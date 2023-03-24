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Артур Томилко

Премьер-министр Италии запретил стартапу Nebius из холдинга Yandex N.V. покупку местной компании Статьи редакции

Связанная с «Яндексом» структура планировала развивать в стране центр исследований и разработок, выяснило Reuters.

  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони впервые использовала «золотые полномочия», чтобы заблокировать сделку, отмечает Reuters. Они позволяют правительству ограничивать соглашения в стратегических областях экономики.
  • По словам двух источников агентства, итальянские власти обеспокоены возможной связью Nebius с «Яндексом». В компании подтвердили, что стартап — часть холдинга Yandex N.V.
  • Nebius хотел купить итальянскую Tecnologia Intelligente, чтобы создать в стране центр исследований и разработок для привлечения российских и зарубежных ИТ-специалистов, рассказал один из разработчиков компании.
  • В марте 2023 года СМИ сообщили о запуске в Израиле стартапа Nebius. Собеседник The Bell рассказал, что Nebius — это часть международного облачного бизнеса «Яндекса», которая будет участвовать в процессе возможной реструктуризации компании.
Финансы
Таня Боброва
«Яндекс» запланировал выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента Статьи редакции

Беспилотники, облачные технологии и некоторые другие подразделения продолжат работать в России, но их международные части выделят в самостоятельные компании.

Источник: «Яндекс Карты»

#новость #яндекс

2423 просмотров
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51 комментарий
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 Dimitri

Яндекс все еще в облаках летают и думают что они могут быть международной корпорацией.

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Aleks B

кишка тонка

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Louise Carr

"обеспокоены возможной связью Nebius с «Яндексом" - нет никакой связи это просто одно и тоже)

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Кенан Коюшов

Яндекс в себя поверил, в мировом рынке это максимум шарашкина контора😆

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Саша

Ну да, на мировом рынке же только компании размера эпл

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16 комментариев
Мурад Муртазалиев

Яндекс активно боролся с дорвеями в стране. А сам пытался как дорвей пролезть в Европу, не прокатило)

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Domorost

Мы в теме по ФАС выяснили, что Яндекс не просто боролся с дорвеями, а возглавил их.

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2 комментария
Louise Carr

а что случилось ?

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Мурад Муртазалиев

Яндекс не смог правильно ответить на вопрос про два стула

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Domorost

А по факту это ведь все попытки сделать свой вычислительный кластер в усовиях санкций? Типо ведь монополист привык, что может за счет технологического преимущества быть первым в внедрении технологий придуманных западом и теперь очень хочет переизобрести свой условный чатГПТ, чтобы быть конкурентноспособным?
Учитывая то, сколько они тут денег получают, думаю не в израиле, так в другом месте приютят. Но вопрос, конечно, во времени.. С каждым днем отставание от рынка увеличивается..

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Слегка Придурковатый

В родную гавань, ёпта.

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ilia

И ни слова вообще о том, что такое Tecnologia Intelligente и чем она таким важным занимается, что аж премьер заблокировал. Вряд ли Яндекс захотел кого-то покупать чтобы "просто создать центр разработки

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Невкусно и грустно

Яше нужна прокладка для закупок железа или чего-то подобного.

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3 комментария
Вадим Демидов

Яндекс, стягивайтесь обратно, за пределами страны, к сожалению, вам не рады.
Ну Nebius читается сходу как Naibus (-:

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Pavel S

Ого, вы уже и Яндексом командуете)? Вы точно Вадим, а не Владимир?

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Зелёный Крокодил

Сожалею итальянцам ,что правительство щемит частные компании прямо как в РФ

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Март Свитшотов

М-да. Даже всякие изподвыперты не помогли - (
Печальный знак

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Фёдор Павлов

план не сработал,отделили часть компании,а толку нет

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Denys

Заработали репутацию благодаря дяде Вове

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Артем Мартынов

Мда - вот вам и "рыночная экономика". Чем отличается от "ручного управления" и "государству виднее" отсюда неясно

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Станислав

Ну когда нужно рыночная экономика. Когда нет все противоположно.

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Aleks B

наконец то хорошие новости

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Louise Carr

эх зря только платили плотникам за новую вывеску)

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Дмитрий Маслов

да не только плотникам)в принципе это экономически выгодно для их страны

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Феликс Боженов

Да уж. Как вы понять не можете где родился там и пригодился. Все это длится всю историю и думаете за 50-70 лет что то поменялось? Хочешь развиваться развивайся там где ты свой. А мечты про порабощение мира своим направлением это утопия

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Невкусно и грустно
На проекте с 6 мар 2023

Деды наши рабами были и внуки наши рабами будут (с)

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Энтони Лавджой

Сидите тихо. Любите своих.

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Louise Carr

удар в псину

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Louise Carr

немедленно подать на Италию в суд в Гаагу

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Louise Carr

"Nebius хотел купить итальянскую Tecnologia Intelligente, "- а потом и всю Италию)

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Louise Carr

срочно звоните Берлускони - пусть выдерет непослушную девочку)

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Сергей С.

Судя по ее речи в парламенте относительно Украины, она сама кого хочешь выдерет

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Невкусно и грустно

Naebius не прокатил, не фортануло(

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Louise Carr

а нельзя этого неправильного премьер министра заменить на правильного ?

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Андрей Маркин

яндекс к успеху шли, не фортонуло не повезло

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Станислав

Ну видимо хотели прикупить какую то конторку с историей. Что от ее имени потом на западе выступать. Не вышло тут. Ну и ладно.
Яндексу сегодня нужно в Израиле такое делать. Но там дорого все как бы.

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Максим Степанов

Neibus

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Pavel

недостаточно хорошие русские, надо еще больше стараться

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Андрей Верижников

Neibus теперь

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