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Евгения Евсеева

Сооснователь Twitch Эммет Шир покинул пост гендиректора компании после 16 лет работы Статьи редакции

Его место займёт президент компании Дэн Клэнси.

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  • Об этом Шир рассказал в Twitter. Он уходит в отставку немедленно, а в Twitch останется в роли советника.

Я часто воспринимал Twitch как ребёнка, которого я растил. И хотя мне хотелось всегда быть рядом в момент, когда он нуждается во мне, я думаю, 16 лет — это тот возраст, когда Twitch готов покинуть дом и двигаться дальше в одиночку.

Эммет Шир
  • Гендиректором Twitch станет её нынешний президент Дэн Клэнси.
Emmett Shear @eshear
  • Twitch запустили в 2011 году Эммет Шир и Джастин Кан — стриминговый сервис отделился от компании Justin.tv, которую в 2007 году запустили четверо друзей: Шир, Кан, Майкл Сейбел и Кайл Вогт. В 2014 году стриминговый сервис купила Amazon за $970 млн.
Эммет Шир

#новость #twitch

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13 комментариев
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 passportRadio

Потому что не работать скучно, а работать над своим продуктом еще и весело.

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Перечитатель

Нахера миллиардеру вообще работать?

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Беженцы с TJ

странная постановка вопроса. как президент он определял что такое и есть твитч, если бы он не работал, возможно твитч бы давно уничтожили конкуренты (многие пытались)

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Revenant

Твитч давно стал помойкой. То есть его "ребенок" к 16 годам научился упарываться хмурым вперемешку с синькой и другими веществами, вести беспорядочные половые связи и подхватил пару ЗПП. Достойный отец.

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Наиль Хунафин

Есть и годный контент, например, как девушки в бассейнах лижут уши- микрофоны. Я сам не видел, но друг рассказывал.

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Revenant

Так для этого есть специальные ресурсы, где они не только микрофоны лижут.

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Беженцы с TJ

Твитч давно стал стриминговой платфомой в разы превосходящей конкурентов, вот это факт. а остальное лишь твое личное мнение

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Перечитатель

Это делается раз в год на стратсессии

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Giraffe

Нравилось может

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Слегка Придурковатый

Нахера вообще работать?

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Невкусно и грустно
часто воспринимал Twitch как ребёнка, которого я растил

Достаточно зайти под инкогнито на твич, чтобы понять, что ты какую-то шлюху вырастил, Эммет. Одни полуголые бабы и симпостримы на главной

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Беженцы с TJ

Зашел в инкогнито режиме, одна дота и cs параша, как и ожидалось. Что я делаю не так?

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Артём Скафаундер

Так ты зашёл на твитч, а надо было на дротч.

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