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Невинный спрей

«Яндекс» представил расширенный «Браузер» для бизнеса — с защитой от трекеров и личным кабинетом для администраторов Статьи редакции

И расширенной техподдержкой.

  • Компании могут отправить заявку на подключение расширенной версии на сайте, объявила компания. Стоит 1500 рублей за лицензию на год.
  • У «Браузера» для бизнеса появился личный кабинет для администраторов: в нём можно общаться с поддержкой, следить за журналом изменений и быстро возвращаться к предыдущим сборкам. Там же есть панель настройки корпоративных ресурсов. В будущем личный кабинет превратится в единый центр управления всеми браузерами компании, добавили в «Яндексе».
  • Расширенная версия также поддерживает защиту от трекеров и приоритетную техподдержку — ответ можно получить в течение часа, а в сложных вопросах — запросить звонок с разработчиками, инженерами и тестировщиками «Яндекса».
  • В следующих обновлениях расширенной версии «Браузера» для бизнеса компания обещает добавить интеграцию с корпоративными системами безопасности, режим анонимности и улучшенную блокировку отслеживания, мониторинг активности пользователей и другое.

#новость #яндексбраузер

2196 просмотров
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47 комментариев
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 Ale K

И с личным кабинетом для товарища Майора

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Николай Куликов

И с личным товарищем майором

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Alexander

Назначается индивидуальный куратор в рамках расширенной техподдержки)

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Император Нолимоций

Подписка на майора отдельно +399 руб.

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Domorost

После подписки товары в яндекс маркете и такси +20%. Ты ж не нищеброд, а новый офис строить надо.

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Yulay Mambetov

За отписку от майора

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F-117

Отказ от модуля «Товарищ майор» - всего за 99 999₽/год

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Император Нолимоций

Не, просто пятнашечка строгача.

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F-117

Это уже если не продлевать на второй год

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Невкусно и грустно

Защита от трекеров от Яндекса - вот это оксюморон!

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Domorost

Ну у яндекса для яндекса всегда найдется исключение, что вы.. Это ДРУГОЕ =)

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Михаил Петров

На айфонах в Сафари же есть такой оксюморон. То же самое

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Alexander

С функцией "Обыск онлайн" - возможностью добровольно предоставить через браузер доступ ко всем своим данным и документам, чтобы правоохранителям не пришлось тратить время на выезд и маски-шоу.

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Александр Жданов

Для ФНС создали онлайн-витрину, теперь будет и для ФСБ, СК, МВД.

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Слегка Придурковатый

Он и бесплатно нахуй не нужен.

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Марат

некоторые интересные фишки в нем есть, например может видео перевести, при чем неплохо так переводит

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Никита Иванов

Кстати да, очень часто последнее время пользуюсь. Но работу пока сложно назвать стабильной, возможно из-за того, что бесплатная фича и большая нагрузка

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Ivan Mart

Или например автоматически темная тема для всех сайтов, даже если у них нет такой функции (VC например).

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M-S-R

1500 в год за бесплатный броузер Chromium. Пздц

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Никита Иванов

Ну раз он бесплатный, так и пользуйся бесплатной версией.

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Денис Еськин

помогите оплатить Яндексу штраф за будущий слив ваших данных

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F-117
The MSRP of Chrome Enterprise Upgrade is $50 USD per device per year. However, prices may vary by region and reseller. Please contact your reseller for specific pricing available to you in your area.
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nochnoy.ru

А почему никто не сделает платный браузер для конечного юзера? Чтоб в нём всё было для человека - стопроцентные баннерорезалки, отсутствие слежки и интерфейс без свистелок-перделок? Я бы купил.

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Alexander

Видимо, потому, что выгоднее делать бесплатный браузер для миллионов людей, и продавать их данные на сторону, чем сделать платный браузер без сбора данных, которым будет пользоваться всего несколько десятков тысяч человек.

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nochnoy.ru

Да это понятно. Но ниша платного браузера пустует, её могла бы занять какая-нибудь мелкая компания, которой не пробиться на рынок бесплатных.

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Февраль Камшотов

Пустует, видимо, потому что нах не нужна никому, кроме полутора инвалидов :)

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Слегка Придурковатый

Так ставь себе какой-нить Brave бесплатно и всё.

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nochnoy.ru

Пробовал, чем-то он мне не понравился. Возникли подозрения что эта его повышенная безопасность - тупо развод.

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kosmo xaosit

Есть же антидетект браузеры . Другое дело насколько они честны

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Александр А.

Opera 3.6, год 2000-й. Тебе туда.

https://web.archive.org/web/20000303020519/http://www.opera.com/pricing.html

Opera Software - Starting Points
On this page we provide you with several starting points to search the Internet.
web.archive.org
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nochnoy.ru

Пасиба бальшое

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Никита Иванов

Кстати, очень нужная вещь для офиса. Хотелось бы конечно, что бы еще все пароли и всю активность мог просматривать главный администратор и со статистикой по каждому сотруднику. А то как сейчас все пароли в Гугл документах храним 🥴

Еще самая убийственная кил фича в Гугл хроме (из-за чего держим этот браузер на все компах), удаленное и простое подключение к компьютеру. У Яндекса такого нету.

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Pavel Cree

Все пароли и всю активность и так будут просматривать, правда не главный администратор.

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Никита Иванов

Цирк. 🤦🏻‍♂️

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redkirill

С конями в шорах

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Дмитрий Кузнецов

Статистику и активность все-таки лучше смотреть на корпоративном прокси-сервере. И для удаленного доступа есть более бизнес-ориентированные решения.

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Никита Иванов

Все зависит от задач, которые стоят у команды. Я не вижу смысла устанавливать решения для удаленного доступа, если в Гугл хроме, можно авторизоваться в браузерах под одной учеткой и подключаться в секунду с любого устройства (браузером пользоваться не обязательно). Это не настолько часто происходит.

На счет прокси сервера тут тоже не однозначно, когда у тебя команда 600 человек - резон в настройке есть, а когда 10 это микрокоманда и подход должен быть другим.

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Евгений Широков

просто анекдот какой-то) ждём ботов Яндекса, которые готовы за ту хуйню ещё и бабки выкладывать)

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kosmo xaosit

Cлежка и сертификаты Службы - в комплекте. Вообще грустно что передовые технологии пали жертвой гос-ва

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Sergeant Ding

Вот это лучший пример оксюморона 🤣

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Domorost

Интересно, насколько часто этот браузер будет активно отправлять в сам яндекс все урлки по которым мы ходим?
Для того, чтобы потом поиск нам показывал "эффективную" рекламу яндекс-продуктов... а то что-то маловато на выдаче...

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M. Steech

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Вадим Д.

То есть ставить блокировщики трекеров бизнес не умеет. И ЛК открывать тоже. И Яндекс в это верит... Любопытно.

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Donna Bauer

очень заманчиво, но я пожалуй откажусь

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Октябрьский клуб

Почему это так смешно?

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Охотник

Славно придумано для откатов с госзаказов, теперь обяжут школы, институты, д.сады, больницы и прочие комитеты на каждый нос списывать ежегодно 1500! 🤑

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Татьяна Никанорова

Мне кажется, это под какого-то конкретного корпората или нескольких разработали. Им же нельзя пользоваться "бесплатным хромом", который отправляет данные другому майору в другой стране. Браузер Яндекса, кстати, очень даже неплох. Он взял лучшее от Хрома, но нет Хромовских глюков, ну или по крайней мере я пока не обнаружила в процессе использования.

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