-репититор, будет ИИ-детишек обучать. Вот тогда на это взглянем с другой стороны.
2023:
снапчат: существует
Что такое снапчат? )
вот и выросло поколение
Chat gpt ещё не открыла вакансии?)) Я если что водителем устроюсь
думаю много желающих появится на эту должность
не устроишся, их уже заменили ботами
Не успел))
это только в процессе, ещё не успели до конца всех заменить)
попробуй, если ты лучший водитель в мире
Судя по отзывам Whisper сделает диктовку контента мейнстримом.
А почему нет ни слова о регулировании, гарантиях?
гарантиях чего? в сша приняли закон по которому весь генерируемый контент должен маркироваться и упоминаться в оферте.
Главную фишку вскользь упомянули - 0.2 цента за 1000 токенов. В 10 раз дешевле davinci-003. (!)