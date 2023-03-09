Сервисы
Маша Цепелева

Поисковик DuckDuckGo добавил инструмент на основе ChatGPT для быстрых ответов Статьи редакции

Он будет генерировать их по данным из «Википедии» и других энциклопедий.

  • Сервис DuckDuckGo запустил бета-версию инструмента с искусственным интеллектом на базе ChatGPT. DuckAssist — дополнение к поисковой системе компании. Оно может генерировать быстрые ответы на запросы по информации из «Википедии» и других связанных источников, например, Британской энциклопедии.
  • Инструмент бесплатный, он доступен в браузере DuckDuckGo и расширении компании. Ответ генерируется автоматически, когда он будет доступен, в поисковике появится иконка с волшебной палочкой и кнопка «Спросить меня». Это не чат-бот, с ним нельзя продолжить разговор. Сервис ещё тестируется, ответы могут появляться не часто. Рядом с ними будет ссылка для анонимной обратной связи.
  • Ограничение источника данных «Википедией» поможет предотвратить некоторые нарушения, с которыми сталкивались пользователи других ИИ-инструментов, считает компания. Например, Microsoft ограничил возможности чат-бота в Bing через несколько дней после запуска.
  • DuckAssist не собирает личную информацию и не требует входа в систему, как и другие инструменты компании. Он сохраняет анонимность поиска и всех данных, которыми обменивается с партнёрами по проекту — OpenAI и Anthropic.
  • Если бета-тестирование пройдет успешно, компания сделает инструмент доступным на сайте поисковика DuckDuckGo для всех пользователей.

#новость #duckduckgo

1060 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Андрей Комягин

Поиск утиный мягко говоря своеобразный)

Ответить
Развернуть ветку
Пётр Фаст

На русском ищет на 1 из 10. На английском на 4 из 10

Ответить
Развернуть ветку
Никита Звонарь

это же уточка, у нее перепонки, не может она нормально искать

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Я запустил бета-версию этого камента на основе ChatGPT.

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

ChatGPT хочет, что бы думал, что это было твоё решение.

Ответить
Развернуть ветку
Фиолетовый Штурм

Только вот duckduckgo никто серьёзно не использует

Ответить
Развернуть ветку
Олег Бринц

Колдунщик от Яндекса становится мейнстримом. И теперь это ИИ?..

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

Да хватит уже этих фейкометов про ChatGPT. Пусть кто-нибудь в продакшен выожит, тогда и постите новость

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Неплохо!
На прямые запросы типа, «что такое нога/рука/йога» ответит. А вот с фактической стороной пока не очень. Чато-гпты очень любят добавлять несуществующее: места, события, персонажей и т.п.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Пушнин

поиск кря кря вперёд

Ответить
Развернуть ветку
Michael Vigandas

Утка своеобразный поисковик. Но пользуюсь им постоянно. При всех прочих вводных (те же операторы) предоставляет информацию более обширно и без цензуры.
Следует конечно же отметить - я использую его в основном для поиска технических данных (сервера, диапазоны, пути к данным, дефолтные настройки оборудования и.т.д.) Такой себе лайт Шодан.
Посмотрим что выйдет, но кажется внедрением чатбота они его убьют

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

Яндекс опять все просрал.. зато наш, родной, отечестенный

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null