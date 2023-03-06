«Билайн» купил 20% разработчика аудиосистемы для анализа работы продавцов Статьи редакции
Долю могли оценить в сумму от 74 млн до 124 млн рублей.
- Оператор купил 20% в казахстанской Dybys Tech — разработчике системы аналитики Voca Tech, рассказали «Ъ» в «Вымплекоме». Она позволяет оценить разговоры с клиентами с помощью бейджей с микрофонами и технологии автоматического распознавания голоса. Стороны не раскрыли сумму сделки.
- До февраля 2023 года компания развивалась в России. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Вока-Тек» в 2021 году составила 62,2 млн рублей, чистая прибыль — 39 млн рублей. Актив могли оценить по мультипликатору 6–10 выручек за 2022 год, рассказал источник «Ъ» в одном из венчурных фондов. Доля могла стоить 74,6–124,4 млн рублей, оценил он.
- В конце февраля топ-менеджеры передали российское юрлицо казахстанской Dybys Tech. Они объяснили это планами развивать бизнес в СНГ. Представители компании не раскрыли, кому теперь принадлежат оставшиеся 80% компании.
- «Билайн» уже продаёт аудиобейджи Voca Tech другим компаниям и тестирует их в некоторых своих офисах для корпоративных клиентов. Оператор не уточнил, будет ли использовать технологию в розничной сети.
- Решением от Voca Tech в рознице пользуется Tele2 с 2019 года. В «МегаФоне» сказали, что не заинтересованы во внедрении технологии. В МТС отказались от комментариев. Решением стартапа также пользуется сеть ювелирных магазинов Sokolov и «Почта Банк».
- Системы аудиоаналитики для ритейла есть у компании notAnotherOne и «СалютДевайсы» (бывшая SberDevices) и «Ростеха».
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Потом развитие прекратилось?
Геополитика пришла.
Кто-то смог адаптироваться, а кто-то не смог.
заголовок странный: 20 %разработчика ...
"в КАЗАХСТАНСКОЙ Dybys"... "до февраля 23 работала в России"
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Санкции нам только на пользу - компании отвязываются от РФ чтобы даже в СНГ развиваться.
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