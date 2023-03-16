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Сервисы
Таня Боброва

Microsoft представила Microsoft 365 Copilot — «второго пилота» для работы Статьи редакции

Сейчас компания тестирует его с группой избранных клиентов.

1951 просмотров
  • Компания объявила, что добавила функции с поддержкой ИИ, получившие название Copilot, в свои некоторые сервисы.
  • Глава Microsoft 365 Джаред Спатаро отметил, что Copilot не всегда будет прав, но тем не менее сможет натолкнуть на какие-то идеи. По его словам, для создания инструмента компания не просто подключила ChatGPT к Microsoft 365, а объединила приложения для работы, Microsoft Graph и GPT-4 от OpenAI.
  • Например, в Word сервис поможет написать текст на основе других файлов, а затем отредактировать его и обобщить.
Работа чат-бота в Word
  • В Excel — анализировать и визуализировать данные с помощью команд на естественном языке.
Работа чат-бота в Excel
  • В PowerPoint — создавать презентации, беря за основу готовые документы, предлагая план выступления, сокращая и настраивая уже готовые макеты с помощью команд на естественном языке.
Работа чат-бота в PowerPoint
  • В Outlook сервис поможет быстро разобрать входящую почту, предлагая ответы и объединяя ветки писем, а в Teams — расшифровать разговор в реальном времени и предложить действия в контексте разговора.
Работа чат-бота в Outlook
  • Microsoft также представила Business Chat — сервис для работы со всеми данными и приложениями. Например, он поможет обобщить всю информацию из документов, писем и чатов о ситуации с конкретным клиентом.
Как работает Business Chat
  • Microsoft сейчас тестирует Microsoft 365 Copilot с 20 клиентами и планирует увеличить их количество в ближайшие месяцы, а также рассказать больше деталей и назвать цены на продукт.
  • С 2021 года у Microsoft и OpenAI есть ИИ-сервис GitHub Copilot, который работает как «напарник» программиста и подсказывает, как улучшить код.
  • В феврале 2023-го компания представила «новый Bing» — «умный» поисковик с чат-ботом. Позже она призналась, что сервис работает на основе GPT-4 от OpenAI.

#новость #microsoft #copilot

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39 комментариев
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 Abobaparty

Привет, скучали?

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Куртуазный маньерист

Скрепыш будет получать часть твоей ЗП.

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Ale K

Это ChatGPT до того как стал известен, бета версия

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Сексорцист Милфхантерович

Зумеры не поймут.

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Сексорцист Милфхантерович

Собакен был круче, скрепка у меня почему-то файлы на пк не искал :(

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Ware Wow

Неужели мир скоро освободится от формул и языков программирования?

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Слегка Придурковатый

Да, наконец-то мир освободится от оков ненужного интеллектуального развития. И всё пойдёт по сценарию великолепного пророческого фильма "Идиократия".

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Dimitri

По этой логики не надо было от Assembler отходить. Только low level, только hardcore.

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Alex S.

Нет. Что программирование на языках высокого уровня, что ассемблер - это всё написание алгоритмов манипулирования данными. Операция над переменными, массивами. Циклы. Вызов подпрограмм и прочее. То есть суть та же, а именно написание ПРОГРАММЫ - то есть последовательности операций над данными. Просто с языками высокого уровня это делать удобнее чем на ассемблере. Но с ИИ типа чатагпт ты не будешь писать программу. Ты будешь только идеи ему подкидывать и тестировать

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Слегка Придурковатый

Чтобы программировать на ассемблере, нужны знания и умения. Поэтому не годится. Но если бы тогда появился аналог чатгпт, написанный на ассемблере - это было бы эпичное творение во всех смыслах.

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Михаил Зеленин

Какой ассемблер, учите двоичное представление

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Isaac Asimov

Ассемблер проше выучить чем с++

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Alex S.

Зачем учить программирование если ИИ всё равно лучше программирует чем ты. Зачем учить математику если ИИ решит любую мат задачу лучше чем человек. Зачем учиться на инженера если ИИ спроектирует любое устройство за тебя и т.д...

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Слегка Придурковатый

Зачем человек, если...

Вот то-то и оно.

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Tim Chaura

А на что нам жить то 🤬

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Цифровые комплексы

Крутить педали для выработки электричества за высокопитательные батончики из сойлента

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Невкусно и грустно

Так уже. ГПТ не просто литкод хуярит, но и сразу выдает O(N), O(nlogn), O(N**2) решения по запросу.

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Бублик static void

Надо попробовать скормить ему хотя бы простенькие задачи с условного кодефорсеса

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Бублик static void

Не, думать оно пока не умеет. Вот на эту относительно простенькую задачу оно выдает решение за квадрат от длины ввода, клятвенно заверяя что оно на самом деле линия.
https://codeforces.com/contest/1800/problem/D

Problem - D - Codeforces
Codeforces. Programming competitions and contests, programming community
codeforces.com
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Ivan

Нет

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Слегка Придурковатый

Наивного мешка с костями ответ!

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Вадим Д.

Ни дня без офисных помощников!
Кто ж в итоге выиграет? Чей мега-бот найдёт Сару Коннор?

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Слегка Придурковатый

Бесит числовое название "365". Ну назовитесь вы, я не знаю, "365,25", например. Или вообще "1488". Тьфу.

P.S. ГПТ-скрепыша давай.

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Dimitri

1488 немного 1933 попахивает.

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Aleksei Kharchenko

Думаю число в данном случае намекает на то, что продукт подходит для задач возникающих каждый день в году которых всего 365 (обычно, не считая високосных)

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Слегка Придурковатый

Я потому и сказал, что назвать нужно было "365,25".

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Невкусно и грустно

Майкрософт не меняется. Даже сделав внутри прикольный Copilot, его обязательно нужно засрать переименованием вроде - Microsoft 365 Copilot

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ЯД

Это называется «брендинг», доча.

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Андрей Лучина

Ну есть же GitHub Copilot, и частенько его упоминают без слова GitHub

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Невкусно и грустно
GitHub, Inc. (/ˈɡɪthʌb/[a]) is an Internet hosting service for software development and version control using Git. It provides the distributed version control of Git plus access control, bug tracking, software feature requests, task management, continuous integration, and wikis for every project.[5] Headquartered in California, it has been a subsidiary of Microsoft since 2018.[6]
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Франсиско Пухольс

Осталось возобновить продажи офиса в России

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Перечитатель

Когда спеллинг в Excel добавят?

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Андрей Иванов

А про этом ваш спеллинг будут в твиттере и на ютубе писать? То-то же!

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Vania Ivanov

Сююка. Думал полетать на mfs2020, побухать и пообщаться с психологином, пока второй рулит, а тут, ска, скрепку модернизировали 🤦

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Rha

Вообще круто звучит, обязательно куплю.

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Перечитатель

Word, а сделай как ты за меня работу...

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Слегка Придурковатый

А по итогу будет так, как сделают эти нейронки

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Ivan

Ну ок, вопрос как это с vba работает?

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Isaac Asimov

Никак, вы теперь тупой пользователь

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