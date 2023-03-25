Сервисы
Маша Цепелева

OpenAI рассказала об утечке данных части пользователей ChatGPT Статьи редакции

Она коснулась только тех, кто пользовался сервисом 20 марта с 12:00 мск до 21:00 мск.

  • Ошибку нашли в клиентской библиотеке Redis, которую OpenAI использует для кэширования информации о пользователях на своём сервере. Об итогах проверки рассказали в OpenAI.
  • Часть писем с подтверждением подписки на ChatGPT получили не те пользователи. В них были имя и фамилия клиента, адрес электронной почты, информация о платёжном адресе, последних четырёх цифрах номера карты и сроке ей действия. Также можно было посмотреть часть истории запросов пострадавших.
  • Утечка коснулась только тех, кто пользовался ChatGPT 20 марта с 1:00 до 10:00 по тихоокеанскому времени (12:00–21:00 мск). Это примерно 1,2% пользователей.
  • Чтобы провести проверку и устранить ошибки, компания приостанавливала работу сервиса. Она также отправила письма всем пострадавшим с подробной информацией о данных.

#новость #openai

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19 комментариев
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 Nikolay S

Ну всё, ищем себя в прошмандовках ChatGPT.

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Владислав Зайцев

Утечка ли или первый этап плана по захвату человечества?

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Артём Андреев

Проверяет бдительность кожаных мешков

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Вадим Демидов

Следи за за ИИ, будь осторожен.

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Васисуалий Лоханкин

Тоже дадут 60 тыс рублей штрафа или таки побольше? )

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Wega

Кому и кто)

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Сергей Я

Никогда такого не было.

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lakoros

Сам чатГПТ её и продал)

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Louise Carr

главное чтобы чат гпт не утек - а то как мы будем програмировывать)

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Louise Carr

а если чат гпт утекет то всех говнокодеров выгонят ? ведь без него они никто и ничто)

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Gene Semerenko

Ну Маша *рука-лицо* :)
https://vc.ru/services/645571-problemy-s-bezopastnostyu-u-chatgpt

и причём тут письма?

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AutoBuy.by - авто в Беларуси
Утечка коснулась только тех, кто пользовался ChatGPT 20 марта с 1:00 до 10:00 по тихоокеанскому времени (12:00–21:00 мск). Это примерно 1,2% пользователей.
ежемесячная аудитория достигла 100 млн

Всего-то 1.2 млн учеток

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Color Invader

Инфра у OpenAI конечно тот ещё кал.

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Антон

Надеюсь, проблемы с безопасностью данных сильно замедлят распространение этого чародейства. Особенно в банках, особенно в рф.
Не хочется прощаться с шальными деньгами😀

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Невероятный Блондин
Это примерно 1,2% пользователей.

Ух, это примерно миллион человек.

Осталось понять, как узнать даты моих запросов.

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Перечитатель

50% из них спрашивали как срубить бабла, а другие 50%, как уговорить бабу

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Перечитатель

А какие там вообще данные могут быть? Кто пользуетсся OpenAI?

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Zoringer

- Ты кто?
- Я программа вашей мечты!
- Да? Но я не о такой мечтал!
- А сбылась такая

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Синие Волосы

Монетизация началась, через продажу личных данных ))

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