«Яндекс Погода» добавила прогнозы для автомобилистов Статьи редакции
Они помогут запланировать смену резины или выбрать момент для визита на мойку.
- Для прогноза, среди прочих, собирают показатели видимости на дороге и состояния дорожного покрытия, рассказали в компании. Все данные доступны в почасовом виде в приложении «Яндекс с Алисой» и веб-версии.
- Сервис предупредит о сильном снегопаде или образовавшейся гололедице, подскажет, когда лучшие поменять резину и стоит ли сейчас мыть машину.
- У «Яндекс Погоды» также есть прогнозы для садоводов, любителей рыбалки, водных и горнолыжных видов спорта.
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Одного показателя за глаза: когда будет дождь.
И желательно правдивый! Собирались мы пару раз на футбол в град и сильный ливень благодаря яндексу 🤬
https://clck.ru/33ppU8
Пожалуй стоит почитать про особенность ПРОГНОЗА именно от Яндекса
Опять люди во всем виноваты?)
И когда дождь превращается в снег (-:
Теперь бОльшее число людишек будет введено в заблуждение🤣
Автомобилисты обычный прогноз не воспринимают разве? Причину — следствие построить не так сложно.
Погода, идет по плану и точка.
Жаль у них самая не точная погода
идея конечно неплохая, жаль не всегда прогнозы правдивые