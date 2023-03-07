Salesforce добавит в Slack чат-бота на основе ChatGPT — он сможет пересказывать треды и генерировать быстрые ответы Статьи редакции
Его назвали Einstein и дорабатывали вместе с OpenAI — разработчиком ChatGPT и по совместительству клиентом Slack.
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- Американская компания Salesforce — разработчик одноимённой CRM-системы и владелец корпоративного мессенджера Slack — добавила в свои продукты генеративный искусственный интеллект, чтобы помочь специалистам по продажам, сотрудникам технической поддержки и маркетологам.
- Для этого она выпустила бота Einstein GPT, разработанного на основе самописных решений и технологий OpenAI. Он умеет анализировать запросы, которые поступают в клиентскую службу, и составлять шаблоны ответов, учитывая данные из корпоративных баз. Работникам останется только отправить сообщение, внеся при желании нужные правки.
- Einstein GPT можно также попросить составить письма и, если нужно, исправить стиль с формального на более свободный, сгенерировать страницы для сбора заявок от потенциальных лидов, проанализировать экономические показатели компании или написать фрагмент кода.
- Когда все пользователи получат доступ к услугам и сколько они будут стоить — пока неизвестно, пишет CNBC. Для начала их протестируют на фирмах, которые согласились поучаствовать в пилотном запуске.
- Salesforce также интегрирует ChatGPT в Slack — в приложении он будет называться Einstein и сможет пересказать тред или составить черновик сообщения: будь то ответ коллеге, статусы задач или заметка по итогам встречи, рассказала компания, не уточнив других деталей. The Verge не исключает, что написание ответа вручную займёт меньше времени, чем передача команд боту.
- Компания заявила, что, помимо этого, ChatGPT поможет «найти ответы по любому проекту и на любой вопрос», но не уточнила, о чем именно речь. Вероятно, это связано с возможностью бота агрегировать данные из разных каналов и тредов и выжимать главное.
- Чтобы получить ранний доступ к функциям, нужно подать заявку через OpenAI, которая дорабатывала решение для мессенджера, указав ссылку на рабочее пространство, цели использования и детали о фирме. В будущем Einstein будет доступен в списке внутренних приложений.
У нас есть Вадим
Нет у вас Вадима. И да — GPT у Вас в нике, не у меня (-;
у нас есть Вадим, мы его любим, ценим и уважаем
Ого. Это, видимо, другой Вадим 😏
ns rjve pdjybim
GPT иногда пишет странные вещи
Походу смузи захлебнулся)
В рабочих чатах частенько и так создаётся ощущение общения со слабенькими нейронками (-:
Но Эйнштейн в чате — сильно 👍🏻
О, ты ещё не общался с бухгалтером на моей бывшей работе)
Ненене, я с ними наобщался, достаточно (-:
Это коллеги тебе рассказали об ощущениях от общения с тобой? Молодцы какие.
А как же тайна переписки?
клиенту в чате проблему решить надо, а не тайну переписки сохранять
Во многоих клиентских сервисах так блюдут тайну переписки, что вообще никто обращение клиентов не читает)
всё тайное, становится явью))
-1000 ai "стартапов"
Хорошая новость на фоне отключения бесплатных аккаунтов :)
Жду, когда Виси внедрит чатбота, который не будет позволять модераторам удалять мои остроумные каменты и банить в сообществах (как только что произошло в сообществе "офлайн", где выпилили почти все мои каменты и забанили на 30 дней).
Пиздец, за сегодня только выпилили сперва мой камент про афронегра, который пользовался популярностью среди тружеников виси (не афронегр, а камент), а потом и большинство каментов из ветки про Питер. В последнем случае вообще днище - удалили половину каментов, забанили на месяц, и на каменты оппонента, получается, я будто и не отвечал. Стыд и срам.
Чатгпт, на тебя одна надежда. Приди, и молча поправь всё.
Предвосхищая каменты (если, канеш, не удалят исходный): да, бомбануло.
В последний буллит добавить бы ещё инфо о том, что slack попрощался с рф)
Прочитал "StarForce"
И сразу поплыли флешбеки перед глазами