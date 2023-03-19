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Артур Томилко

Руслан Фазлыев объявил об уходе из основанного им сервиса по созданию онлайн-магазинов Ecwid Статьи редакции

В 2021 году компанию за $500 млн купил разработчик облачных для бизнеса Lightspeed.

  • Об этом предприниматель рассказал в блоге. Он отметил, что не планирует новых проектов и собирается путешествовать и «заниматься собой», пока не станет «всерьёз скучно».

Это был длинный путь, мы построили одного из лидеров индустрии на сверх-конкурентном рынке. Создали $500M корпоративной ценности, потратив лишь несколько миллионов инвестиций. Наша платформа помогла сделать миллиарды долларов транзакций малых бизнесов. Горжусь тем, что было достигнуто, и очень благодарен команде за эти годы. Я ухожу, но Ecwid продолжает работать и развиваться, как часть Lightspeed.

Руслан Фазлыев
  • Он также заявил, что Ecwid завершил интеграцию с разработчиком облачных решений для бизнеса Lightspeed, который в 2021 году купил стартап за $500 млн.

  • Фазлыев основал Ecwid в 2009 году. Сервис предлагает бизнесу набор инструментов для электронной коммерции и создания интернет-магазина. В 2020 году он привлёк $42 млн от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital.

  • Lightspeed основана в 2005 году, следует из данных Crunchbase. Компания помогает с многоканальными продажами, подключением к сетям поставщиков и расчётами с ними. В 2020 году она вышла на Нью-Йоркскую биржу.
Руслан Фазлыев

#новость #ecwid

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28 комментариев
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 Валерий Комягин

Руслан - молодец! Побольше бы таких предпринимателей в России. Жаль, что уходит. Надеюсь, вернется на рынок уже как инвестор и ментор для тех, кто идет по его следам.

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Кирилл Макеев

Они всех из России вывезли

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Vasili Kubarev

Если к тому времени еще будет рынок ;)

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Pavel Cree

Рынок будет точно. Ну, овощной, вещевой там.

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Andrey Chuguev

Хорошо поработал - можно и передышку сделать. Молодец.

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Павел Астахов

Вот https://vc.ru/u/1370163-vasili-kubarev своим дизлайком только подтверждает мои слова.

Vasili Kubarev — Блог на vc.ru
Vasili Kubarev — Блог на vc.ru
vc.ru
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Pavel Cree

Мужик, у тебя все нормально? Какую низкую самооценку нужно иметь, чтобы сидеть и на какие-то дизлайки настолько активно реагировать?

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Pavel Cree

Эта команда воров сейчас с тобой в одной комнате?

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Vasili Kubarev

Ай красава. И главное, вовремя всё успел.

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Монументальный Утконос
разработчик облачных для бизнеса

Что-то пропустили)

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Николай Истомин

Ecwid - отличный сервис. Руслан всё вовремя сделал: и выход на глобальные рынки и exit. Очень крутая история!
Кажется, с таким бэкграундом, должен быть очень востребован. Как заскучает, легко найдёт, к чему приложиться.
В общем, красавчик! Удачи!

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Павел Астахов

Так это обычный пустой дутыш которых много генерит Усманов. Прачечная. А по сути только участие в ИТ пузыре. И так как он взрывается как я и предсказал много лет назад то и смысла больше нет.

SVB крах и крах Credit Suisse это более чем серьёзные индикаторы. Не говоря о пятнадцати более мелких банков в США.

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Giraffe

Сделайте не обычный пустой дутыш, чем чужие проекты поносить. Тем более, что есть способности в предсказывании будущего

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Дмитрий Беговатов

Сейчас бы тоже продать свой топ-3 блог на вц и отправиться путешествовать и «заниматься собой», пока не станет «всерьёз скучно»!

Ах да я забыл, что денег от его продажи хватит только на билет до Сыктывкара и ролтон в дорогу…(((

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S1m0ne

чо-т ты дешевишь преждевременно. Не наговаривай на себя

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S1m0ne

поездом плацкарт 3250.
Ты чо, под ромашкой что ли? Всё плохо?

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ЯД

Купе, наверное, дороже самолета будет. Дожили)) Когда 20 лет назад я на этом поезде ездил частенько, самбик втрое-вчетверо дороже поезда был.

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Март Свитшотов

У поезда есть свои плюсы. Можно два дня нормально бухать))

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S1m0ne

в поезде нельзя бухать

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Март Свитшотов

Да-да)))))

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Чудак человек

но если очень хочся то...

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S1m0ne

от 6-ти написано, на туту

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Denis Azarenko

Была статья тут, кто-то продал свою профиль vc, норм попутешествовать сможет

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Вадим Д.

Ну что ж теперь, сервис останется и хорошо.

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Павел Астахов

Вон в https://vc.ru/u/1209749-dmitry
твой бот - прошёлся по всем моим комментам во всех темах и накидал минусов пока я его в игнор не поставил. Вообще задумка этой площадки с кармой дерьмовая так как те кто тут подвязан на разводе лохов на бабки имеют ботофермы и легко могут заминусить кого угодно только успевай их в игнор ставить. Адмнистрации следует подуматб над тем чтобы убрать минус и ввести систему смайликов как было раньше на яндексе или сейчас в ЖЖ . Это будет более информативно. А то выходит сказал что не нравиться какому то проекту кто может держать ботов и всё - отправят в огромные минуса. Vc.ru так напоминает Фрауд Платформу . Так как обманвает пользователей ложной " обьективностью". Естественно что ботофермы и заинтересованных в продвижении проектов простые пользователи никогда не смогут перевесить. Так как одно дело кровный финансовый интерес - а другое пассивный интерес к информации.

Dmitry — Блог на vc.ru
Dmitry — Блог на vc.ru
vc.ru
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erwr3435

кто это

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Oleg Yakushev

🤦🏻‍♂️

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Невероятный Блондин

Короче выгнали его, а он и не против.

Все, что связано с Lightspeed, было и остается конфиденциальным, но другие темы я теперь могу комментировать гораздо легче. Прямая линия мозг-ебальник открыта. И это охуенно.
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