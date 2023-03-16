Microsoft представила Microsoft 365 Copilot — «второго пилота» для работы Статьи редакции
Сейчас компания тестирует его с группой избранных клиентов.
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- Компания объявила, что добавила функции с поддержкой ИИ, получившие название Copilot, в свои некоторые сервисы.
- Глава Microsoft 365 Джаред Спатаро отметил, что Copilot не всегда будет прав, но тем не менее сможет натолкнуть на какие-то идеи. По его словам, для создания инструмента компания не просто подключила ChatGPT к Microsoft 365, а объединила приложения для работы, Microsoft Graph и GPT-4 от OpenAI.
- Например, в Word сервис поможет написать текст на основе других файлов, а затем отредактировать его и обобщить.
- В Excel — анализировать и визуализировать данные с помощью команд на естественном языке.
- В PowerPoint — создавать презентации, беря за основу готовые документы, предлагая план выступления, сокращая и настраивая уже готовые макеты с помощью команд на естественном языке.
- В Outlook сервис поможет быстро разобрать входящую почту, предлагая ответы и объединяя ветки писем, а в Teams — расшифровать разговор в реальном времени и предложить действия в контексте разговора.
- Microsoft также представила Business Chat — сервис для работы со всеми данными и приложениями. Например, он поможет обобщить всю информацию из документов, писем и чатов о ситуации с конкретным клиентом.
- Microsoft сейчас тестирует Microsoft 365 Copilot с 20 клиентами и планирует увеличить их количество в ближайшие месяцы, а также рассказать больше деталей и назвать цены на продукт.
- С 2021 года у Microsoft и OpenAI есть ИИ-сервис GitHub Copilot, который работает как «напарник» программиста и подсказывает, как улучшить код.
- В феврале 2023-го компания представила «новый Bing» — «умный» поисковик с чат-ботом. Позже она призналась, что сервис работает на основе GPT-4 от OpenAI.
Привет, скучали?
Скрепыш будет получать часть твоей ЗП.
Это ChatGPT до того как стал известен, бета версия
Зумеры не поймут.
Собакен был круче, скрепка у меня почему-то файлы на пк не искал :(
Неужели мир скоро освободится от формул и языков программирования?
Да, наконец-то мир освободится от оков ненужного интеллектуального развития. И всё пойдёт по сценарию великолепного пророческого фильма "Идиократия".
По этой логики не надо было от Assembler отходить. Только low level, только hardcore.
Нет. Что программирование на языках высокого уровня, что ассемблер - это всё написание алгоритмов манипулирования данными. Операция над переменными, массивами. Циклы. Вызов подпрограмм и прочее. То есть суть та же, а именно написание ПРОГРАММЫ - то есть последовательности операций над данными. Просто с языками высокого уровня это делать удобнее чем на ассемблере. Но с ИИ типа чатагпт ты не будешь писать программу. Ты будешь только идеи ему подкидывать и тестировать
Чтобы программировать на ассемблере, нужны знания и умения. Поэтому не годится. Но если бы тогда появился аналог чатгпт, написанный на ассемблере - это было бы эпичное творение во всех смыслах.
Какой ассемблер, учите двоичное представление
Ассемблер проше выучить чем с++
Зачем учить программирование если ИИ всё равно лучше программирует чем ты. Зачем учить математику если ИИ решит любую мат задачу лучше чем человек. Зачем учиться на инженера если ИИ спроектирует любое устройство за тебя и т.д...
Зачем человек, если...
Вот то-то и оно.
А на что нам жить то 🤬
Крутить педали для выработки электричества за высокопитательные батончики из сойлента
Так уже. ГПТ не просто литкод хуярит, но и сразу выдает O(N), O(nlogn), O(N**2) решения по запросу.
Надо попробовать скормить ему хотя бы простенькие задачи с условного кодефорсеса
Не, думать оно пока не умеет. Вот на эту относительно простенькую задачу оно выдает решение за квадрат от длины ввода, клятвенно заверяя что оно на самом деле линия.
https://codeforces.com/contest/1800/problem/D
Нет
Наивного мешка с костями ответ!
Ни дня без офисных помощников!
Кто ж в итоге выиграет? Чей мега-бот найдёт Сару Коннор?
Бесит числовое название "365". Ну назовитесь вы, я не знаю, "365,25", например. Или вообще "1488". Тьфу.
P.S. ГПТ-скрепыша давай.
1488 немного 1933 попахивает.
Думаю число в данном случае намекает на то, что продукт подходит для задач возникающих каждый день в году которых всего 365 (обычно, не считая високосных)
Я потому и сказал, что назвать нужно было "365,25".
Майкрософт не меняется. Даже сделав внутри прикольный Copilot, его обязательно нужно засрать переименованием вроде - Microsoft 365 Copilot
Это называется «брендинг», доча.
Ну есть же GitHub Copilot, и частенько его упоминают без слова GitHub
Осталось возобновить продажи офиса в России
Когда спеллинг в Excel добавят?
А про этом ваш спеллинг будут в твиттере и на ютубе писать? То-то же!
Сююка. Думал полетать на mfs2020, побухать и пообщаться с психологином, пока второй рулит, а тут, ска, скрепку модернизировали 🤦
Вообще круто звучит, обязательно куплю.
Word, а сделай как ты за меня работу...
А по итогу будет так, как сделают эти нейронки
Ну ок, вопрос как это с vba работает?
Никак, вы теперь тупой пользователь