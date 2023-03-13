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VK объединит свой рекомендательный сервис «Пульс» с «Дзеном» Статьи редакции

С 13 марта нельзя создавать новые каналы в «Пульсе», с 1 мая — публиковать посты.

  • Письмо об объединении разослали авторам «Пульса», полностью его опубликовал в своём Telegram-канале совладелец группы компаний «Медиасфера» Тимур Угулава и Telegram-канал «ПроДзен». В VK подтвердили ТАСС эту информацию.
  • В компании пояснили, что объединение поможет увеличить потенциальную аудиторию для авторов. Под брендом «Дзена» планируют развивать единую платформу, он же станет основной точкой входа и распространения контента — личный кабинет в «Пульсе» отключат. Статистику и данные по монетизации можно будет посмотреть в «Дзене».
  • Весь контент из «Дзена» будет отображаться на страницах «Пульса» — в том числе на главной mail.ru. Все публикации из «Пульса» сохранятся, их можно будет скачать архивом и перенести на «Дзен».
  • Кроме того, с 13 марта в «Пульсе» нельзя создавать новые каналы — сделать это можно только в «Дзене». С 1 мая нельзя будет создавать и новые публикации. Вывести деньги можно будет до 10 июля — в ближайшее время для этого отменят минимальный порог для вывода в 5000 рублей.
  • Mail.ru Group (сейчас — VK) запустила «Пульс» в начале 2019 года — сначала это была система рекомендации статей из СМИ, а в сентябре 2020-го её открыли для авторов. На 2022 год у сервиса было 87 млн читателей в месяц и 5000 зарегистрированных авторов.
  • В августе 2022 года «Яндекс» и VK объявили об обмене активами. Первая компания получила Delivery Club, вторая — «Дзен» и «Новости». Сделку закрыли в сентябре. Аудитория «Дзена» — 70 млн уникальных пользователей в месяц, количество активных авторов — 100 тысяч в неделю.
Публикации из «Пульса» на главной странице mail.ru

#новость #vk #пульс #дзен

758 просмотров
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17 комментариев
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 Евгений Широков

А потом ВК с одноклассниками объединят.

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Вадим Д.

И назовут «Пульс одноклассников», проверь, все ли живы.

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Мох

ВК и Одноклассники и так уже неформально объединены. Менеджмент, бизнес-процессы, и прочее уже общие

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Anton Barinov

и тогда будет взрыв

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Михаил Толстых

Могли бы отключить и то, и то. Никто бы не расстроился

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умный человек

ломать не строить

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Сергей Сафонов

И правильно! Самый убогий сервис этот пульс.

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Борис Моркин

Так мы выяснили, что у вк был рекомендательный сервис

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умный человек

кто юзает майл ру, тот знает про пульс на его домашней страничке

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Domorost

Пульс еще прощупывается...удивительно, конечно

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Вадим Д.

«Пульс Дзена» или лучше «Проверь, есть ли пульс у Дзена».

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Roman

Хуже не будет (лучше – тоже)

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Gollut

Вот так мы и узнали, что настоящая фамилия Кириенко - не Кириенко. Но не раскрыто, как же все же Петренко выглядит без прически

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Red Hot Wine

у сервиса Пульс было 87 млн читателей в месяц и 5000 зарегистрированных авторов, показатели читателей высокие ,но зарегистрированных как-то маловато,несостыковка выходит

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умный человек

Зарегистрированных авторов. Авторы - те, кто генерят контент.

Неизвестно о методике подсчёта читателей. Читателями могли посчитать и тех, кто просто перешёл на домашнюю страницу майл ру - хотя переход был сделан к примеру для логинации в почте

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Вадим Скворцов

жаба съела гадюку

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Фиолетовый Штурм

У дзена уже давно нет пульса

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