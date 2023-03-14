Сервисы
Уголовный Никита

Google анонсировала внедрение ИИ в Gmail, «Документы» и другие офисные сервисы Статьи редакции

Он позволит генерировать ответы на электронные письма и создавать оформление презентаций по тексту слайда.

  • Компания представила обновление пакета бизнес-приложений Workspace. В него добавят функции на основе собственных генеративных моделей Google. Новые возможности начнут предоставлять ограниченному кругу «доверенных тестировщиков» в течение года, прежде чем сделают общедоступными.
  • Первыми обновятся Gmail и «Документы». С помощью ИИ пользователи смогут писать электронные письма или отвечать на них, создавать и редактировать тексты
  • Кроме того, Google анонсировала возможность генерировать фоны и конспектировать встречи в Meet, а также — создавать оформление и изображения для презентаций по тексту на слайдах.
  • Глава Google Cloud Томас Куриан рассказал, что в будущем новые функции планируют сделать доступными для корпоративных пользователей и подписчиков Google One.
  • По данным TechCrunch, мероприятие «Future of Work», посвящённое офисным сервисам, в ближайшее время должна также провести Microsoft.

#новость #google

1193 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 VladMr

Через пару недель: Гугл анонсировал увольнение 10000 сотрудников - "Это тяжело, но другого выхода нет."

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Было бы намного круче прочесть:

— Google анонсировал увольнение 90% штата Meta.

Вот это новость была бы!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Класс! Самое крутое было бы – начать диалог со спамерами, пусть упарываются, общаясь с ИИ.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

А они такие в ответ тоже будут генерить ответные письма, и будет ИИ упарываться самим с собой)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

У меня такое происходит, когда спам-звонок приходит, его перехватывает Олег и у них там просто мясорубка начинается. Очень забавно, но иногда довольно жутко бывает: а ну как порешают там за меня чего?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Главное не давай Олегу контроль над банковским счётом)

Ответить
Развернуть ветку
Синхронный Кефир

Помимо этого, упарываться будут ещё почтовые сервера. )

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Такая у них работа.

Ответить
Развернуть ветку
chmonka

Что то из разряда Яндекс Алисы которая говорит сама с собой на другом телефоне

Ответить
Развернуть ветку
Полноценный огонь

Самое тупое предложение.
Этим ты только обозначишь алгоритму что собеседник валидный.
К тому же у gmail один из лучших спам фильтров.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Беговатов

Это одна из серий Кремниевой долины, кстати ))))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Откак, а я просто прикалывался (-:

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

Или с бухгалтерией пусть попробует пообщаться 🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Оксана Бакиева

Выглядит интересно. Вопрос только на сколько адекватный текст генерировать будет.
Но как помощник по идее вполне себе должен быть)

Ответить
Развернуть ветку
Anton Zimin

долой реальных сотрудников ,дорогу ИИ ...

Ответить
Развернуть ветку
Март Свитшотов

Я пишу письмо и Гугл ИИ меня поправляет
https://m.youtube.com/watch?v=rWgaWQ6sRJ0

Этот нехороший человек предаст нас при первой…
Отрывок из фильма Джентльмены удачи
m.youtube.com
Ответить
Развернуть ветку
Георгий

Ждём скрепку от Гугла

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Беговатов

Так это только для платных подписчиков Workspace?
Я думал, тут ответка Notion AI прилетела, а оно вот оно как...

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Dymov

Гугл очень радует уже много лет. Выпускает крутые фичи, которые во многих местах становятся просто стандартами индустрии

Ответить
Развернуть ветку
Igor Malkov

тестировать будут ИИ целый год,многие уже внедряют и пускают в общее использование

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null