Мы видели преимущества нашего участия в сделке для всех пользователей и планировали переход на транзакционную модель в течение трёх лет. Но уход с рынка некоторых иностранных игроков, подтолкнул нас к ускорению процесса. […]

Гости всё чаще искали объекты с подключенным онлайн-бронированием — исследования Aquarelle Research показали, что 81% пользователей доверяют сервису онлайн-бронирования на «Авито», а 72% гостей намного охотнее выбирают «проверенные» квартиры.