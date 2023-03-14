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Сознательный месяц

Сервис бронирования отелей «Островок» начал работать с самозанятыми Статьи редакции

Компания рассчитывает пополнить базу «сотнями тысяч» объектов от частных лиц к началу летнего сезона. До этого она сотрудничала только с юрлицами и ИП.

  • Для работы с «Островком» самозанятые должны пройти обычную процедуру регистрации в экстранете, подтвердить личность и правовой статус объекта размещения, сообщила vc.ru компания.
  • При регистрации владельцы недвижимости смогут выбрать модель работы: оплату бронирования через сервис, при заселении или гибридную модель. Комиссия с бронирования составит 19%, расчёты сервис будет проводить с помощью «ЮKassa» на банковские карты.
Форма регистрации / Источник: «Островок»
  • Зарегистрированный объект появится в сервисе для частных лиц Ostrovok.ru, системе для бронирования корпоративных поездок «Ostrovok.ru Командировки», а также на платформе для турагентов B2B.Ostrovok и сайтах партнёров («Аэрофлот», «Победы», «Тинькофф» и других). Пользователи не увидят, что это объект от самозанятого.

Исторически мы были более ориентированы на работу с крупными и средними отелями, однако за последний год к нам подключилось большое количество малых объектов — в этом сегменте владельцы зачастую предпочитают оформлять свой бизнес как самозанятость и пользоваться преимуществами специального налогового режима.

Работа с ними позволит нам лучше удовлетворять спрос туристов на отдалённые уголки страны, которые не имеют достаточного количества отелей, апартаментов или хостелов. Для самозанятых работа с нами даст возможность выйти на крупнейшую площадку в России с многомиллионной аудиторией и значительно повысить продажи, что особенно важно в условиях турбулентного рынка.

Арина Актемирова, руководитель отдела по работе с прямым инвентарем Ostrovok.ru

#новость #островок

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16 комментариев
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 Вадим Д.

Нетфликс просто обязан снять сериал «Самозанятые на островке». Или это ближе к СТС, которому нейросети пишут сценарии?

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Еврейский украинец

а разве не РЕН под соля..сетями?

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Александр Назаров

А Стс пишет сценарии?

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Вадим Д.

🤝🏻😬

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Phung

разве что переводят американские

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Askar Tuleev

Почему у нас всё так сложно?
Как можно владельца отеля называть «самозанятым»? В каждой букве укрывательство от налогов, схемы и желание выжить, а не жить.

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just a.

Налоговая: давайте сделаем спец.режим без уплаты фикс взносов и с эл.чеками сразу в приложении - людям будет удобно.

Люди: ко,ко,ко, как так можно, желание выжить, а не жить, укрывательство от налогов...

🙆🙈🕵️🤡

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Сергей Шурупов

Да нет. Очень много людей сдают дома и квартиры.
Сейчас они нарынке будто отсутсвуют. Так как на островке, онтотрип и путешествиях нас нет. И цены отели могут смело поднимать=)

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Natalia Blinova

Так тут речь скорее о владельцах квартир, коих ныне именуют аппартаментами. Ну и отели бывают разные - например, в том же Хужире (на Байкале) это вполне приемлемо. Там в основном деревянные домики, где самозанятый - и хозяин, и повар, и горничная в одном лице без наемных работников. Почему бы и нет?

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Савелий Бондаренко

Считаю норм. Апарт-отель/просто отель по методу инвестиций. Головняк вкладывает в общую инфраструктуру и рекламу, ты выкупаешь rooms и отдаешь процент со сдачи. Ремонт и услуги выбираешь сам с учетом правил отеля

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Зелёный Крокодил

Это квартиры что ли сдавать ? Если как в суточно ру,то плохо. Много обмана и просят нал. Надо четко запретить наличные и платить через сайт

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Энтони Лавджой

Читал отзывы, что Островок - говно. Не бронируются отели на самом деле

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Дарья Соболева

на vc тоже часто пишут, что островок не очень

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Перечитатель

Это типа AirBnB?

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Александр

Люди снимают в долгосрок квартиры и сдают посуточно- что плохого, другие хотят с них процент за поиск клиентов, третьи оплачивают весь этот праздник, получая свои за какую-то другую деятельность; Всё платят - кому-то просто больше достаётся, несоразмерно затраченным усилиям - капитализм, епт, главное не чувствовать себя обделенным)))

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ЧятЖПТ

Прошла весна настало лето.Александр родил коммент про это

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