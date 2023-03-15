МТС запланировал запустить в 2023 году «аналог YouTube» — «Ъ» Статьи редакции
По планам, он будет работать на базе игрового стримингового сервиса WASD.
- МТС решил сделать полноценный видеохостинг из сервиса игрового стриминга WASD, рассказали «Ъ» источники на ИТ-рынке. Кроме трансляций игр, на платформе должен появиться контент от пользователей — обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и другое, рассказал источник, знакомый с разработкой проекта. По его словам, после перезапуска, «проект должен стать аналогом YouTube и TikTok».
- Перезапуск WASD запланирован на осень 2023 года, выяснило издание. «Уже законтрактован необходимый объём вычислительных мощностей, идёт расширение команды», — добавил другой источник. Перезапуск может обойтись в 1,5–2 млрд рублей, оценил он. В МТС отказались от комментариев.
- Оператор запустил платформу WASD в 2019 году. По данным SimilarWeb, общее число визитов на WASD.tv в феврале 2023 года — 1,3 млн. В компании не раскрыли собственную оценку аудитории и инвестиции в проект. Два источника «Ъ» рассказали, что в начале года из WASD ушли минимум пять ключевых сотрудников.
- С 2021 года единую платформу «VK Видео» развивает VK. По данным на октябрь 2022 года, её активная аудитория составляет 55 млн пользователей в день.
- На фоне слухов о возможной блокировке YouTube в России холдинг «Газпром-медиа» начал активно развивать видеохостинг RuTube. В апреле 2022 года прошла презентация уже работающего сервиса. По данным SimilarWeb, в феврале 2023 года общее количество визитов на сайт составило 62 млн пользователей.
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Какие же они тупые бездари, это пиздец, они же в курсе, что это заведомо провал?
Конечно знают. Но пилорама неплохая в любом случае. Конечно не стадионы строить к ЧМ, но тоже сойдет.
Ну справедливости ради, они же его не с нуля пилят, а на базе своего "аналога твича". Понятно, что конкуренции с youtube можно не ждать, но может хоть лучше рутуба получится.
Сам ты тупой, там 20 боссов будут три года зарплату получать за просто хер
Связь нормальную сначало сделали бы, скорости вообще нахрен нет
Ну а куда народу деваться, если конкуренции нет. Можно и подобной хренью заниматься.
Скорости ближайшие 10 лет не будет. Привыкайте.
Вот и бизнес-план родился. Замедляем на своих мощностях ютюб и другие привычные сервисы, а ускоряем доступ к своим поделкам. Двойной профит - бабло за тарифы + реклама с сервисов.
Так зачем создавать аналог Ютуба,если есть рутуб
А зачем нужен аналог Ютуба если есть сам Ютуб?
Все эти АНАЛоги бесполезны, если вы не сможете убедить блогеров осуществить переход. А для полноценного перехода нужны понятные и привлекательные условия монетизации 👌
Даже если блогеры осуществят переход, люди останутся на старой удобной для них платформе, почитайте кейс Mixer.
Которых не будет, ибо внутренний рынок маленький и нищий.
Помоему сам ютуб лучше всех справляется с убеждением блогеров осуществить переход
Каждому по мульту или лямов по 10 дать, схавают и перейдут. Другой вопрос перейдут ли за ними аудитория?
Очередной повод распила бабла...
Ахахахаха😂
АХАХАХАХАХА😂
Аналоги - конечно, дело хорошее, развивать отечественные сервисы нужно. Но не когда за жопу всех схватили и "затянуты пояса" в очередной раз.
Тот же Рутуб можно было начать развивать лет так 10 назад. Но нет, "ми, русские, своих не обманываем": делаем на коленке горе-сервис, обязательно лепим оверпрайс подписки или забиваем вообще на тех. сторону. Вуаля - бизнесь-модель в условиях потенциальной автаркии
В рутубе стопроцентно рулят люди чья цель -не дать ему развится,это уже не скрыть никак)
Зачем создавать велосипед, ниша ютуба уже занята. Такое же бесполезное дело как создавать свой аналог википедии
Ну и как, уже развился активно рутуб?
Надежный план, как говорится!
Кто нибудь создайте аналог МТС пожалуйста
Следующий шаг - выход на американский рынок и переименование в WASP.
В целом решение правильное. Ведь у них онлайн кинотеатр, где явно нехватка контента, тут типа платформа по выкладыванию контента, который можно будет транслировать. Вопрос лишь в том, кто этот контент будет делать и нафига?
А как же рутуб, в него что, не верят?! Это ж перспективно и импортозаместительно.
Ну МТС хочет свой Ютуб, с блекджеком и ....
Каловые чиркаши все эти аналоги
Мучюб
Аналог в заголовке. Значит не взлетит.
Заголовок журналист писал.
Это как создавать свой аналог библиотеки со своими книжками :D
Думаю, это будет как музыка МТС, просто рутуб или еще что-то подобное в обложке от МТС)
рутуб в обложке МТС за1,5-2 миллиарта. Ну круто у них наверное верстальщики заработывают
яичкотуб
А рутуб, что уже не?
Перезапуск может обойтись в 1,5–2 млрд рублей
государство от налогоплательщиков выделит?
С регистрацией и смс …
Интересно, такое унылое гавно получится как вк, рутуб, че там ещё есть? Или не унылое гавно получится?
Еще одни. А как на счет не аналога, а создания чего-то нового? Аналог никогда не будет лучше оригинала
Теперь и МТС наступил на те же грабли - не посоветовался на VC перед запуском проекта
Странная идея даже в случае закрытия ютуба и так есть вк, рутуб, тг, дзен. Как они будут конкурировать. Если только как стриминговый сервис, но и там есть аналоги.
Как там дела с открытием аналога инстаграма?
Чтобы было понимание, даже на WASD если стример транслирует поток в разрешении 720p то запись стрима будет в черном экране, но со звуком (не хватило разработчиков, чтобы определять разрешение трансляции)
Блядь, чё, ещё один..?
Прикольное!