Поисковик DuckDuckGo добавил инструмент на основе ChatGPT для быстрых ответов Статьи редакции
Он будет генерировать их по данным из «Википедии» и других энциклопедий.
- Сервис DuckDuckGo запустил бета-версию инструмента с искусственным интеллектом на базе ChatGPT. DuckAssist — дополнение к поисковой системе компании. Оно может генерировать быстрые ответы на запросы по информации из «Википедии» и других связанных источников, например, Британской энциклопедии.
- Инструмент бесплатный, он доступен в браузере DuckDuckGo и расширении компании. Ответ генерируется автоматически, когда он будет доступен, в поисковике появится иконка с волшебной палочкой и кнопка «Спросить меня». Это не чат-бот, с ним нельзя продолжить разговор. Сервис ещё тестируется, ответы могут появляться не часто. Рядом с ними будет ссылка для анонимной обратной связи.
- Ограничение источника данных «Википедией» поможет предотвратить некоторые нарушения, с которыми сталкивались пользователи других ИИ-инструментов, считает компания. Например, Microsoft ограничил возможности чат-бота в Bing через несколько дней после запуска.
- DuckAssist не собирает личную информацию и не требует входа в систему, как и другие инструменты компании. Он сохраняет анонимность поиска и всех данных, которыми обменивается с партнёрами по проекту — OpenAI и Anthropic.
- Если бета-тестирование пройдет успешно, компания сделает инструмент доступным на сайте поисковика DuckDuckGo для всех пользователей.
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Поиск утиный мягко говоря своеобразный)
На русском ищет на 1 из 10. На английском на 4 из 10
это же уточка, у нее перепонки, не может она нормально искать
Я запустил бета-версию этого камента на основе ChatGPT.
ChatGPT хочет, что бы думал, что это было твоё решение.
Только вот duckduckgo никто серьёзно не использует
Колдунщик от Яндекса становится мейнстримом. И теперь это ИИ?..
Да хватит уже этих фейкометов про ChatGPT. Пусть кто-нибудь в продакшен выожит, тогда и постите новость
Неплохо!
На прямые запросы типа, «что такое нога/рука/йога» ответит. А вот с фактической стороной пока не очень. Чато-гпты очень любят добавлять несуществующее: места, события, персонажей и т.п.
поиск кря кря вперёд
Утка своеобразный поисковик. Но пользуюсь им постоянно. При всех прочих вводных (те же операторы) предоставляет информацию более обширно и без цензуры.
Следует конечно же отметить - я использую его в основном для поиска технических данных (сервера, диапазоны, пути к данным, дефолтные настройки оборудования и.т.д.) Такой себе лайт Шодан.
Посмотрим что выйдет, но кажется внедрением чатбота они его убьют
Яндекс опять все просрал.. зато наш, родной, отечестенный