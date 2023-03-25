OpenAI рассказала об утечке данных части пользователей ChatGPT Статьи редакции
Она коснулась только тех, кто пользовался сервисом 20 марта с 12:00 мск до 21:00 мск.
- Ошибку нашли в клиентской библиотеке Redis, которую OpenAI использует для кэширования информации о пользователях на своём сервере. Об итогах проверки рассказали в OpenAI.
- Часть писем с подтверждением подписки на ChatGPT получили не те пользователи. В них были имя и фамилия клиента, адрес электронной почты, информация о платёжном адресе, последних четырёх цифрах номера карты и сроке ей действия. Также можно было посмотреть часть истории запросов пострадавших.
- Утечка коснулась только тех, кто пользовался ChatGPT 20 марта с 1:00 до 10:00 по тихоокеанскому времени (12:00–21:00 мск). Это примерно 1,2% пользователей.
- Чтобы провести проверку и устранить ошибки, компания приостанавливала работу сервиса. Она также отправила письма всем пострадавшим с подробной информацией о данных.
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Ну всё, ищем себя в прошмандовках ChatGPT.
Утечка ли или первый этап плана по захвату человечества?
Проверяет бдительность кожаных мешков
Следи за за ИИ, будь осторожен.
Тоже дадут 60 тыс рублей штрафа или таки побольше? )
Кому и кто)
Никогда такого не было.
Сам чатГПТ её и продал)
главное чтобы чат гпт не утек - а то как мы будем програмировывать)
а если чат гпт утекет то всех говнокодеров выгонят ? ведь без него они никто и ничто)
Ну Маша *рука-лицо* :)
https://vc.ru/services/645571-problemy-s-bezopastnostyu-u-chatgpt
и причём тут письма?
ежемесячная аудитория достигла 100 млн
Всего-то 1.2 млн учеток
Инфра у OpenAI конечно тот ещё кал.
Надеюсь, проблемы с безопасностью данных сильно замедлят распространение этого чародейства. Особенно в банках, особенно в рф.
Не хочется прощаться с шальными деньгами😀
Ух, это примерно миллион человек.
Осталось понять, как узнать даты моих запросов.
50% из них спрашивали как срубить бабла, а другие 50%, как уговорить бабу
А какие там вообще данные могут быть? Кто пользуетсся OpenAI?
- Ты кто?
- Я программа вашей мечты!
- Да? Но я не о такой мечтал!
- А сбылась такая
Монетизация началась, через продажу личных данных ))