Сервисы
Полина Лааксо

«Дочка» МТС запустит приложение с приватным и приоритетным доступом в интернет — за 5000 рублей в месяц Статьи редакции

Оно будет работать как «закрытый клуб» с членством.

Источник: «Ведомости»
  • Serenity Cyber Security — бренд «МТС Кибербезопасность» — получила лицензию на оказание услуг по бизнес-модели MVNO (виртуальный оператор мобильной связи), сообщило РБК со ссылкой на реестр Роскомнадзора.
  • В будущем компания допускает развитие нового направления — работы по модели виртуального оператора, у которого за техническую поддержку и приём платежей отвечает «материнская» фирма. Но пока планирует «реализовывать проект» в виде отдельного приложения.
  • Среди услуг, которые смогут получить его пользователи, — приватность (блокировка рекламы в браузерах, запрет на сбор данных о клиенте); «приоритетные подключение и скорость» при выходе в интернет (как это будет работать — неизвестно); автозащита от фишинга и спам-звонков и встроенный файервол против «известных киберугроз».
  • В приложении также будет «умный» голосовой ассистент для ответа на звонки и возможность следить, какие данные о клиенте собирают сторонние компании. Сотрудники МТС доступа к ним не получат. Пока сервис тестируют внутри компании, публичный запуск намечен на весну-лето 2023 года.
  • По словам Serenity Cyber Security, потенциальная аудитория — это клиенты b2b-, b2g- и премиум-сегментов, которые «вряд ли будут реагировать на информационную рассылку». По этой причине привлекать абонентов будут «исключительно по приглашениям других пользователей — как членство в своего рода закрытом клубе».
  • Приложение будет работать по подписке: около 5000 рублей в месяц. Связь оплачивается отдельно. В АНО «Информационная культура» считают ценник «запредельным», в венчурном фонде Typhoon Digital Development — «очень высоким» даже для премиальной аудитории. Последнюю некоторые источники оценивают менее чем в 1% от всей базы абонентов МТС, которая по итогам 2022 года составляла 80 млн.
  • Опрошенные РБК собеседники также сомневаются, что компания сможет гарантировать полную защиту от фишинга, социнженерии и раскрытия информации, поскольку, скорее всего, будет вынуждена передавать данные госорганам, если те предъявят соответствующие требования.
  • Сооснователь Serenity Cyber Security Евгений Черешнев говорит, что цена «адекватная», и отмечает: приватность в интернете — «увы, роскошь», требующая «нетривиальных инженерных решений». По его словам, если кто-то говорит, что продукт бесплатный, значит «истинный продукт» — это сам клиент и его данные.

#новость #мтс #операторы

3243 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
52 комментария
Написать комментарий...
 Невкусно и грустно

Сооснователь Serenity Cyber Security Евгений Черешнев

«увы, роскошь», требующая «нетривиальных инженерных решений». По его словам, если кто-то говорит, что продукт бесплатный, значит «истинный продукт» — это сам клиент и его данные.
В 2001 году окончил Академию ФСБ России.
Ответить
Развернуть ветку
cmpstrn
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Чебурнет от МТС по подписке? О_о

блокировка рекламы в браузерах, запрет на сбор данных о клиенте

Настройка 2 параметров браузера за 5000 ₽ в месяц? Выходцы из Связного и Евросети надоумили?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

"Пусть думают, что мы спортсмены" ©

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

А чего удивляешься. Для многих сейчас проблема картошку пожарить, пельмешки сварить, чуть ли не каменный век, все через доставку делают. А тут блокировщик рекламы самому устанавливать. Через некоторое время также будут говорить, что блокировка рекламы прошлый век, тут заплатил денег за очередную подписку и никаких настроек самому

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

"с приватным"

Ответить
Развернуть ветку
Techno George

Что это за приоритетный доступ в Интернет интересно? Те, кто просто за интернет платит, они уже неприоритетны типа, можно и болт на качество связи положить?

Ответить
Развернуть ветку
Funpepper

ну да. то есть за 5к ты будешь получать нормальный обычный интернет (который раньше был у всех), а те кто не платит 5к будут получать искуственные тормоза.

боже мой я уверен что эти уебки готовы инвестировать в оборудование которое будет искуственно резать каналы и вставлять дополнительную рекламу тем несчастным которые не отстегнут 5к.

это какой то невообразимый пиздец происходит.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alex Shevchenko

То есть оставить всё как есть😁

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Так и делается. Поэтому видимо нащупали запрос на нормальный дорогой сервис

Ответить
Развернуть ветку
неформат

а разве в мтс было когда-то как-то по другому?

