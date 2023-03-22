Opera добавила в браузер быстрые ИИ-подсказки — их делают боты ChatGPT и ChatSonic Статьи редакции
Протестировать функцию без аккаунтов в обоих сервисах нельзя.
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- Opera открыла публичный доступ к нескольким ИИ-инструментам в браузерах Opera и Opera GX: это возможность вызывать «умные» подсказки AI Prompts, а также использовать два сайдбара — с ботами ChatGPT и ChatSonic. Последний — альтернатива сервиса от OpenAI, которая поддерживает выпущенную в марте 2023 года GPT-4.
- Чтобы попросить помощи у AI Prompts, нужно выделить слово или словосочетание на просматриваемой странице и выбрать подходящий запрос для одного из ботов: например, «Коротко объясни», «Узнай об этом больше», «Перепиши другими словами». После нажатия слева откроется окно с чатом.
- Среди «умных» подсказок для более объёмных фрагментов появляются опции «Сократи» и «Составь вопрос по тексту», а также нестандартные варианты вроде «Преврати в мыльную оперу» или «Оформи как речь футбольного комментатора». Раньше для таких задач пришлось бы копировать материал и вставлять его в чат с ботом вручную.
- Подсказки можно запросить также по всей странице целиком — для этого нужно нажать на кнопку AI Prompts в правом конце адресной строки. Возможные варианты — «В чём суть», «Подбери релевантный контент», «Составь твит», «Придумай идею для мема». В выпадающем окне компания предупреждает, что опции зависят от контекста, который считывает ИИ.
- Чтобы воспользоваться ChatGPT и ChatSonic, придётся авторизоваться через аккаунты в этих сервисах, проверил редактор vc.ru. В остальном с ними можно взаимодействовать как обычно: просить придумать идеи по теме, составить пересказ, перевести текст, написать код, сгенерировать изображение или посчитать формулу.
- О планах Opera интегрировать ChatGPT рассказала материнская компания Kunlun Tech в феврале 2023 года. Тогда же первая показала функцию краткого пересказа статей в браузере. Дату релиза она не озвучивала, но говорила, что это произойдёт «скоро» и она не ограничится одним инструментом.
Когда утюги-то с функцией умного собеседника появятся? (-:
Чтобы не было так одиноко или чтобы отгонять кота, когда он пытается скинуть его с доски?
Пилим котоотгонятельный стартап!
Осталось только запросить у гос-ва 100.5 миллионов
Не, миллионы не дадут. И просить нельзя.
Надо требовать миллиарды! Таким – всё дают.
В очередь!
Надо попробовать!
Кто мне объяснит, нейросети интегрированные в браузер действительно так востребованы и необходимы