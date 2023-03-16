Сооснователь Twitch Эммет Шир покинул пост гендиректора компании после 16 лет работы Статьи редакции
Его место займёт президент компании Дэн Клэнси.
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- Об этом Шир рассказал в Twitter. Он уходит в отставку немедленно, а в Twitch останется в роли советника.
- Гендиректором Twitch станет её нынешний президент Дэн Клэнси.
Потому что не работать скучно, а работать над своим продуктом еще и весело.
Нахера миллиардеру вообще работать?
странная постановка вопроса. как президент он определял что такое и есть твитч, если бы он не работал, возможно твитч бы давно уничтожили конкуренты (многие пытались)
Твитч давно стал помойкой. То есть его "ребенок" к 16 годам научился упарываться хмурым вперемешку с синькой и другими веществами, вести беспорядочные половые связи и подхватил пару ЗПП. Достойный отец.
Есть и годный контент, например, как девушки в бассейнах лижут уши- микрофоны. Я сам не видел, но друг рассказывал.
Так для этого есть специальные ресурсы, где они не только микрофоны лижут.
Твитч давно стал стриминговой платфомой в разы превосходящей конкурентов, вот это факт. а остальное лишь твое личное мнение
Это делается раз в год на стратсессии
Нравилось может
Нахера вообще работать?
Достаточно зайти под инкогнито на твич, чтобы понять, что ты какую-то шлюху вырастил, Эммет. Одни полуголые бабы и симпостримы на главной
Зашел в инкогнито режиме, одна дота и cs параша, как и ожидалось. Что я делаю не так?
Так ты зашёл на твитч, а надо было на дротч.