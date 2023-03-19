Это был длинный путь, мы построили одного из лидеров индустрии на сверх-конкурентном рынке. Создали $500M корпоративной ценности, потратив лишь несколько миллионов инвестиций. Наша платформа помогла сделать миллиарды долларов транзакций малых бизнесов. Горжусь тем, что было достигнуто, и очень благодарен команде за эти годы. Я ухожу, но Ecwid продолжает работать и развиваться, как часть Lightspeed.