Исторически мы были более ориентированы на работу с крупными и средними отелями, однако за последний год к нам подключилось большое количество малых объектов — в этом сегменте владельцы зачастую предпочитают оформлять свой бизнес как самозанятость и пользоваться преимуществами специального налогового режима.

Работа с ними позволит нам лучше удовлетворять спрос туристов на отдалённые уголки страны, которые не имеют достаточного количества отелей, апартаментов или хостелов. Для самозанятых работа с нами даст возможность выйти на крупнейшую площадку в России с многомиллионной аудиторией и значительно повысить продажи, что особенно важно в условиях турбулентного рынка.