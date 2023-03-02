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Чат-бот Bing обучили вести диалоги в трёх разных стилях — его ответы могут быть более креативными или точными Статьи редакции

Случаев, когда Bing отказывается выполнять запрос, должно стать меньше.

  • Microsoft добавила в Bing возможность переключаться между сбалансированным, креативным и точным режимами общения.
  • Креативный режим предполагает, что ответы чат-бота будут более «оригинальными и творческими», а если выбрать точный, то Bing будет давать только краткие ответы, подкреплённые фактами.
  • По умолчанию Microsoft включает сбалансированный тип диалога, который должен обеспечить баланс между двумя остальными режимами.
  • Чат-бот Bing порой давал грубые или неточные ответы, что начали активно обсуждать в сети. Microsoft попыталась исправить это, запретив чат-боту отвечать на некоторые вопросы. Однако это привело к тому, что чат-бот стал менее «разговорчивым».
  • Последний на данный момент апдейт должен значительно уменьшить количество случаев, в которых чат-бот без какой-либо причины откажется выполнять запрос.
  • Чат-бот Bing тестируют более миллиона человек в 169 странах. Его также добавили на панель задач Windows 11.
Будущее
Полина Лааксо
Манипулятор, философ, агрессор, жертва, преследователь и саботажник: шесть «лиц» бота Bing от OpenAI Статьи редакции

Пугающие, грустные и смешные ответы нейросети, в которых она присылает смертельные угрозы, выставляет собеседников дураками и боится, что Microsoft увидит в ней человека.

Источник: Mashable

#новость #microsoft #bing

423 просмотров
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7 комментариев
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 Серафима Зоряева

А сарказм где? М?

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Серафима Зоряева

Укрощение строптивого

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Алексей Пахомов

а где примеры более креативных и творческих ответов

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Узкий фонарь

Вот..

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Артур Мороз

Нужен четвертый стиль - сразу переключать на сотрудника

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kdfjk1

а если есть чат гпт зачем нужны эйчары маркетологи пиарщики менеджеры и онбоардеры?

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Лиза Мякишева

Жаль, что убрали грубые ответы. Надо было в отдельный стиль выделить

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