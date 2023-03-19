Руслан Фазлыев объявил об уходе из основанного им сервиса по созданию онлайн-магазинов Ecwid Статьи редакции
В 2021 году компанию за $500 млн купил разработчик облачных для бизнеса Lightspeed.
- Об этом предприниматель рассказал в блоге. Он отметил, что не планирует новых проектов и собирается путешествовать и «заниматься собой», пока не станет «всерьёз скучно».
- Он также заявил, что Ecwid завершил интеграцию с разработчиком облачных решений для бизнеса Lightspeed, который в 2021 году купил стартап за $500 млн.
Фазлыев основал Ecwid в 2009 году. Сервис предлагает бизнесу набор инструментов для электронной коммерции и создания интернет-магазина. В 2020 году он привлёк $42 млн от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital.
- Lightspeed основана в 2005 году, следует из данных Crunchbase. Компания помогает с многоканальными продажами, подключением к сетям поставщиков и расчётами с ними. В 2020 году она вышла на Нью-Йоркскую биржу.
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Руслан - молодец! Побольше бы таких предпринимателей в России. Жаль, что уходит. Надеюсь, вернется на рынок уже как инвестор и ментор для тех, кто идет по его следам.
Они всех из России вывезли
Если к тому времени еще будет рынок ;)
Рынок будет точно. Ну, овощной, вещевой там.
Хорошо поработал - можно и передышку сделать. Молодец.
Вот https://vc.ru/u/1370163-vasili-kubarev своим дизлайком только подтверждает мои слова.
Мужик, у тебя все нормально? Какую низкую самооценку нужно иметь, чтобы сидеть и на какие-то дизлайки настолько активно реагировать?
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Эта команда воров сейчас с тобой в одной комнате?
Ай красава. И главное, вовремя всё успел.
Что-то пропустили)
Ecwid - отличный сервис. Руслан всё вовремя сделал: и выход на глобальные рынки и exit. Очень крутая история!
Кажется, с таким бэкграундом, должен быть очень востребован. Как заскучает, легко найдёт, к чему приложиться.
В общем, красавчик! Удачи!
Так это обычный пустой дутыш которых много генерит Усманов. Прачечная. А по сути только участие в ИТ пузыре. И так как он взрывается как я и предсказал много лет назад то и смысла больше нет.
SVB крах и крах Credit Suisse это более чем серьёзные индикаторы. Не говоря о пятнадцати более мелких банков в США.
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Сделайте не обычный пустой дутыш, чем чужие проекты поносить. Тем более, что есть способности в предсказывании будущего
Сейчас бы тоже продать свой топ-3 блог на вц и отправиться путешествовать и «заниматься собой», пока не станет «всерьёз скучно»!
Ах да я забыл, что денег от его продажи хватит только на билет до Сыктывкара и ролтон в дорогу…(((
чо-т ты дешевишь преждевременно. Не наговаривай на себя
поездом плацкарт 3250.
Ты чо, под ромашкой что ли? Всё плохо?
Купе, наверное, дороже самолета будет. Дожили)) Когда 20 лет назад я на этом поезде ездил частенько, самбик втрое-вчетверо дороже поезда был.
У поезда есть свои плюсы. Можно два дня нормально бухать))
в поезде нельзя бухать
Да-да)))))
но если очень хочся то...
от 6-ти написано, на туту
Была статья тут, кто-то продал свою профиль vc, норм попутешествовать сможет
Ну что ж теперь, сервис останется и хорошо.
Вон в https://vc.ru/u/1209749-dmitry
твой бот - прошёлся по всем моим комментам во всех темах и накидал минусов пока я его в игнор не поставил. Вообще задумка этой площадки с кармой дерьмовая так как те кто тут подвязан на разводе лохов на бабки имеют ботофермы и легко могут заминусить кого угодно только успевай их в игнор ставить. Адмнистрации следует подуматб над тем чтобы убрать минус и ввести систему смайликов как было раньше на яндексе или сейчас в ЖЖ . Это будет более информативно. А то выходит сказал что не нравиться какому то проекту кто может держать ботов и всё - отправят в огромные минуса. Vc.ru так напоминает Фрауд Платформу . Так как обманвает пользователей ложной " обьективностью". Естественно что ботофермы и заинтересованных в продвижении проектов простые пользователи никогда не смогут перевесить. Так как одно дело кровный финансовый интерес - а другое пассивный интерес к информации.
кто это
🤦🏻♂️
Короче выгнали его, а он и не против.Все, что связано с Lightspeed, было и остается конфиденциальным, но другие темы я теперь могу комментировать гораздо легче. Прямая линия мозг-ебальник открыта. И это охуенно.