Yandex Cloud обновил сервис Yandex Tracker для компаний — добавил стартовые страницы и сортировку задач в приложении Статьи редакции
Среди других обновлений — автоматическое удаление и добавление задач на досках и создание диаграмм по списку проектов.
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- В сервисе для управления процессами и проектами для бизнеса Yandex Tracker у каждого пользователя появилась стартовая страница, объявила компания. До этого при входе пользователь видел только список всех задач команды.
- Теперь страницу можно настраивать — например, добавлять виджеты для отслеживания списка задач, статистики их выполнения или оставлять заметки. Администраторы смогут размещать на стартовых страницах объявления для всей команды.
- Администраторы теперь могут настраивать доступы к Tracker для всего отдела компании сразу, если пользователи зарегистрированы как группа в «Яндекс 360». До этого назначать права на доступ и редактирование или отключать от системы каждого пользователя нужно было вручную.
- В Yandex Tracker теперь можно добавлять задачи сразу во вкладке «Доска» и зоне планирования — вкладке «Бэклог». Пользователи также могут настроить условия, по которым задачи будут добавляться или удаляться с доски автоматически. Виджеты на дашбордах можно перемещать и менять их размер.
- Обновилась диаграмма Ганта — инструмент для визуализации и управления календарным планом. Пользователи могут создавать диаграмму по списку проектов и сразу посмотреть задачи из других проектов, которые блокируют завершение текущего.
- В мобильном приложении появилась сортировка и группировка задач по типу, очереди, исполнителю или дедлайну. Также для поиска задач пользователи теперь могут использовать фильтры, установленные ими в веб-версии.
Обновления уже доступны в веб-версии сервиса и в мобильных приложениях Yandex Tracker.
И все это абсолютно бесполезные вещи, на фоне того, как был изгажен поиск.
Я вот все думаю, как можно купить телефон и не принести денег яндексу. А ведь вроде как поиск он про свободу выбора...
Раза три честно пытался начать использовать этот Трекер, но господи насколько же он отвратительный! Им надо срочно уволить всю команду продуктового дизайна и собрать все с нуля. Иначе такое ощущение, что мы из мира, в котором есть Трелло вернулись в мир 1С Предприятие 7.0
Зачем развивать этот стрёмный продукт, да и ещё платный
а какие есть альтернативы, да еще и бесплатные? Битрикс?
Хорошо, что развивают, но... Серьёзно, там нельзя было сортировать задачи, настраивать дашборд и размещать произвольную инфу?!
Разместил в Я.Трекере рабочую инфу - за свои деньги поделился с ним планами своей компании.
не с ним, а с Ним
Какой кошмар. Путин теперь в курсе развития ларька Васи из Зажупинска. Пора валить?