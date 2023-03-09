«Авито Недвижимость» перейдёт на онлайн-бронирование в краткосрочной аренде квартир Статьи редакции
Сервис перестанет работать как классическая доска объявлений в этой категории.
- «Авито Недвижимость» запускает бронирование и оплату квартир внутри платформы, объявила компания. В сделке между арендодателем и пользователем будет участвовать сам сервис.
- Платформа уже тестировала эту модель в разных городах и «убедилась в эффективности». С 9 марта 2023 года в течение месяца она перейдёт на неё в подкатегории «Квартиры» в 23 крупных и 30 близлежащих к ним малых городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Затем компания планирует масштабировать её на всю Россию и на другие подкатегории.
- Для арендодателей все брони будут доступны в одном разделе профиля с возможностью устанавливать правила их отмены, появится настройка мгновенного бронирования — гости смогут переходить к предоплате без ожидания подтверждения заявки. Рассмотреть и подтвердить бронь нужно в течение 12 часов.
- Также арендодатели смогут подключить бесплатное страхование жилья на сумму до 300 тысяч рублей на период действия брони.
- Размещать и продлевать объявления можно бесплатно, но за каждую бронь сервис будет брать комиссию — 15% от её суммы. Частные арендодатели получат деньги за вычетом комиссии на следующий день после заезда гостя, компании — один раз в семь дней, также за вычетом комиссии.
- Уже опубликованные объявления без онлайн-бронирования останутся в поиске в течение 30 дней — пока не закончатся условия размещения, уточнили vc.ru в компании. Затем сервис их скроет, продлевать и продвигать такие объявления не получится.
- Пользователи смогут «быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без чётких гарантий», отметили в «Авито Недвижимости». Если при заселении появятся проблемы, предоплату можно вернуть через поддержку сервиса.
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Да ладно, чего уж там, сервис перестал работать как классическая доска объявлений уже давненько. Купи-продайка в стиле блошиного рынка, моментами похлеще wb.
Так это востребованно,на что указывает рекордная аудитория из неугодившего плохого не того народа.Авито опередило маркетплейсы по числу пользователей
Т.е. проплатишь заранее квартиру... приедешь в город и тебе классическое: "ну тот вариант, что на картинках уже занят, но есть почти такой же... на окраине города... в протекающем подвале с крысами... но вы ж уже заплатили, куда вам деваться то теперь"
вы аирбнб не пользовались ни разу?
Деньги вернут, они холдятся сервисом.
А вы думаете если они начинаются на одну и туже букву то и работать будут так же и с таким же сервисом?)
Как куда? В РПН и суд.
Судись год и получи печеньку, деньги обратно, а если не официальная деятельность то хрен)
Тот вариант кончился отмените бронь
Сделали?
Все, тот вариант появился. Добро пожаловать.
Учитывая репутацию Авито, в жизни бы не стал там искать, а тем более бронировать жилье.
А вы видели как легко и интуитивно просто там опубликать объявление?) Думаете продавцам приятно?))
А главное как они хорошо реализуют личный кабинет для бронирования, это же всего лишь отдельный вид бизнеса какие могут быть сложности то)
Даже со всеми интеграциями и работавшим удобным букингом бывает овербукинг, а тут само авито.
Огласите полный список чем не пользуетесь.
P.S. На аренду в Москве мне приходит подавляющее количество звонков именно с авито
Avitobnb
Да здравствует повышение цен на 15% 💪🏼😂
Интересно комиссия 15% от общей суммы? Или от суммы предоплаты?
От общей суммы.
Зря вы так, кто занимается арендой, то 30% входящих броней это Авито. Человек приехал посмотрел что как и если не нравится, а вот отправить на другую квартиру это уже косяк с штрафными санкциями. За такое можно лишиться объявления ! Но Авито хорошо проверяет квартиры и соответствие объявлений.
Плоти нологи! Как бы говорит частному владельцу собственности невидимая рука рынка.
онлайн бронирование конечно очень удобное штука, главное что ей пользовались добросовестные люди
Если они картой оплатят, в чем проблема?
Да тут речь о собственниках скорее всего
Я раньше через букинг заранее платил, а приезжал к разбитому корыту. Теперь либо в гостиницу, либо посадочная но оплата из рук в руки