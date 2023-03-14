Сервис бронирования отелей «Островок» начал работать с самозанятыми Статьи редакции
Компания рассчитывает пополнить базу «сотнями тысяч» объектов от частных лиц к началу летнего сезона. До этого она сотрудничала только с юрлицами и ИП.
- Для работы с «Островком» самозанятые должны пройти обычную процедуру регистрации в экстранете, подтвердить личность и правовой статус объекта размещения, сообщила vc.ru компания.
- При регистрации владельцы недвижимости смогут выбрать модель работы: оплату бронирования через сервис, при заселении или гибридную модель. Комиссия с бронирования составит 19%, расчёты сервис будет проводить с помощью «ЮKassa» на банковские карты.
- Зарегистрированный объект появится в сервисе для частных лиц Ostrovok.ru, системе для бронирования корпоративных поездок «Ostrovok.ru Командировки», а также на платформе для турагентов B2B.Ostrovok и сайтах партнёров («Аэрофлот», «Победы», «Тинькофф» и других). Пользователи не увидят, что это объект от самозанятого.
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Нетфликс просто обязан снять сериал «Самозанятые на островке». Или это ближе к СТС, которому нейросети пишут сценарии?
а разве не РЕН под соля..сетями?
А Стс пишет сценарии?
🤝🏻😬
разве что переводят американские
Почему у нас всё так сложно?
Как можно владельца отеля называть «самозанятым»? В каждой букве укрывательство от налогов, схемы и желание выжить, а не жить.
Налоговая: давайте сделаем спец.режим без уплаты фикс взносов и с эл.чеками сразу в приложении - людям будет удобно.
Люди: ко,ко,ко, как так можно, желание выжить, а не жить, укрывательство от налогов...
🙆🙈🕵️🤡
Да нет. Очень много людей сдают дома и квартиры.
Сейчас они нарынке будто отсутсвуют. Так как на островке, онтотрип и путешествиях нас нет. И цены отели могут смело поднимать=)
Так тут речь скорее о владельцах квартир, коих ныне именуют аппартаментами. Ну и отели бывают разные - например, в том же Хужире (на Байкале) это вполне приемлемо. Там в основном деревянные домики, где самозанятый - и хозяин, и повар, и горничная в одном лице без наемных работников. Почему бы и нет?
Считаю норм. Апарт-отель/просто отель по методу инвестиций. Головняк вкладывает в общую инфраструктуру и рекламу, ты выкупаешь rooms и отдаешь процент со сдачи. Ремонт и услуги выбираешь сам с учетом правил отеля
Это квартиры что ли сдавать ? Если как в суточно ру,то плохо. Много обмана и просят нал. Надо четко запретить наличные и платить через сайт
Читал отзывы, что Островок - говно. Не бронируются отели на самом деле
на vc тоже часто пишут, что островок не очень
Это типа AirBnB?
Люди снимают в долгосрок квартиры и сдают посуточно- что плохого, другие хотят с них процент за поиск клиентов, третьи оплачивают весь этот праздник, получая свои за какую-то другую деятельность; Всё платят - кому-то просто больше достаётся, несоразмерно затраченным усилиям - капитализм, епт, главное не чувствовать себя обделенным)))
Прошла весна настало лето.Александр родил коммент про это