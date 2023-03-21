Сервисы
Артур Томилко

«Яндекс Погода» добавила прогнозы для автомобилистов Статьи редакции

Они помогут запланировать смену резины или выбрать момент для визита на мойку.

  • Для прогноза, среди прочих, собирают показатели видимости на дороге и состояния дорожного покрытия, рассказали в компании. Все данные доступны в почасовом виде в приложении «Яндекс с Алисой» и веб-версии.
  • Сервис предупредит о сильном снегопаде или образовавшейся гололедице, подскажет, когда лучшие поменять резину и стоит ли сейчас мыть машину.
  • У «Яндекс Погоды» также есть прогнозы для садоводов, любителей рыбалки, водных и горнолыжных видов спорта.

#новость #яндекспогода

834 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Написать комментарий...
 Мурад Муртазалиев

Одного показателя за глаза: когда будет дождь.

Ответить
Развернуть ветку
Владлен Лернер

И желательно правдивый! Собирались мы пару раз на футбол в град и сильный ливень благодаря яндексу 🤬

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Gataullin

https://clck.ru/33ppU8
Пожалуй стоит почитать про особенность ПРОГНОЗА именно от Яндекса

Встречаем Meteum 2.0 — первую технологию…
Предсказывать погоду — дело неблагодарное. Рано или поздно каждый из нас сталкивается с ошибками в…
clck.ru
Ответить
Развернуть ветку
Magistr Architecture

Опять люди во всем виноваты?)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И когда дождь превращается в снег (-:

Ответить
Развернуть ветку
serge belyj

Теперь бОльшее число людишек будет введено в заблуждение🤣

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Автомобилисты обычный прогноз не воспринимают разве? Причину — следствие построить не так сложно.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey

Погода, идет по плану и точка.

Ответить
Развернуть ветку
Зелёный Крокодил

Жаль у них самая не точная погода

Ответить
Развернуть ветку
Irina

идея конечно неплохая, жаль не всегда прогнозы правдивые

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
null