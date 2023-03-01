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OpenAI представила API для ChatGPT и своей системы распознавания речи Whisper Статьи редакции

Quizlet уже использует ChatGPT API для своего ИИ-репетитора, а Instacart — для советов по подбору продуктов.

  • ChatGPT API позволяет разработчикам встраивать бота в свои приложения, сайты и сервисы. Стоимость использования, по данным TechCrunch, составляет $0.0002 за 750 слов. Его уже применяют Snap, Quizlet, Instacart и Shopify.
  • Например, платформа для обучения Quizlet использовала ChatGPT API для создания Q-Chat — репетитора на основе ИИ. Он может задавать наводящие вопросы по теме обучения, не давая при этом прямых ответов
  • Snapchat предоставил платным пользователям доступ к My Ai — чат-боту на основе ChatGPT. Ему запретили ругаться матом, демонстрировать откровенный контент, а также высказывать мнение о политике.
  • Сервис по доставке продуктов Instacart использовал интеграцию с ChatGPT, чтобы предлагать покупателям варианты блюд и советы по подбору продуктов.
  • OpenAI также выпустила API для своей системы распознавания речи Whisper, которую представила в сентябре 2022 года. Она принимает аудиофайлы в различных форматах и преобразовывает их содержимое в текст. Стоимость её использования составляет $0,006 в минуту.

#новость #openai

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23 комментария
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 Вася Пражкин
уже использует ChatGPT API для своего ИИ-репитотра

Сразу видно, человек писал, а не какая-то железяка!

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Интенсивный кубок

Твой консёрн понятен, но ты должен спроцессить это через себя.
В конечном итоге мы все к этому стремимся

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Олег Миллер

по итогу получается что это всё делается для благого дела, а не для "нас скоро всех заменят"

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Интенсивный кубок

Также как телефонисток заменили на автоматические коммутаторы.

Всё что можно автоматизировать будет автоматизировано.

Но людям не стоит переживать, кто-то всё ещё должен выполнять обслуживание этих систем.

Спасибо что спросили, если я понадоблюсь, я рядом.

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Вася Пражкин
Также как телефонисток заменили на автоматические коммутаторы.

Вот это жаль. Так хочется поднять трубку и громким голосом «Барышня, алё.. Алё, бля.. Смольный, Смольный давай!»

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Pavel Cree
Ему запретили ругаться матом, демонстрировать откровенный контент, а также высказывать мнение о политике.

И зачем он тогда нужен?

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Интенсивный кубок
Ему запретили ругаться матом, демонстрировать откровенный контент, а также высказывать мнение о политике.

Бездушные сволочи

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Ярослав Золов

Это как мужику яйца отрезать

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Вадим Д.

Очень круто! Ни дня без нейроновостей, одобряю (-:
ИИ-репетитор, ну охренеть же просто. Кто бы сказал лет 10 назад про это...

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VladMr

То ли дело будет когда ИИ-репититор, будет ИИ-детишек обучать. Вот тогда на это взглянем с другой стороны.

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Aleks B

2023:
снапчат: существует

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Борис Хмелев

Что такое снапчат? )

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Aleks B

вот и выросло поколение

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Виктор

Chat gpt ещё не открыла вакансии?)) Я если что водителем устроюсь

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Денис Васин

думаю много желающих появится на эту должность

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Art.Spark

не устроишся, их уже заменили ботами

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Виктор

Не успел))

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Олег Миллер

это только в процессе, ещё не успели до конца всех заменить)

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Pavel Osadchuk

попробуй, если ты лучший водитель в мире

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Maxim Roslyakov

Судя по отзывам Whisper сделает диктовку контента мейнстримом.

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تقي

А почему нет ни слова о регулировании, гарантиях?

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Kirill Smogarev

гарантиях чего? в сша приняли закон по которому весь генерируемый контент должен маркироваться и упоминаться в оферте.

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Сергей С.

Главную фишку вскользь упомянули - 0.2 цента за 1000 токенов. В 10 раз дешевле davinci-003. (!)

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