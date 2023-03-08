Telegram выпустил обновление с режимом энергосбережения и настройкой скорости воспроизведения мультимедиа Статьи редакции
Версия для iOS появится позже, когда модераторы Apple закончат проверку обновления.
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- В мессенджере появился режим энергосбережения. Он позволяет отключать анимации и визуальные эффекты, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах. Его можно настроить так, чтобы он включался автоматически, когда уровень заряда снижается до заданного значения.
- Проигрывать аудио и видео теперь можно на любой скорости от 0,2x до 2,5x. Для этого нужно зажать кнопку скорости воспроизведения и выбрать нужное значение с помощью ползунка.
- В группах до 100 человек теперь можно узнать время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников.
- Если пользователь запретил добавлять себя в группы, Telegram автоматически предложит отправить ему сообщение со ссылкой для вступления. У пригласительных ссылок также появился предпросмотр, чтобы сразу видеть, куда она ведёт.
- Автоматическую сортировку стикеров по времени последнего использования теперь можно отключить, чтобы порядок наборов не менялся.
- Появилась возможность перевести описание бота на разные языки.
- В приложении для iOS теперь можно пометить все чаты в одной папке как прочитанные. Также папки можно использовать для быстрого поиска чатов при пересылке сообщений. На Android эти функции появятся в следующем обновлении.
- В Telegram Premium добавили десять новых наборов анимированных эмодзи. Для нескольких эмодзи добавили интерактивные версии — они также стали доступны всем пользователям в качестве реакций.
- Реализации других новых функций была временно отложена, а разработчики сосредоточились на исправлении 400 известных ошибок в приложении Telegram для разных платформ.
- Из-за задержки Apple при модерации обновления, для пользователей iOS оно станет доступно позже.
ох, бедному ватсапу еще 100500 лет эволюционировать до функционала телеграма
Не стоит сильно ругать WA. Он хорош, я его представляю как замену СМС.
ничего лишнего, только сообщения. Иногда хочется вернутся на него, после миллиарда каналов и прочего в телеге.
Звонки кстати, в ватсапе лучше чем в телеге. Как групповые, так и 1на1.
Не по функционалу, а просто потому что в с ватсапа я могу звонить с норм качеством иногда и в 3g, а с телегой даже гигабитный канал иногда не помогает.
я б им может даже пользовался, будь у него приложения для компа и планшета, а еще отключение голосовых и звонков. Мне всё равно где текст писать, но голосовое общение это не дня меня
Главное преимущество ватсапа, оно же недостаток, что вся переписка у вас.
Мне лично не всегда приятно, когда собеседник может удалить все, не оставив у меня ничего, и это меня в телеге раздражает.
Особенно если это твой клиент например, это вообще забей. Бекапы приходится делать регулярные.
Я работаю в ватсапе, потому что многие не хотят заводить телегу, и я не заметил в приложении на ПК недостатков.
для клиентов и команды у меня рабочие приложения и в них только текст - никаких аудиосообщений, а то потом ничего не найдёшь если надо будет найти.
никакую работу в личных мессенджерах мы не обсуждаем.
Я про приложение ватсап бизнес, где тебе пишут клиенты, могут посмотреть твой ассортимент, прочие функции.
для мелкого бизнеса очень удобно
я не пользовался, у меня для этого отдельный сайт. а вместо ватсап бизнес сделал ватсап бизнес апи и все диалоги с клиентами из вк, телеги, ватсапа теперь в одной карточке клиента.
да и удалить клиент из моей срм сообщение не сможет, оно удалится только у него
для женщины которая печет торты для заказ, все эти CRM и прочие сложности — как-то сложно.
Такие люди делают фотки в инсту, пару объявлений где-то на авито или других ресурсов, оставляя свои контакты, в том числе и ватсап. Все.
да, а еще работают без договоров и потом в приёмной пишут что у них скопипастили дизайн торта или вернули надкусанный торт (я утрирую над всем микробизнесом)
я сам из категории микробизнес, но сначала озаботился небольшой системой работы, потом пошёл в поля
И тем не менее, многим в принципе норм и так, деньги на жизнь капают, нологи по упрощенной системе платятся, и все хорошо.
