«Яндекс» представил расширенный «Браузер» для бизнеса — с защитой от трекеров и личным кабинетом для администраторов Статьи редакции
И расширенной техподдержкой.
- Компании могут отправить заявку на подключение расширенной версии на сайте, объявила компания. Стоит 1500 рублей за лицензию на год.
- У «Браузера» для бизнеса появился личный кабинет для администраторов: в нём можно общаться с поддержкой, следить за журналом изменений и быстро возвращаться к предыдущим сборкам. Там же есть панель настройки корпоративных ресурсов. В будущем личный кабинет превратится в единый центр управления всеми браузерами компании, добавили в «Яндексе».
- Расширенная версия также поддерживает защиту от трекеров и приоритетную техподдержку — ответ можно получить в течение часа, а в сложных вопросах — запросить звонок с разработчиками, инженерами и тестировщиками «Яндекса».
- В следующих обновлениях расширенной версии «Браузера» для бизнеса компания обещает добавить интеграцию с корпоративными системами безопасности, режим анонимности и улучшенную блокировку отслеживания, мониторинг активности пользователей и другое.
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И с личным кабинетом для товарища Майора
И с личным товарищем майором
Назначается индивидуальный куратор в рамках расширенной техподдержки)
Подписка на майора отдельно +399 руб.
После подписки товары в яндекс маркете и такси +20%. Ты ж не нищеброд, а новый офис строить надо.
За отписку от майора
Отказ от модуля «Товарищ майор» - всего за 99 999₽/год
Не, просто пятнашечка строгача.
Это уже если не продлевать на второй год
Защита от трекеров от Яндекса - вот это оксюморон!
Ну у яндекса для яндекса всегда найдется исключение, что вы.. Это ДРУГОЕ =)
На айфонах в Сафари же есть такой оксюморон. То же самое
С функцией "Обыск онлайн" - возможностью добровольно предоставить через браузер доступ ко всем своим данным и документам, чтобы правоохранителям не пришлось тратить время на выезд и маски-шоу.
Для ФНС создали онлайн-витрину, теперь будет и для ФСБ, СК, МВД.
Он и бесплатно нахуй не нужен.
некоторые интересные фишки в нем есть, например может видео перевести, при чем неплохо так переводит
Кстати да, очень часто последнее время пользуюсь. Но работу пока сложно назвать стабильной, возможно из-за того, что бесплатная фича и большая нагрузка
Или например автоматически темная тема для всех сайтов, даже если у них нет такой функции (VC например).
1500 в год за бесплатный броузер Chromium. Пздц
Ну раз он бесплатный, так и пользуйся бесплатной версией.
помогите оплатить Яндексу штраф за будущий слив ваших данных
А почему никто не сделает платный браузер для конечного юзера? Чтоб в нём всё было для человека - стопроцентные баннерорезалки, отсутствие слежки и интерфейс без свистелок-перделок? Я бы купил.
Видимо, потому, что выгоднее делать бесплатный браузер для миллионов людей, и продавать их данные на сторону, чем сделать платный браузер без сбора данных, которым будет пользоваться всего несколько десятков тысяч человек.
Да это понятно. Но ниша платного браузера пустует, её могла бы занять какая-нибудь мелкая компания, которой не пробиться на рынок бесплатных.
Пустует, видимо, потому что нах не нужна никому, кроме полутора инвалидов :)
Так ставь себе какой-нить Brave бесплатно и всё.
Пробовал, чем-то он мне не понравился. Возникли подозрения что эта его повышенная безопасность - тупо развод.
Есть же антидетект браузеры . Другое дело насколько они честны
Opera 3.6, год 2000-й. Тебе туда.
https://web.archive.org/web/20000303020519/http://www.opera.com/pricing.html
Пасиба бальшое
Кстати, очень нужная вещь для офиса. Хотелось бы конечно, что бы еще все пароли и всю активность мог просматривать главный администратор и со статистикой по каждому сотруднику. А то как сейчас все пароли в Гугл документах храним 🥴
Еще самая убийственная кил фича в Гугл хроме (из-за чего держим этот браузер на все компах), удаленное и простое подключение к компьютеру. У Яндекса такого нету.
Все пароли и всю активность и так будут просматривать, правда не главный администратор.
Цирк. 🤦🏻♂️
С конями в шорах
Статистику и активность все-таки лучше смотреть на корпоративном прокси-сервере. И для удаленного доступа есть более бизнес-ориентированные решения.
Все зависит от задач, которые стоят у команды. Я не вижу смысла устанавливать решения для удаленного доступа, если в Гугл хроме, можно авторизоваться в браузерах под одной учеткой и подключаться в секунду с любого устройства (браузером пользоваться не обязательно). Это не настолько часто происходит.
На счет прокси сервера тут тоже не однозначно, когда у тебя команда 600 человек - резон в настройке есть, а когда 10 это микрокоманда и подход должен быть другим.
просто анекдот какой-то) ждём ботов Яндекса, которые готовы за ту хуйню ещё и бабки выкладывать)
Cлежка и сертификаты Службы - в комплекте. Вообще грустно что передовые технологии пали жертвой гос-ва
Вот это лучший пример оксюморона 🤣
Интересно, насколько часто этот браузер будет активно отправлять в сам яндекс все урлки по которым мы ходим?
Для того, чтобы потом поиск нам показывал "эффективную" рекламу яндекс-продуктов... а то что-то маловато на выдаче...
Del
То есть ставить блокировщики трекеров бизнес не умеет. И ЛК открывать тоже. И Яндекс в это верит... Любопытно.
очень заманчиво, но я пожалуй откажусь
Почему это так смешно?
Славно придумано для откатов с госзаказов, теперь обяжут школы, институты, д.сады, больницы и прочие комитеты на каждый нос списывать ежегодно 1500! 🤑
Мне кажется, это под какого-то конкретного корпората или нескольких разработали. Им же нельзя пользоваться "бесплатным хромом", который отправляет данные другому майору в другой стране. Браузер Яндекса, кстати, очень даже неплох. Он взял лучшее от Хрома, но нет Хромовских глюков, ну или по крайней мере я пока не обнаружила в процессе использования.