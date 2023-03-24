Премьер-министр Италии запретил стартапу Nebius из холдинга Yandex N.V. покупку местной компании Статьи редакции
Связанная с «Яндексом» структура планировала развивать в стране центр исследований и разработок, выяснило Reuters.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони впервые использовала «золотые полномочия», чтобы заблокировать сделку, отмечает Reuters. Они позволяют правительству ограничивать соглашения в стратегических областях экономики.
- По словам двух источников агентства, итальянские власти обеспокоены возможной связью Nebius с «Яндексом». В компании подтвердили, что стартап — часть холдинга Yandex N.V.
- Nebius хотел купить итальянскую Tecnologia Intelligente, чтобы создать в стране центр исследований и разработок для привлечения российских и зарубежных ИТ-специалистов, рассказал один из разработчиков компании.
- В марте 2023 года СМИ сообщили о запуске в Израиле стартапа Nebius. Собеседник The Bell рассказал, что Nebius — это часть международного облачного бизнеса «Яндекса», которая будет участвовать в процессе возможной реструктуризации компании.
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Яндекс все еще в облаках летают и думают что они могут быть международной корпорацией.
кишка тонка
"обеспокоены возможной связью Nebius с «Яндексом" - нет никакой связи это просто одно и тоже)
Яндекс в себя поверил, в мировом рынке это максимум шарашкина контора😆
Ну да, на мировом рынке же только компании размера эпл
Яндекс активно боролся с дорвеями в стране. А сам пытался как дорвей пролезть в Европу, не прокатило)
Мы в теме по ФАС выяснили, что Яндекс не просто боролся с дорвеями, а возглавил их.
а что случилось ?
Яндекс не смог правильно ответить на вопрос про два стула
А по факту это ведь все попытки сделать свой вычислительный кластер в усовиях санкций? Типо ведь монополист привык, что может за счет технологического преимущества быть первым в внедрении технологий придуманных западом и теперь очень хочет переизобрести свой условный чатГПТ, чтобы быть конкурентноспособным?
Учитывая то, сколько они тут денег получают, думаю не в израиле, так в другом месте приютят. Но вопрос, конечно, во времени.. С каждым днем отставание от рынка увеличивается..
В родную гавань, ёпта.
И ни слова вообще о том, что такое Tecnologia Intelligente и чем она таким важным занимается, что аж премьер заблокировал. Вряд ли Яндекс захотел кого-то покупать чтобы "просто создать центр разработки
Яше нужна прокладка для закупок железа или чего-то подобного.
Яндекс, стягивайтесь обратно, за пределами страны, к сожалению, вам не рады.
Ну Nebius читается сходу как Naibus (-:
Ого, вы уже и Яндексом командуете)? Вы точно Вадим, а не Владимир?
Сожалею итальянцам ,что правительство щемит частные компании прямо как в РФ
М-да. Даже всякие изподвыперты не помогли - (
Печальный знак
план не сработал,отделили часть компании,а толку нет
Заработали репутацию благодаря дяде Вове
Мда - вот вам и "рыночная экономика". Чем отличается от "ручного управления" и "государству виднее" отсюда неясно
Ну когда нужно рыночная экономика. Когда нет все противоположно.
наконец то хорошие новости
эх зря только платили плотникам за новую вывеску)
да не только плотникам)в принципе это экономически выгодно для их страны
Да уж. Как вы понять не можете где родился там и пригодился. Все это длится всю историю и думаете за 50-70 лет что то поменялось? Хочешь развиваться развивайся там где ты свой. А мечты про порабощение мира своим направлением это утопия
Деды наши рабами были и внуки наши рабами будут (с)
Сидите тихо. Любите своих.
удар в псину
немедленно подать на Италию в суд в Гаагу
"Nebius хотел купить итальянскую Tecnologia Intelligente, "- а потом и всю Италию)
срочно звоните Берлускони - пусть выдерет непослушную девочку)
Судя по ее речи в парламенте относительно Украины, она сама кого хочешь выдерет
Naebius не прокатил, не фортануло(
а нельзя этого неправильного премьер министра заменить на правильного ?
яндекс к успеху шли, не фортонуло не повезло
Ну видимо хотели прикупить какую то конторку с историей. Что от ее имени потом на западе выступать. Не вышло тут. Ну и ладно.
Яндексу сегодня нужно в Израиле такое делать. Но там дорого все как бы.
Neibus
недостаточно хорошие русские, надо еще больше стараться
Neibus теперь