Google анонсировала внедрение ИИ в Gmail, «Документы» и другие офисные сервисы Статьи редакции
Он позволит генерировать ответы на электронные письма и создавать оформление презентаций по тексту слайда.
- Компания представила обновление пакета бизнес-приложений Workspace. В него добавят функции на основе собственных генеративных моделей Google. Новые возможности начнут предоставлять ограниченному кругу «доверенных тестировщиков» в течение года, прежде чем сделают общедоступными.
- Первыми обновятся Gmail и «Документы». С помощью ИИ пользователи смогут писать электронные письма или отвечать на них, создавать и редактировать тексты
- Кроме того, Google анонсировала возможность генерировать фоны и конспектировать встречи в Meet, а также — создавать оформление и изображения для презентаций по тексту на слайдах.
- Глава Google Cloud Томас Куриан рассказал, что в будущем новые функции планируют сделать доступными для корпоративных пользователей и подписчиков Google One.
- По данным TechCrunch, мероприятие «Future of Work», посвящённое офисным сервисам, в ближайшее время должна также провести Microsoft.
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Через пару недель: Гугл анонсировал увольнение 10000 сотрудников - "Это тяжело, но другого выхода нет."
Было бы намного круче прочесть:
— Google анонсировал увольнение 90% штата Meta.
Вот это новость была бы!
Класс! Самое крутое было бы – начать диалог со спамерами, пусть упарываются, общаясь с ИИ.
А они такие в ответ тоже будут генерить ответные письма, и будет ИИ упарываться самим с собой)
У меня такое происходит, когда спам-звонок приходит, его перехватывает Олег и у них там просто мясорубка начинается. Очень забавно, но иногда довольно жутко бывает: а ну как порешают там за меня чего?
Главное не давай Олегу контроль над банковским счётом)
Помимо этого, упарываться будут ещё почтовые сервера. )
Такая у них работа.
Что то из разряда Яндекс Алисы которая говорит сама с собой на другом телефоне
Самое тупое предложение.
Этим ты только обозначишь алгоритму что собеседник валидный.
К тому же у gmail один из лучших спам фильтров.
Это одна из серий Кремниевой долины, кстати ))))
Откак, а я просто прикалывался (-:
Или с бухгалтерией пусть попробует пообщаться 🤣🤣
Выглядит интересно. Вопрос только на сколько адекватный текст генерировать будет.
Но как помощник по идее вполне себе должен быть)
долой реальных сотрудников ,дорогу ИИ ...
Я пишу письмо и Гугл ИИ меня поправляет
https://m.youtube.com/watch?v=rWgaWQ6sRJ0
Ждём скрепку от Гугла
Так это только для платных подписчиков Workspace?
Я думал, тут ответка Notion AI прилетела, а оно вот оно как...
Гугл очень радует уже много лет. Выпускает крутые фичи, которые во многих местах становятся просто стандартами индустрии
тестировать будут ИИ целый год,многие уже внедряют и пускают в общее использование