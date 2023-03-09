СМИ обнаружили в открытом доступе данные пользователей бонусной программы «СберСпасибо» Статьи редакции
В компании проверяют информацию об утечке.
- О сливе данных рассказал журнал «Компания». По его данным, в архиве — два файла. В первом — 6,3 млн строк, содержащие номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, номера телефонов, даты регистрации, хэши карт и другую служебную информацию. Он охватывает период с 1 апреля 2017-го по 7 февраля 2022 года. Второй файл содержит 48,3 млн строк, в нём есть email-адреса и номера телефонов.
- Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI тоже рассказал о базе данных в открытом доступе. По его информации, в ней 47,9 млн уникальных номеров, хешированные номера банковских карт и другие сведения.
- В «СберСпасибо» проверяют информацию. «Подобные сообщения возникают часто и как правило связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», — добавили vc.ru в компании.
- В конце феврале исследователи нашли в сети базу с ФИО и контактами клиентов и сотрудников «СберЛогистики». В компании назвали это «компиляцией различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний “Сбера”».
- 7 марта в открытом доступе появились данные пользователей платформы «СберПраво». По данным Telegram-канала «Утечки информации», в нём данные, полученные не ранее 8 февраля 2023 года.
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СберЕбатьСпасибоНахуй
СберМегаСпасибоНахуй
Вот так всё было..
О тут еще и биометрию сразу собирают.
Вот там воняет, наверное, раз никто не смывает)))
А вы смеялись над чемоданчиком.
60 тысяч штраф и пальчиком пригрозят)
На днях пришлось перевыпускать карты, мошенники пытались провести оплату через Сбер Pay, потому что как-то узнали мои данные. Помню сотрудники говорили: "Вы что, у нас все строго, не могло быть утечки")) И вот она
А вы думали они вам скажут : "Простите Леночка мы обо***лись. У нас убогая дырявая система" ? ;D
Дыряво у них все, у меня в прошлом апреле тоже списать хотели 15 000к, хорошо на сберовской карте 18 рублей только было.
Когда кто-то говорит "Никогда не будет", неважно банк это или близкий человек - он врёт, потому что никаких гарантий этому нет.
У меня так с Тинькофф украли 5350 рублей.
Сбер, Спасибо! 🤦♀️
Никогда такого не было и вот опять…
Укры слили, даже себя нашёл
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Укры здесь то причём?
Где посмотреть?
Теперь хакеры знают, что у Сбера самая бесполезная программа лояльности
Я бы так не сказал) пользуюсь тинькофф и сбером, в сбере очень большой кешбек, и его можно менять на рубли по курсу 0.75 рубля за 1 бонус.
Она всегда у них была бесполезная, потому что заработать один балл "Спасибо" можно было только в том случае если потратишь дохулиарда рублей в задрищенском районе трипиздоблядской области в магазинчике "Цветочки вяленькие".
Штраф в 60 000 рублей бонусами спасибо оплатят?)
Спасибо, Сбер!
От конторы, которая как презервативы меняет персонал и держит весь продукт на сервисе "нулевых", - было бы странно что-то ещё ожидать
Такса стандартная за слив - 60000?
На канале Банкста вышла новость об этом, потом волшебным образом исчезла
так это вон у них теперь только жуны греф признался
Ой бля, уверен что мой номер уже итак сливали тыщу раз, как и email, честно говоря буква ю…
А третий файл в сливе подтверждает, что Спасибо используют только в Бургер Кинге
В самокате норм👌 1₽ = бонусу
Их можно тратить в других местах (на Газпроме заправлялся несколько месяцев точно), и менять по курсу 0.75 рубля за 1 бонус)
Ну зато я бесплатно за эти бонусы бухаю, не жалко
Замечательно..
СпасибоСбер за данные
дайте ссылку! Друга проверить
вот вам и безопасное хранение данных
Ждем ответной реакции в духе Nvidia:Хакеры LAPSU$ взломали NVIDIA и украли более 1 ТБ критичных данных компании, NVIDIA в ответ хакнула хакеров
https://habr.com/ru/news/t/653585/
Штраф 60к, идём дальше
То есть данные почти о всех юзерах Сбербанка(
То-то сидящ…хотел сказать звонящие снова активизировались :)