«Яндекс Карты» добавили более 24 тысяч пунктов сбора вторсырья, проверенных проектом Recyclemap Статьи редакции
Этот проект развивает «Гринпис» в России.
- Чтобы найти в «Картах» пункт поблизости, пользователь должен ввести в поиске «раздельный сбор отходов» или запрос с нужным материалов — например, «куда сдать батарейки», рассказали в компании.
- Фильтры можно настроить по 21 материалу — выбрать только пункты, которые принимают пластиковые бутылки, лампочки и так далее.
- На коробках «Яндекс Маркета» появились QR-коды, которые также ведут на карту с отмеченными пунктами сбора вторсырья. Это поможет правильно утилизировать упаковку и другие отходы, отметили в компании.
- Recyclemap — это карта и сообщество волонтёров, которые обходят пункты приёма отходов и контейнеры и сообщают об изменениях и новых точках. Модераторы проверяют пути сбыта вторсырья, чтобы быть уверенными в его переработке.
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Хитро, то что должно как бы делать гос-во, переложить на жителей и за их счет.
гос-во занимается внешней политикой, а внутри это пропаганда всего нужного и полезного, вот с этим не очень в рф получается, только лишь примитивный патриотизм. в любой развитой стране мусор люди сами способны убрать за собой, начальников с метлой там нет
Деньги-то хоть платят за сдачу вторсырья?
Показывают (-:
👍👍
прикольно, заботящиеся об экологии заценят
Хм, хорошее дело, особенно проверка путей сбыта. Молодцы!
Хм. Ближайший ко мне пункт "Пункт приёма батареек и крышечек" по карте находится посреди многополосной дороги.
Разрешили?
Серьезно?
На карте показывает мусорные контейнеры, а пункт приема банок и бутылок нет (хотя я там давно не был, может и закрылся)
Лампы принимают в любом дезе
Путин, тут когда выступал сделал акцент, что в РФ сделают акцент на вторсырье, а у нас в районе на карте только пункт сбора Баттареек от ВкусВилл
В Сыктывкаре ни одного пункат
Новосибирске нет ((
Главное не забывали бы регулярно актуализировать