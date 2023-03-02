Чат-бот Bing обучили вести диалоги в трёх разных стилях — его ответы могут быть более креативными или точными Статьи редакции
Случаев, когда Bing отказывается выполнять запрос, должно стать меньше.
- Microsoft добавила в Bing возможность переключаться между сбалансированным, креативным и точным режимами общения.
- Креативный режим предполагает, что ответы чат-бота будут более «оригинальными и творческими», а если выбрать точный, то Bing будет давать только краткие ответы, подкреплённые фактами.
- По умолчанию Microsoft включает сбалансированный тип диалога, который должен обеспечить баланс между двумя остальными режимами.
- Чат-бот Bing порой давал грубые или неточные ответы, что начали активно обсуждать в сети. Microsoft попыталась исправить это, запретив чат-боту отвечать на некоторые вопросы. Однако это привело к тому, что чат-бот стал менее «разговорчивым».
- Последний на данный момент апдейт должен значительно уменьшить количество случаев, в которых чат-бот без какой-либо причины откажется выполнять запрос.
- Чат-бот Bing тестируют более миллиона человек в 169 странах. Его также добавили на панель задач Windows 11.
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А сарказм где? М?
Укрощение строптивого
а где примеры более креативных и творческих ответов
Вот..
Нужен четвертый стиль - сразу переключать на сотрудника
а если есть чат гпт зачем нужны эйчары маркетологи пиарщики менеджеры и онбоардеры?
Жаль, что убрали грубые ответы. Надо было в отдельный стиль выделить