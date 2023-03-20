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Таня Боброва

«Яндекс Карты» добавили более 24 тысяч пунктов сбора вторсырья, проверенных проектом Recyclemap Статьи редакции

Этот проект развивает «Гринпис» в России.

  • Чтобы найти в «Картах» пункт поблизости, пользователь должен ввести в поиске «раздельный сбор отходов» или запрос с нужным материалов — например, «куда сдать батарейки», рассказали в компании.
  • Фильтры можно настроить по 21 материалу — выбрать только пункты, которые принимают пластиковые бутылки, лампочки и так далее.
  • На коробках «Яндекс Маркета» появились QR-коды, которые также ведут на карту с отмеченными пунктами сбора вторсырья. Это поможет правильно утилизировать упаковку и другие отходы, отметили в компании.
  • Recyclemap — это карта и сообщество волонтёров, которые обходят пункты приёма отходов и контейнеры и сообщают об изменениях и новых точках. Модераторы проверяют пути сбыта вторсырья, чтобы быть уверенными в его переработке.
Источник: «Яндекс Карты»

#новость #яндекскарты #экология

1161 просмотров
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15 комментариев
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 Сергей Леопольдович

Хитро, то что должно как бы делать гос-во, переложить на жителей и за их счет.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

гос-во занимается внешней политикой, а внутри это пропаганда всего нужного и полезного, вот с этим не очень в рф получается, только лишь примитивный патриотизм. в любой развитой стране мусор люди сами способны убрать за собой, начальников с метлой там нет

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Lexx Sky

Деньги-то хоть платят за сдачу вторсырья?

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Вадим Д.

Показывают (-:

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Kirill

👍👍

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Вячелав Садилов

прикольно, заботящиеся об экологии заценят

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Вадим Д.

Хм, хорошее дело, особенно проверка путей сбыта. Молодцы!

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KoT девелопер

Хм. Ближайший ко мне пункт "Пункт приёма батареек и крышечек" по карте находится посреди многополосной дороги.

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KoT девелопер

Разрешили?

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Игорь Протасов

Серьезно?
На карте показывает мусорные контейнеры, а пункт приема банок и бутылок нет (хотя я там давно не был, может и закрылся)

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Перечитатель

Лампы принимают в любом дезе

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Перечитатель

Путин, тут когда выступал сделал акцент, что в РФ сделают акцент на вторсырье, а у нас в районе на карте только пункт сбора Баттареек от ВкусВилл

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Перечитатель

В Сыктывкаре ни одного пункат

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bymamadov

Новосибирске нет ((

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ЯжПрограммист

Главное не забывали бы регулярно актуализировать

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