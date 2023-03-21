«Дочка» МТС запустит приложение с приватным и приоритетным доступом в интернет — за 5000 рублей в месяц Статьи редакции
Оно будет работать как «закрытый клуб» с членством.
- Serenity Cyber Security — бренд «МТС Кибербезопасность» — получила лицензию на оказание услуг по бизнес-модели MVNO (виртуальный оператор мобильной связи), сообщило РБК со ссылкой на реестр Роскомнадзора.
- В будущем компания допускает развитие нового направления — работы по модели виртуального оператора, у которого за техническую поддержку и приём платежей отвечает «материнская» фирма. Но пока планирует «реализовывать проект» в виде отдельного приложения.
- Среди услуг, которые смогут получить его пользователи, — приватность (блокировка рекламы в браузерах, запрет на сбор данных о клиенте); «приоритетные подключение и скорость» при выходе в интернет (как это будет работать — неизвестно); автозащита от фишинга и спам-звонков и встроенный файервол против «известных киберугроз».
- В приложении также будет «умный» голосовой ассистент для ответа на звонки и возможность следить, какие данные о клиенте собирают сторонние компании. Сотрудники МТС доступа к ним не получат. Пока сервис тестируют внутри компании, публичный запуск намечен на весну-лето 2023 года.
- По словам Serenity Cyber Security, потенциальная аудитория — это клиенты b2b-, b2g- и премиум-сегментов, которые «вряд ли будут реагировать на информационную рассылку». По этой причине привлекать абонентов будут «исключительно по приглашениям других пользователей — как членство в своего рода закрытом клубе».
- Приложение будет работать по подписке: около 5000 рублей в месяц. Связь оплачивается отдельно. В АНО «Информационная культура» считают ценник «запредельным», в венчурном фонде Typhoon Digital Development — «очень высоким» даже для премиальной аудитории. Последнюю некоторые источники оценивают менее чем в 1% от всей базы абонентов МТС, которая по итогам 2022 года составляла 80 млн.
- Опрошенные РБК собеседники также сомневаются, что компания сможет гарантировать полную защиту от фишинга, социнженерии и раскрытия информации, поскольку, скорее всего, будет вынуждена передавать данные госорганам, если те предъявят соответствующие требования.
- Сооснователь Serenity Cyber Security Евгений Черешнев говорит, что цена «адекватная», и отмечает: приватность в интернете — «увы, роскошь», требующая «нетривиальных инженерных решений». По его словам, если кто-то говорит, что продукт бесплатный, значит «истинный продукт» — это сам клиент и его данные.
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Сооснователь Serenity Cyber Security Евгений Черешнев«увы, роскошь», требующая «нетривиальных инженерных решений». По его словам, если кто-то говорит, что продукт бесплатный, значит «истинный продукт» — это сам клиент и его данные.
В 2001 году окончил Академию ФСБ России.
Чебурнет от МТС по подписке? О_облокировка рекламы в браузерах, запрет на сбор данных о клиенте
Настройка 2 параметров браузера за 5000 ₽ в месяц? Выходцы из Связного и Евросети надоумили?
"Пусть думают, что мы спортсмены" ©
А чего удивляешься. Для многих сейчас проблема картошку пожарить, пельмешки сварить, чуть ли не каменный век, все через доставку делают. А тут блокировщик рекламы самому устанавливать. Через некоторое время также будут говорить, что блокировка рекламы прошлый век, тут заплатил денег за очередную подписку и никаких настроек самому
"с приватным"
Что это за приоритетный доступ в Интернет интересно? Те, кто просто за интернет платит, они уже неприоритетны типа, можно и болт на качество связи положить?
ну да. то есть за 5к ты будешь получать нормальный обычный интернет (который раньше был у всех), а те кто не платит 5к будут получать искуственные тормоза.
боже мой я уверен что эти уебки готовы инвестировать в оборудование которое будет искуственно резать каналы и вставлять дополнительную рекламу тем несчастным которые не отстегнут 5к.
это какой то невообразимый пиздец происходит.
То есть оставить всё как есть😁
Так и делается. Поэтому видимо нащупали запрос на нормальный дорогой сервис
а разве в мтс было когда-то как-то по другому?
Pre 5g есть у мегафона услуга. Повышает приоритет пользователя и скорость становится выше. Никаких проблем нет.
да,непонятно,думаю можно узнать подробнее на сайте
Видел где-то табличку от одного из мобильных операторов. Так там трафик соцсетей стоял чуть ли не на первом месте, а трафик youtube на одном из последних(я сейчас про приоритеты).
Рассчитано, очевидно, на недалёких.
Был такой приватный мессенджер, Signal, вроде. Очень его любили всякие мутнари. А потом оказалось, что это проект спецслужб, и всех взяли за жопу.
Не нужно отдавать свою безопасность в руки посредников
Так это, интернет же проект спецслужб)
Это ты что-то выдумываешь про Signal.
Мессенджер назвался Anom.
https://xakep.ru/2021/06/09/anom/
вынипанимаетеэтодругое
Все это делается бесплатно, через DNS Adguard или Adguard Home.
Проще поставить Outline
5000 тр для дурака за удовлетворение своего тщеславия и вип статуса в "закрытом клубе"(обоссался от смеха) вполне приемлемо. Ну а чо, вполне коррелирует с техникой от ВБ
Проору над теми кто купит эту услугу, скам в чистом виде, интересно какая ЦА у данного продукта? ТОПы разных госструктур?
Главное функции не увидел, как другие будут понимать что у меня ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНТЕРНЕТ? нужна какая-то галочка, что б все знали что я не нищеброд, а элита.
Наклейка МТС на лоб
Будто МТС может дать гарантию сохранности моих данных, ага. "Запрет на сбор данных о клиенте" - это вообще смешно. Типо галку в браузере за меня нажмут? ( Всем кстати пофиг на эти просьбы, все равно данные собирают.) Свой vpn, браузер brave и звонилка от Гугла закрывают все, что предлагает МТС.
То есть прям настолько приватно-приватно, что аж на Лубянке ахуеют?
Они там уже локти грызут.
почему нарушаем закон о русском языке не интернет а междусетка
Я так понимаю, МТС пытается впарить VPN за 5 тыщ в месяц. Что ж, удачи.
то есть за 5000 в мес можно теперь "роскомнадзор" ?
приватный доступ в интернет это как приватный танец или это другое ?
приватный доступ будет для приватных клиентов или для приватных кого ?
нужно еще приложение для приватного доступа к телу - успех гарантирован
Безлимитный интернет по миру забыли включить в тариф
Товарищ майор , зачем так сложно. Видно же.
Приватный доступ в интернет. Приватный доступ в интернет. Приватный доступ в интернет.
А сейчас есть приоритетность? Типа заплатил 5к и теперь ты первый в очереди? Мне казалось, что доступ в интернет немного не так работает...
Чё, когда там талоны уже введут?
Молодцы МТС что перестали бояться запускать разные проекты.... сами проекты говно, но когда-нибудь наймут профессионального продатк-менеджера и начнут зарабатывать
"Я что 5000 за интернет плачу чтобы меня тут обсирали чтоли?"
VPN с AdBlock за 5000₽ 👏👏👏
Воу! Интересно! В моем жк мтс ловит через раз, а тут прям лакшери интернет за 5 тр!