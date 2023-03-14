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Сознательный месяц

«Авиасейлс для бизнеса» добавил автобусные билеты для поездок по России Статьи редакции

С помощью сервиса компании уже могут забронировать отель, купить билеты на самолёт, поезд или аэроэкспресс для сотрудников.

  • Бесплатный сервис для организации командировок, который «Авиасейлс» запустил в 2020 году, теперь позволяет купить билеты у более чем 2500 перевозчиков по 30 тысячам автобусных направлений внутри России, сообщила компания.
  • Пользователи могут выбрать место в салоне, посмотреть условия провоза багажа. Также сервис учитывает скидки в соответствии с возрастом пассажира. Цены на билеты — от 200 до 5000 рублей.
  • Для автобусных билетов «Авиасейлс для бизнеса» поддерживает все стандартные опции — возврат, оплату разными способами и оформление закрывающих документов.
  • В компании отмечают, что автобусные поездки актуальны для россиян: многие населённые пункты не связаны железнодорожным или авиасообщением, а на юге и в центральной части России несколько месяцев закрыты одиннадцать аэропортов.

#новость #авиасейлс

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11 комментариев
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 Julio Leiataua

скоро и туры на повозках будут актуальны

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Вадим Д.

Бизнесмены полными ЛиАЗами бороздят просторы отечества.

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Невкусно и грустно

Краснодарский Край: Дорога Ярости

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Anton Savostianov

Ванугю новость Апреля: Бронирование хостелов для бизнеса на междугородних остановках интегрированы в колокол. Подача койки - 3 звонка, промокод B2B.

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Энтони Лавджой

Сидишь, остановка еще далеко, а ссать охота караул

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Алексей Прасковьин

А в чем проблема? Давно междугородние автобусы с туалетами идут

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Anton Savostianov

Какой бизнес, такой и перевозчик

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Андрей Комягин

Авиасейлз вообще красавцы. Очень удобное и приложение и продолжают развиваться

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Сергей

За проезд передавать будем?

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Lauren Simmons

ну вообще ависеилс молодцы

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Руслан Кцоев

Авиасейлс для бизнеса поддерживает "все стандартные опции" возврат и приём денег за билеты.

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