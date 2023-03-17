Приложения «Уралсиба», УБРиРа «Приморья» и некоторых других санкционных банков пропали из Google Play Статьи редакции
Банки находятся под блокирующими санкциями США с февраля 2023 года.
- Приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «Уралсиб», «СДМ-банка», «Ланта-банка», «Металлинвестбанка», УБРиРа и «Зенита» пропали из Google Play, заметил РБК. В «Санкт-Петербурге» добавили, что уже установленные приложения продолжат работать без ограничений.
- В «Уральском банке реконструкции и развития» (УБРиР) посоветовали скачать приложение из альтернативных магазинов — RuStore и AppGallery.
- В марте 2023 года приложения «Тинькофф», «Уралсиба», «Зенита», «Левобережного» и «Приморья» пропали из App Store. Эти банки вместе с МКБ, «МТС-банком» и некоторыми другими в феврале попали под блокирующие санкции США.
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Объявлена неделя новейших приложений «Сан-Петремо», «Правобережный», «Лукоморье», «Банка БДСМ» и других.
Все лишь бы не делать вебверсию
А где найти эти приложения для православной Авроры ОС?
Какие американы неугомонные...
Скоро всё удалят и запретят, но не сразу, частная компания, может себе позволить.
Банк «Санкт-Петербург» уже заказал какому-нибудь ИП вывод в сторы приложения «Курортник» на замену, я надеюсь?
А так-то $$аных тряпок на всех хватит.
https://www.cnews.ru/news/top/2023-03-16_razrabotchiki_linux_nachali_goneniya
Есть уже, в виде игры где нужно резать "фрукты"
Всегда, когда читаю про приложения, которые "пропали" из Гуглплэй или Эппстор, в голове невольно возникает продолжение с ответственными органами, которые всячески начинают расследовать внезапную пропажу. Что-нибудь вроде:
"Следственная группа Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКП РФ отправилась к месту пропажи приложения «Уралсиба», начата доследственная проверка".
Тут скорей наоборот шериф округа в поисках русских приложений - «Йа найду тебья Иван!»
Не "пропали", а выпиздили к хуям.