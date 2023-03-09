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Маша Цепелева

СМИ обнаружили в открытом доступе данные пользователей бонусной программы «СберСпасибо» Статьи редакции

В компании проверяют информацию об утечке.

  • О сливе данных рассказал журнал «Компания». По его данным, в архиве — два файла. В первом — 6,3 млн строк, содержащие номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, номера телефонов, даты регистрации, хэши карт и другую служебную информацию. Он охватывает период с 1 апреля 2017-го по 7 февраля 2022 года. Второй файл содержит 48,3 млн строк, в нём есть email-адреса и номера телефонов.
  • Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI тоже рассказал о базе данных в открытом доступе. По его информации, в ней 47,9 млн уникальных номеров, хешированные номера банковских карт и другие сведения.
  • В «СберСпасибо» проверяют информацию. «Подобные сообщения возникают часто и как правило связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», — добавили vc.ru в компании.
  • В конце феврале исследователи нашли в сети базу с ФИО и контактами клиентов и сотрудников «СберЛогистики». В компании назвали это «компиляцией различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний “Сбера”».
  • 7 марта в открытом доступе появились данные пользователей платформы «СберПраво». По данным Telegram-канала «Утечки информации», в нём данные, полученные не ранее 8 февраля 2023 года.

#сбер #утечкиданных #новость

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51 комментарий
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 Ivan Boldyrev
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Рациональный Кирилл

СберЕбатьСпасибоНахуй

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1 комментарий
Alexey QuQu
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Ян

СберМегаСпасибоНахуй

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Желтый коктейль

Вот так всё было..

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lakoros

О тут еще и биометрию сразу собирают.

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Илья Дёмин

Вот там воняет, наверное, раз никто не смывает)))

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Pavel Cree

А вы смеялись над чемоданчиком.

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1 комментарий
Иван Миронов

60 тысяч штраф и пальчиком пригрозят)

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Elena Shmarova

На днях пришлось перевыпускать карты, мошенники пытались провести оплату через Сбер Pay, потому что как-то узнали мои данные. Помню сотрудники говорили: "Вы что, у нас все строго, не могло быть утечки")) И вот она

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Kiss1nger

А вы думали они вам скажут : "Простите Леночка мы обо***лись. У нас убогая дырявая система" ? ;D

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Techno George

Дыряво у них все, у меня в прошлом апреле тоже списать хотели 15 000к, хорошо на сберовской карте 18 рублей только было.

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jonewayne

Когда кто-то говорит "Никогда не будет", неважно банк это или близкий человек - он врёт, потому что никаких гарантий этому нет.

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1 комментарий
Grandzlo

У меня так с Тинькофф украли 5350 рублей.

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2 комментария
Светлана Штукатурова

Сбер, Спасибо! 🤦‍♀️

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Бублик static void

Никогда такого не было и вот опять…

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Дмитрий

Укры слили, даже себя нашёл

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1 комментарий
Кот учённый

Укры здесь то причём?

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Zloy Marketolog

Где посмотреть?

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Глеб Цапля

Теперь хакеры знают, что у Сбера самая бесполезная программа лояльности

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jonewayne

Я бы так не сказал) пользуюсь тинькофф и сбером, в сбере очень большой кешбек, и его можно менять на рубли по курсу 0.75 рубля за 1 бонус.

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1 комментарий
Владимир Щебуняев

Она всегда у них была бесполезная, потому что заработать один балл "Спасибо" можно было только в том случае если потратишь дохулиарда рублей в задрищенском районе трипиздоблядской области в магазинчике "Цветочки вяленькие".

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Techno George

Штраф в 60 000 рублей бонусами спасибо оплатят?)

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Илья Тюменцев

Спасибо, Сбер!

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Никита Климанов

От конторы, которая как презервативы меняет персонал и держит весь продукт на сервисе "нулевых", - было бы странно что-то ещё ожидать

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Шпуля Шунтиковна

Такса стандартная за слив - 60000?

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ed petrov

На канале Банкста вышла новость об этом, потом волшебным образом исчезла

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Вдова Кличко
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неформат

так это вон у них теперь только жуны греф признался

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Александр

Ой бля, уверен что мой номер уже итак сливали тыщу раз, как и email, честно говоря буква ю…

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Михаил Толстых

А третий файл в сливе подтверждает, что Спасибо используют только в Бургер Кинге

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Владлен Лернер

В самокате норм👌 1₽ = бонусу

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jonewayne

Их можно тратить в других местах (на Газпроме заправлялся несколько месяцев точно), и менять по курсу 0.75 рубля за 1 бонус)

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Natural Phobia

Ну зато я бесплатно за эти бонусы бухаю, не жалко

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Ирина Зорина

Замечательно..

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Алек Борисовский

СпасибоСбер за данные

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p0sted

дайте ссылку! Друга проверить

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Илья Дёмин
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Joulupukki

вот вам и безопасное хранение данных

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Роман Величкин

Ждем ответной реакции в духе Nvidia:

Хакеры LAPSU$ взломали NVIDIA и украли более 1 ТБ критичных данных компании, NVIDIA в ответ хакнула хакеров

https://habr.com/ru/news/t/653585/

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Vitaliy Ivanov

Штраф 60к, идём дальше

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Dimm Debrov

То есть данные почти о всех юзерах Сбербанка(

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Игорь Лесман

То-то сидящ…хотел сказать звонящие снова активизировались :)

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Игорь Лесман
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