я вас умоляю ))). верить в это слишком наивно
Я не имел в виду что никто не имеет доступа к вашей переписке(хотя убедительных пруфов что ватсап вас читает — никто не предоставил. Только если жалобу отправить, и тогда отправляется сообщение+ еще немного для контекста, прямо на сервера меты).
Я про то, что она в принципе у вас есть.
Вот реально отключения голосовых сообщений и звонков не хватает. То вообще базовый функционал должен быть, а не премиум, а то сделали людям проблему, а за исправления - $$$ хотят.
Приложение для ПК уже есть, оно работает на удивление хорошо.
Для планшета увы пока нема. Ну или есть, а я про него не знаю.
что ж в нём хорошего, если это практически упакованая вебверсия а не нативное приложение? чудо что конечно не так давно стало можно отправлять сообщения через прилагу с компа без зависимости от телефона. но практически это всё тот же ватсап веб, обёрнутый в приложение
Оно исполняет свои функции — передает сообщения, принимает сообщения.
Мне не принципиально из чего оно там сделано.
Дискорд это тоже упакованое вебприложение, и ничего, пользуются.
с одной стороны я с вами согласен, а с другой - такие доходы имеют, разве нельзя вложиться в нормальное приложение?
в принципе я согласен, и с долгим внедрением сквозного шифрования, и с прочими мемами.
С другой стороны, он ни на что и не претендует сильно.
Не наговаривал на конкурентов до недавнего времени, не пиарился на всякой фигне вроде протестов.
Не блокировал бота Умного голосования, задвигая чето про свободу слова.
я больше за характеристики мессенджера, а не их политики
Что тоже справедливо. Но ведь полюбили мы телегу как раз за политику, а не "характеристики".
первое время это было абсолютно нефункциональное приложение, ничем не лучше ватсапа.
да, была норм ПК версия и версия для планшетов, но в принципе владельцы айфонов могли ограничится вообще своим встроенным приложением, которое тоже везде было.
Аймесседж в айфоне я использую только внутри семьи, всё остальное в телеграмме. думаю, так у многих.
если подумать, то однотипных программ на рынке много, но только единицы реально делают удобные функции. я в голосину орал когда в телеграмме заблокировал голосовые сообщения. даже с учетом того что я могу получить текст этого сообщения, голосовые люто ненавижу.
Я согласен с вами что голосовухи это п....ц
Говорят в ватсапе кстати будет БЕСПЛАТНАЯ их расшифровка в текст.
Меня кстати удивляет что в ВК это есть, а в телеге токо щас додумались и то за деньги.
для кого то функционала слишком много и ватсап им больше подходит
так никто же на заставляет пользоваться всем функционалом
но я ватсап не люблю всем сердцем за невозможность отключить входящие звонки и аудио/видео сообщения
Дурав дурачек, сделал из мессенджера комбайн урод, в вотсапе не хватает только своих стикерпаков
ватсапу по сути не хватает только одного - глубокой ямы, в которой будут храниться контейнеры с его серверами, без доступа к сети. потому что если разобраться, в нём не хватает очень много чего, по сравнению даже с бесплатной версией телеграма
Всего там достаточно, красавы
они еще не отошли от внедрения реакций на сообщения
ого, не знал что такое есть
рабочий ватсап перевёл на "бизнес апи", поэтому вообще не в курсе что там в приложении творится)
зОчем? Одного классного мессенджера достаточно будет
а я не со стороны эволюции ватсапа, а про то что до телеграма всем остальным мессенджерам тянуться и тянуться, но недотянуться
Это может работать в обе стороны: бедному Телеграм еще 100500 лет эволюционировать до платежеспособной аудитории из платежеспособных стран
Согласен. Но меня это мало волнует, главное у меня есть возможность заносить ему копеечку и не принимать звонки и голосовые сообщения
Отвратительно
хаха, офигенно же
Хикка, плиз.
постепенно превращается в какой то один большой анимированный смайл 💩 уже хочется какую то лайт версию без миллиарда всех этих свистоперделок жрущих ресурсы
За это уважение
Обновил новый рекорд скорости скидывания ваших данных бибизяне в погонах
Всегда бесило автовоспроизведение, хороший режим