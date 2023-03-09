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Грамотный рубин

«Авито Недвижимость» перейдёт на онлайн-бронирование в краткосрочной аренде квартир Статьи редакции

Сервис перестанет работать как классическая доска объявлений в этой категории.

  • «Авито Недвижимость» запускает бронирование и оплату квартир внутри платформы, объявила компания. В сделке между арендодателем и пользователем будет участвовать сам сервис.
  • Платформа уже тестировала эту модель в разных городах и «убедилась в эффективности». С 9 марта 2023 года в течение месяца она перейдёт на неё в подкатегории «Квартиры» в 23 крупных и 30 близлежащих к ним малых городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Затем компания планирует масштабировать её на всю Россию и на другие подкатегории.

Мы видели преимущества нашего участия в сделке для всех пользователей и планировали переход на транзакционную модель в течение трёх лет. Но уход с рынка некоторых иностранных игроков, подтолкнул нас к ускорению процесса. […]

Гости всё чаще искали объекты с подключенным онлайн-бронированием — исследования Aquarelle Research показали, что 81% пользователей доверяют сервису онлайн-бронирования на «Авито», а 72% гостей намного охотнее выбирают «проверенные» квартиры.

Артем Кромочкин, глава направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости»
  • Для арендодателей все брони будут доступны в одном разделе профиля с возможностью устанавливать правила их отмены, появится настройка мгновенного бронирования — гости смогут переходить к предоплате без ожидания подтверждения заявки. Рассмотреть и подтвердить бронь нужно в течение 12 часов.
  • Также арендодатели смогут подключить бесплатное страхование жилья на сумму до 300 тысяч рублей на период действия брони.
  • Размещать и продлевать объявления можно бесплатно, но за каждую бронь сервис будет брать комиссию — 15% от её суммы. Частные арендодатели получат деньги за вычетом комиссии на следующий день после заезда гостя, компании — один раз в семь дней, также за вычетом комиссии.
  • Уже опубликованные объявления без онлайн-бронирования останутся в поиске в течение 30 дней — пока не закончатся условия размещения, уточнили vc.ru в компании. Затем сервис их скроет, продлевать и продвигать такие объявления не получится.
  • Пользователи смогут «быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без чётких гарантий», отметили в «Авито Недвижимости». Если при заселении появятся проблемы, предоплату можно вернуть через поддержку сервиса.
Личный кабинет арендодателя / Источник: «Авито Недвижимость»

#новость #авитонедвижимость

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20 комментариев
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 Вадим Д.
Сервис перестанет работать как классическая доска объявлений в этой категории

Да ладно, чего уж там, сервис перестал работать как классическая доска объявлений уже давненько. Купи-продайка в стиле блошиного рынка, моментами похлеще wb.

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ЧятЖПТ

Так это востребованно,на что указывает рекордная аудитория из неугодившего плохого не того народа.Авито опередило маркетплейсы по числу пользователей

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Pavel Loginov

Т.е. проплатишь заранее квартиру... приедешь в город и тебе классическое: "ну тот вариант, что на картинках уже занят, но есть почти такой же... на окраине города... в протекающем подвале с крысами... но вы ж уже заплатили, куда вам деваться то теперь"

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Sergey K

вы аирбнб не пользовались ни разу?
Деньги вернут, они холдятся сервисом.

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Случайные фотографии

А вы думаете если они начинаются на одну и туже букву то и работать будут так же и с таким же сервисом?)

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Максим Ростокин

Как куда? В РПН и суд.

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Mario Picasso

Судись год и получи печеньку, деньги обратно, а если не официальная деятельность то хрен)

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Случайные фотографии
Размещать и продлевать объявления можно бесплатно, но за каждую бронь сервис будет брать комиссию — 15% от её суммы

Тот вариант кончился отмените бронь
Сделали?
Все, тот вариант появился. Добро пожаловать.

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Бублик static void

Учитывая репутацию Авито, в жизни бы не стал там искать, а тем более бронировать жилье.

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Случайные фотографии

А вы видели как легко и интуитивно просто там опубликать объявление?) Думаете продавцам приятно?))
А главное как они хорошо реализуют личный кабинет для бронирования, это же всего лишь отдельный вид бизнеса какие могут быть сложности то)

Даже со всеми интеграциями и работавшим удобным букингом бывает овербукинг, а тут само авито.

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Leha Shum

Огласите полный список чем не пользуетесь.
P.S. На аренду в Москве мне приходит подавляющее количество звонков именно с авито

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Андрей Иванов

Avitobnb

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Mario Picasso

Да здравствует повышение цен на 15% 💪🏼😂

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Mr. Anderson

Интересно комиссия 15% от общей суммы? Или от суммы предоплаты?

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vodkomotornik

От общей суммы.

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Ирина Навигатор

Зря вы так, кто занимается арендой, то 30% входящих броней это Авито. Человек приехал посмотрел что как и если не нравится, а вот отправить на другую квартиру это уже косяк с штрафными санкциями. За такое можно лишиться объявления ! Но Авито хорошо проверяет квартиры и соответствие объявлений.

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Leha Shum

Плоти нологи! Как бы говорит частному владельцу собственности невидимая рука рынка.

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Денис Бабин

онлайн бронирование конечно очень удобное штука, главное что ей пользовались добросовестные люди

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Leha Shum

Если они картой оплатят, в чем проблема?

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Mark Kats

Да тут речь о собственниках скорее всего

Я раньше через букинг заранее платил, а приезжал к разбитому корыту. Теперь либо в гостиницу, либо посадочная но оплата из рук в руки

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