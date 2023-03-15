Сервисы
Маша Цепелева

МТС запланировал запустить в 2023 году «аналог YouTube» — «Ъ» Статьи редакции

По планам, он будет работать на базе игрового стримингового сервиса WASD.

  • МТС решил сделать полноценный видеохостинг из сервиса игрового стриминга WASD, рассказали «Ъ» источники на ИТ-рынке. Кроме трансляций игр, на платформе должен появиться контент от пользователей — обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и другое, рассказал источник, знакомый с разработкой проекта. По его словам, после перезапуска, «проект должен стать аналогом YouTube и TikTok».
  • Перезапуск WASD запланирован на осень 2023 года, выяснило издание. «Уже законтрактован необходимый объём вычислительных мощностей, идёт расширение команды», — добавил другой источник. Перезапуск может обойтись в 1,5–2 млрд рублей, оценил он. В МТС отказались от комментариев.
  • Оператор запустил платформу WASD в 2019 году. По данным SimilarWeb, общее число визитов на WASD.tv в феврале 2023 года — 1,3 млн. В компании не раскрыли собственную оценку аудитории и инвестиции в проект. Два источника «Ъ» рассказали, что в начале года из WASD ушли минимум пять ключевых сотрудников.
  • С 2021 года единую платформу «VK Видео» развивает VK. По данным на октябрь 2022 года, её активная аудитория составляет 55 млн пользователей в день.
  • На фоне слухов о возможной блокировке YouTube в России холдинг «Газпром-медиа» начал активно развивать видеохостинг RuTube. В апреле 2022 года прошла презентация уже работающего сервиса. По данным SimilarWeb, в феврале 2023 года общее количество визитов на сайт составило 62 млн пользователей.
Скриншот wasd.tv

#новость #мтс #youtube

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66 комментариев
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 UserMeme

Какие же они тупые бездари, это пиздец, они же в курсе, что это заведомо провал?

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Kiss1nger

Конечно знают. Но пилорама неплохая в любом случае. Конечно не стадионы строить к ЧМ, но тоже сойдет.

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Mista

Ну справедливости ради, они же его не с нуля пилят, а на базе своего "аналога твича". Понятно, что конкуренции с youtube можно не ждать, но может хоть лучше рутуба получится.

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3 комментария
Перечитатель

Сам ты тупой, там 20 боссов будут три года зарплату получать за просто хер

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1 комментарий
Валерий Кайдалов

Связь нормальную сначало сделали бы, скорости вообще нахрен нет

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Vitaly Ya

Ну а куда народу деваться, если конкуренции нет. Можно и подобной хренью заниматься.

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Булка хлеба

Скорости ближайшие 10 лет не будет. Привыкайте.

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Павел Шкуток

Вот и бизнес-план родился. Замедляем на своих мощностях ютюб и другие привычные сервисы, а ускоряем доступ к своим поделкам. Двойной профит - бабло за тарифы + реклама с сервисов.

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DefeAlm

Так зачем создавать аналог Ютуба,если есть рутуб

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Kiss1nger

А зачем нужен аналог Ютуба если есть сам Ютуб?

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3 комментария
Mikhail Shikhmuradov

Все эти АНАЛоги бесполезны, если вы не сможете убедить блогеров осуществить переход. А для полноценного перехода нужны понятные и привлекательные условия монетизации 👌

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JewelRunner

Даже если блогеры осуществят переход, люди останутся на старой удобной для них платформе, почитайте кейс Mixer.

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2 комментария
Kiss1nger

Которых не будет, ибо внутренний рынок маленький и нищий.

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3 комментария
Ivan sss

Помоему сам ютуб лучше всех справляется с убеждением блогеров осуществить переход

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Булка хлеба

Каждому по мульту или лямов по 10 дать, схавают и перейдут. Другой вопрос перейдут ли за ними аудитория?

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Александр Рюмин

Очередной повод распила бабла...

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J K

Ахахахаха😂
АХАХАХАХАХА😂

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Никита Климанов

Аналоги - конечно, дело хорошее, развивать отечественные сервисы нужно. Но не когда за жопу всех схватили и "затянуты пояса" в очередной раз.

Тот же Рутуб можно было начать развивать лет так 10 назад. Но нет, "ми, русские, своих не обманываем": делаем на коленке горе-сервис, обязательно лепим оверпрайс подписки или забиваем вообще на тех. сторону. Вуаля - бизнесь-модель в условиях потенциальной автаркии

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ЧятЖПТ

В рутубе стопроцентно рулят люди чья цель -не дать ему развится,это уже не скрыть никак)

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1 комментарий
Николай Куликов

Зачем создавать велосипед, ниша ютуба уже занята. Такое же бесполезное дело как создавать свой аналог википедии

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4 комментария
Айрат Галиуллин

Ну и как, уже развился активно рутуб?

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Никита Анохин

Надежный план, как говорится!

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MMT

Кто нибудь создайте аналог МТС пожалуйста

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Слегка Придурковатый

Следующий шаг - выход на американский рынок и переименование в WASP.

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Перечитатель

В целом решение правильное. Ведь у них онлайн кинотеатр, где явно нехватка контента, тут типа платформа по выкладыванию контента, который можно будет транслировать. Вопрос лишь в том, кто этот контент будет делать и нафига?

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Вадим Д.

А как же рутуб, в него что, не верят?! Это ж перспективно и импортозаместительно.

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Ale K

Ну МТС хочет свой Ютуб, с блекджеком и ....

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2 комментария
Энтони Лавджой

Каловые чиркаши все эти аналоги

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Артём К

Мучюб

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vvtwittep

Аналог в заголовке. Значит не взлетит.

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ЧятЖПТ

Заголовок журналист писал.

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Николай Куликов

Это как создавать свой аналог библиотеки со своими книжками :D

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Sergey Tischenko

Думаю, это будет как музыка МТС, просто рутуб или еще что-то подобное в обложке от МТС)

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Дмитрий Зима

рутуб в обложке МТС за1,5-2 миллиарта. Ну круто у них наверное верстальщики заработывают

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Domorost

яичкотуб

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Перечитатель

А рутуб, что уже не?

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Максим Степанов

Перезапуск может обойтись в 1,5–2 млрд рублей

государство от налогоплательщиков выделит?

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Алексей Шашенков

С регистрацией и смс …

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Человек с бульвара

Интересно, такое унылое гавно получится как вк, рутуб, че там ещё есть? Или не унылое гавно получится?

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Дмитрий Зима

Еще одни. А как на счет не аналога, а создания чего-то нового? Аналог никогда не будет лучше оригинала

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Alexey Dymov

Теперь и МТС наступил на те же грабли - не посоветовался на VC перед запуском проекта

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Qwerty54321

Странная идея даже в случае закрытия ютуба и так есть вк, рутуб, тг, дзен. Как они будут конкурировать. Если только как стриминговый сервис, но и там есть аналоги.

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Банан

Как там дела с открытием аналога инстаграма?

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SKY

Чтобы было понимание, даже на WASD если стример транслирует поток в разрешении 720p то запись стрима будет в черном экране, но со звуком (не хватило разработчиков, чтобы определять разрешение трансляции)

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Crazy Frog

Блядь, чё, ещё один..?

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Александр Назаров

Прикольное!

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Транспортный чайник
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