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Telegram выпустил обновление с режимом энергосбережения и настройкой скорости воспроизведения мультимедиа Статьи редакции

Версия для iOS появится позже, когда модераторы Apple закончат проверку обновления.

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  • В мессенджере появился режим энергосбережения. Он позволяет отключать анимации и визуальные эффекты, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах. Его можно настроить так, чтобы он включался автоматически, когда уровень заряда снижается до заданного значения.
  • Проигрывать аудио и видео теперь можно на любой скорости от 0,2x до 2,5x. Для этого нужно зажать кнопку скорости воспроизведения и выбрать нужное значение с помощью ползунка.
  • В группах до 100 человек теперь можно узнать время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников.
  • Если пользователь запретил добавлять себя в группы, Telegram автоматически предложит отправить ему сообщение со ссылкой для вступления. У пригласительных ссылок также появился предпросмотр, чтобы сразу видеть, куда она ведёт.
  • Автоматическую сортировку стикеров по времени последнего использования теперь можно отключить, чтобы порядок наборов не менялся.
  • Появилась возможность перевести описание бота на разные языки.
  • В приложении для iOS теперь можно пометить все чаты в одной папке как прочитанные. Также папки можно использовать для быстрого поиска чатов при пересылке сообщений. На Android эти функции появятся в следующем обновлении.
  • В Telegram Premium добавили десять новых наборов анимированных эмодзи. Для нескольких эмодзи добавили интерактивные версии — они также стали доступны всем пользователям в качестве реакций.
  • Реализации других новых функций была временно отложена, а разработчики сосредоточились на исправлении 400 известных ошибок в приложении Telegram для разных платформ.
  • Из-за задержки Apple при модерации обновления, для пользователей iOS оно станет доступно позже.

#новость #telegram

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40 комментариев
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 Mark Kats

ох, бедному ватсапу еще 100500 лет эволюционировать до функционала телеграма

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Николай Верегин

Не стоит сильно ругать WA. Он хорош, я его представляю как замену СМС.

ничего лишнего, только сообщения. Иногда хочется вернутся на него, после миллиарда каналов и прочего в телеге.

Звонки кстати, в ватсапе лучше чем в телеге. Как групповые, так и 1на1.

Не по функционалу, а просто потому что в с ватсапа я могу звонить с норм качеством иногда и в 3g, а с телегой даже гигабитный канал иногда не помогает.

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Mark Kats

я б им может даже пользовался, будь у него приложения для компа и планшета, а еще отключение голосовых и звонков. Мне всё равно где текст писать, но голосовое общение это не дня меня

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Николай Верегин

Главное преимущество ватсапа, оно же недостаток, что вся переписка у вас.

Мне лично не всегда приятно, когда собеседник может удалить все, не оставив у меня ничего, и это меня в телеге раздражает.

Особенно если это твой клиент например, это вообще забей. Бекапы приходится делать регулярные.

Я работаю в ватсапе, потому что многие не хотят заводить телегу, и я не заметил в приложении на ПК недостатков.

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Mark Kats

для клиентов и команды у меня рабочие приложения и в них только текст - никаких аудиосообщений, а то потом ничего не найдёшь если надо будет найти.

никакую работу в личных мессенджерах мы не обсуждаем.

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Николай Верегин

Я про приложение ватсап бизнес, где тебе пишут клиенты, могут посмотреть твой ассортимент, прочие функции.

для мелкого бизнеса очень удобно

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Mark Kats

я не пользовался, у меня для этого отдельный сайт. а вместо ватсап бизнес сделал ватсап бизнес апи и все диалоги с клиентами из вк, телеги, ватсапа теперь в одной карточке клиента.

да и удалить клиент из моей срм сообщение не сможет, оно удалится только у него

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Николай Верегин

для женщины которая печет торты для заказ, все эти CRM и прочие сложности — как-то сложно.

Такие люди делают фотки в инсту, пару объявлений где-то на авито или других ресурсов, оставляя свои контакты, в том числе и ватсап. Все.

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Mark Kats

да, а еще работают без договоров и потом в приёмной пишут что у них скопипастили дизайн торта или вернули надкусанный торт (я утрирую над всем микробизнесом)

я сам из категории микробизнес, но сначала озаботился небольшой системой работы, потом пошёл в поля

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Николай Верегин

И тем не менее, многим в принципе норм и так, деньги на жизнь капают, нологи по упрощенной системе платятся, и все хорошо.

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Nickname
Главное преимущество ватсапа, оно же недостаток, что вся переписка у вас.

я вас умоляю ))). верить в это слишком наивно

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Николай Верегин

Я не имел в виду что никто не имеет доступа к вашей переписке(хотя убедительных пруфов что ватсап вас читает — никто не предоставил. Только если жалобу отправить, и тогда отправляется сообщение+ еще немного для контекста, прямо на сервера меты).

