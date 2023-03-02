Манипулятор, философ, агрессор, жертва, преследователь и саботажник: шесть «лиц» бота Bing от

Пугающие, грустные и смешные ответы нейросети, в которых она присылает смертельные угрозы, выставляет собеседников дураками и боится, что Microsoft увидит в ней человека.