Ответить
Развернуть ветку
urivev

Pre 5g есть у мегафона услуга. Повышает приоритет пользователя и скорость становится выше. Никаких проблем нет.

Ответить
Развернуть ветку
Геннадий Горн

да,непонятно,думаю можно узнать подробнее на сайте

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ненадо
Обеспечение качества обслуживания (QoS) — инструмент, с помощью которого назначают приоритеты для различных видов трафика, а с помощью систем DPI даже для определенных приложений, деля между ними полосу пропускания в разных пропорциях.

Видел где-то табличку от одного из мобильных операторов. Так там трафик соцсетей стоял чуть ли не на первом месте, а трафик youtube на одном из последних(я сейчас про приоритеты).

Ответить
Развернуть ветку
Монументальный Утконос

Рассчитано, очевидно, на недалёких.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Dymov

Был такой приватный мессенджер, Signal, вроде. Очень его любили всякие мутнари. А потом оказалось, что это проект спецслужб, и всех взяли за жопу.
Не нужно отдавать свою безопасность в руки посредников

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Так это, интернет же проект спецслужб)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Pavel Cree

Это ты что-то выдумываешь про Signal.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Михаил Мн

Мессенджер назвался Anom.

https://xakep.ru/2021/06/09/anom/

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Wega

вынипанимаетеэтодругое

Ответить
Развернуть ветку
ingeniare

Все это делается бесплатно, через DNS Adguard или Adguard Home.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Проще поставить Outline

Ответить
Развернуть ветку
Загородный житель

5000 тр для дурака за удовлетворение своего тщеславия и вип статуса в "закрытом клубе"(обоссался от смеха) вполне приемлемо. Ну а чо, вполне коррелирует с техникой от ВБ

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Проору над теми кто купит эту услугу, скам в чистом виде, интересно какая ЦА у данного продукта? ТОПы разных госструктур?

Ответить
Развернуть ветку
Paul Patlakh

Главное функции не увидел, как другие будут понимать что у меня ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНТЕРНЕТ? нужна какая-то галочка, что б все знали что я не нищеброд, а элита.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Владимирович

Наклейка МТС на лоб

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Пётр Фаст

Будто МТС может дать гарантию сохранности моих данных, ага. "Запрет на сбор данных о клиенте" - это вообще смешно. Типо галку в браузере за меня нажмут? ( Всем кстати пофиг на эти просьбы, все равно данные собирают.) Свой vpn, браузер brave и звонилка от Гугла закрывают все, что предлагает МТС.

Ответить
Развернуть ветку
Огурец Молодец

То есть прям настолько приватно-приватно, что аж на Лубянке ахуеют?

Ответить
Развернуть ветку
Монументальный Утконос

Они там уже локти грызут.

Ответить
Развернуть ветку
erwr3435

почему нарушаем закон о русском языке не интернет а междусетка

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Я так понимаю, МТС пытается впарить VPN за 5 тыщ в месяц. Что ж, удачи.

Ответить
Развернуть ветку
Wega

то есть за 5000 в мес можно теперь "роскомнадзор" ?

Ответить
Развернуть ветку
erwr3435

приватный доступ в интернет это как приватный танец или это другое ?

Ответить
Развернуть ветку
erwr3435

приватный доступ будет для приватных клиентов или для приватных кого ?

Ответить
Развернуть ветку
erwr3435

нужно еще приложение для приватного доступа к телу - успех гарантирован

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Безлимитный интернет по миру забыли включить в тариф

Ответить
Развернуть ветку
MMT

Товарищ майор , зачем так сложно. Видно же.

Ответить
Развернуть ветку
under construction

Приватный доступ в интернет. Приватный доступ в интернет. Приватный доступ в интернет.

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr
приоритетным доступом в интернет

А сейчас есть приоритетность? Типа заплатил 5к и теперь ты первый в очереди? Мне казалось, что доступ в интернет немного не так работает...
Чё, когда там талоны уже введут?

Ответить
Развернуть ветку
Перечитатель

Молодцы МТС что перестали бояться запускать разные проекты.... сами проекты говно, но когда-нибудь наймут профессионального продатк-менеджера и начнут зарабатывать

Ответить
Развернуть ветку
Anton Vlasov

"Я что 5000 за интернет плачу чтобы меня тут обсирали чтоли?"

Ответить
Развернуть ветку
Владлен Лернер

VPN с AdBlock за 5000₽ 👏👏👏

Ответить
Развернуть ветку
Костя Маслов

Воу! Интересно! В моем жк мтс ловит через раз, а тут прям лакшери интернет за 5 тр!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 52 комментария
null