Я про то, что она в принципе у вас есть.

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Dmitry

Вот реально отключения голосовых сообщений и звонков не хватает. То вообще базовый функционал должен быть, а не премиум, а то сделали людям проблему, а за исправления - $$$ хотят.

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Николай Верегин

Приложение для ПК уже есть, оно работает на удивление хорошо.

Для планшета увы пока нема. Ну или есть, а я про него не знаю.

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Mark Kats

что ж в нём хорошего, если это практически упакованая вебверсия а не нативное приложение? чудо что конечно не так давно стало можно отправлять сообщения через прилагу с компа без зависимости от телефона. но практически это всё тот же ватсап веб, обёрнутый в приложение

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Николай Верегин

Оно исполняет свои функции — передает сообщения, принимает сообщения.

Мне не принципиально из чего оно там сделано.

Дискорд это тоже упакованое вебприложение, и ничего, пользуются.

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Mark Kats

с одной стороны я с вами согласен, а с другой - такие доходы имеют, разве нельзя вложиться в нормальное приложение?

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Николай Верегин

в принципе я согласен, и с долгим внедрением сквозного шифрования, и с прочими мемами.

С другой стороны, он ни на что и не претендует сильно.

Не наговаривал на конкурентов до недавнего времени, не пиарился на всякой фигне вроде протестов.

Не блокировал бота Умного голосования, задвигая чето про свободу слова.

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Mark Kats

я больше за характеристики мессенджера, а не их политики

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Николай Верегин

Что тоже справедливо. Но ведь полюбили мы телегу как раз за политику, а не "характеристики".

первое время это было абсолютно нефункциональное приложение, ничем не лучше ватсапа.

да, была норм ПК версия и версия для планшетов, но в принципе владельцы айфонов могли ограничится вообще своим встроенным приложением, которое тоже везде было.

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Mark Kats

Аймесседж в айфоне я использую только внутри семьи, всё остальное в телеграмме. думаю, так у многих.

если подумать, то однотипных программ на рынке много, но только единицы реально делают удобные функции. я в голосину орал когда в телеграмме заблокировал голосовые сообщения. даже с учетом того что я могу получить текст этого сообщения, голосовые люто ненавижу.

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Николай Верегин

Я согласен с вами что голосовухи это п....ц

Говорят в ватсапе кстати будет БЕСПЛАТНАЯ их расшифровка в текст.

Меня кстати удивляет что в ВК это есть, а в телеге токо щас додумались и то за деньги.

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Андрей Лазутин

для кого то функционала слишком много и ватсап им больше подходит

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Mark Kats

так никто же на заставляет пользоваться всем функционалом
но я ватсап не люблю всем сердцем за невозможность отключить входящие звонки и аудио/видео сообщения

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Aleks B

Дурав дурачек, сделал из мессенджера комбайн урод, в вотсапе не хватает только своих стикерпаков

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Mark Kats

ватсапу по сути не хватает только одного - глубокой ямы, в которой будут храниться контейнеры с его серверами, без доступа к сети. потому что если разобраться, в нём не хватает очень много чего, по сравнению даже с бесплатной версией телеграма

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Aleks B

Всего там достаточно, красавы

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Solodkin Denis

они еще не отошли от внедрения реакций на сообщения

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Mark Kats

ого, не знал что такое есть
рабочий ватсап перевёл на "бизнес апи", поэтому вообще не в курсе что там в приложении творится)

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Екатерина Колосова

зОчем? Одного классного мессенджера достаточно будет

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Mark Kats

а я не со стороны эволюции ватсапа, а про то что до телеграма всем остальным мессенджерам тянуться и тянуться, но недотянуться

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Seppo N

Это может работать в обе стороны: бедному Телеграм еще 100500 лет эволюционировать до платежеспособной аудитории из платежеспособных стран

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Mark Kats

Согласен. Но меня это мало волнует, главное у меня есть возможность заносить ему копеечку и не принимать звонки и голосовые сообщения

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AttentiveMilk

Отвратительно

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Mark Kats

хаха, офигенно же

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Pavel Cree

Хикка, плиз.

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неформат

постепенно превращается в какой то один большой анимированный смайл 💩 уже хочется какую то лайт версию без миллиарда всех этих свистоперделок жрущих ресурсы

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Деда Миша
Проигрывать аудио и видео теперь можно на любой скорости от 0,2x до 2,5x. Для этого нужно зажать кнопку скорости воспроизведения и выбрать нужное значение с помощью ползунка.

За это уважение

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MickeyRat

Обновил новый рекорд скорости скидывания ваших данных бибизяне в погонах

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Artur Kuramshin

Всегда бесило автовоспроизведение, хороший режим

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