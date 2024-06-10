«Букмейт» добавил «виртуального рассказчика» — чтобы слушать книги, у которых нет предзаписанных аудиоверсий Статьи редакции
Функция доступна для 13 тысяч книг.
- «Виртуальный рассказчик» разработан на базе комплекса речевых технологий «Яндекса», которые используются в «Алисе», переводе в «Яндекс Браузере» и других продуктах, с привлечением профессиональных дикторов. Об этом рассказала компания.
- С помощью функции пользователи смогут в режиме реального времени слушать книги, у которых нет предзаписанных аудиоверсий. Она уже доступна для 13 тысяч произведений. «Виртуальный рассказчик» будет у книг из каталога «Букмейта», одобренных правообладателями для чтения вслух.
- Чтобы добиться плавности речи, разработчики обучают нейросеть на длинных текстах с большим количеством повествований и описаний. В процессе они исправляют неправильные ударения и другие неточности, допущенные при обработке текстов ИИ. Нейросеть продолжает обучаться, поэтому качество чтения вслух будет улучшаться, говорят в компании.
На старте пользователям доступен мужской голос, в будущем появится и женский. В их создании участвовали дикторы и актёры озвучивания — Георгий Кармрян и Наталья Грачева.
- Чтобы запустить функцию, нужно нажать на кнопку с рассказчиком в электронной версии произведения. Опция работает в последней версии приложения на Android и iOS для подписчиков «Плюса» с «Букмейт».
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Минус актеры озвучки
ну пока рано об этом говорить, актеры озвучки ведь не только книги озвучивают. Для чтения книг не столь нужна эмоциональность, там важнее правильно расставить акценты по тону в соответствии со знаками препинания и делать паузы вовремя. А вот озвучивание мультфильмов например ,совсем другое
яндекс с своими сервисами продолжает идти по пути деградации.
не бы оплатить работу актера, но это не метод яндекса.
Почему яндекс, а не издательство/правообладатель должен оплачивать работу актёра?
современные авторы озвучивают свой контент. но за это тоже надо платить, так зачем платить если можно "в стиле яндекса"
Почему яндекс, а не издательство/правообладатель должен оплачивать работу актёра? - хотя бы по тому, что они пытаются на этом заработать
Полезная штука. Манеру Александра Клюквина, конечно, ни одна нейросеть не заменит, но он и не сможет озвучить вообще все.
почему же, нейросеть можно научить голосу Клюквина, увлекаюсь аудиокнигами и вот была эта мысль, но чисто для личного использования, еще столько книг хотелось бы послушать))
Они ещё с прошлого года стали выкладывать аудиокниги с чтением нейросетки, но там сами издательства этим занимались.
не люблю книги с машинным чтением, на слух и так плохо воспринимается а уж это монотонное бубнение вообще никуда
Актеры уже могут идти на пенсию. Нейросети уже давно могут по аудио записи голоса синтезировать. Лично яндексу они думаю подписали все бумаги, что согласны с таким моментом.