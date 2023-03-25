Нейросеть помогает проверять код, проходить собеседование, работать над диссертацией и искать жильё в Германии. Истории собрала редакция dev.by.

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Написать диссертацию: «Налить воды или составить описание под нужное количество слов вполне может»

Я использовал ChatGPT при написании диссертации в магистратуре по специальности «Кибербезопасность». В основном — для описания типов атак и разбавления уже имеющихся идей. Не думаю, что сервис способен написать такие вещи самостоятельно, но налить воды или составить описание под нужное количество слов — вполне. Если есть трудности с достижением нужного объёма по работе, то могу смело рекомендовать. Правда, придётся делать правки. Это не готовое решение, а вспомогательный инструмент.

Да, я слышал про парня из России, который написал диплом при помощи ChatGPT. Думаю, он получился неудовлетворительным по качеству. Если задавать чёткие критерии, например: «Напиши описание DDoS-атак на 1000/1500 слов», то после изложения основной идеи (допустим, на 800 слов) нейросеть дополняет необходимый объём в 700 слов перефразированными утверждениями, которые уже были сказаны выше.

Пройти техническое собеседование: «С полного нуля такой фокус вряд ли бы сработал»

ChatGPT мне помог, но всё же пришлось подготовиться и выучить часто задаваемые вопросы.

Роль, на которую я претендовал, гораздо востребованней на рынке, чем моя предыдущая. В связи с последними событиями, найти нормально оплачиваемую работу по моей специальности без релокации стало невозможно, поэтому я принял решение сменить профиль на родственный.

Большая часть собеседований проходила в онлайне, с включённой камерой (часть — нет, что немного упрощало задачу). И когда мне задавали вопрос, на который я не мог ответить, я начинал имитировать мыслительный процесс и, не отводя лица от камеры, вслепую вбивал вопрос в ChatGPT на английском, а потом пересказывал ответ своими словами.

По итогу за месяц я получил два офера на большую сумму. Но, как я говорил выше, я подавался на родственную специальность. С полного нуля такой фокус вряд ли бы сработал.

Я точно не страдаю синдромом самозванца. Всю эту ситуацию я представляю в ключе мема: интервью/реальная работа. На собеседованиях спрашивают в несколько раз больше, чем следует. Вакансии висят по полгода и больше. За это время можно было бы опробовать несколько человек и, в случае чего, выгнать с испытательного, а не превращать собеседования в «Игру Кальмара» и ждать кандидата год.

Моя текущая позиция — в большой компании, где легко затеряться и не быть наказанным, если не «перформишь». Я бы хотел вернуться в свою предыдущую специальность, как только на рынке появится что-нибудь для меня. Новый опыт должен мне в этом помочь.

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Выполнить трёхлетний проект за 30 минут: «Специалисты по этому направлению или станут симбиозом с ИИ, или вымрут за ненадобностью»

Незадолго до появления ChatGPT я закончил трёхлетний проект, а потом ИИ повторил всю мою работу за 30 минут.

Суть проекта заключалась в мониторинге конфигураций облачных сервисов. Из-за постоянного увеличения их количества и пропорционально вырастающих объёмов покрытия, вставал вопрос идентификации этих контролей.

Вариантов немного — или вручную, или мониторинг конкурентов на предмет их успехов. Работа максимально рутинная и грустная, больше чем на три года меня не хватило.

Это идеальная работа для передачи её роботу. Человек физически не может контролировать метрики с более 1000 облачных сервисов, так как на анализ и применение уходит несколько суток (если делать день в день). В январе я увидел вебинар от конкурента, как они отдали этот кусок работы ChatGPT, и он покрыл всё за полчаса. Было немного обидно.

Но это был главный наш конкурент: в мире они первые, мы — пятые.

В моём отделе было шесть человек. Пять из них, в принципе, больше не нужны — кроме тестировщика QA, потому что код для внедрения GPT тоже написал. Боюсь, специалисты по этому направлению или станут симбиозом с ИИ, или вымрут за ненадобностью.

И для работы, и для быта: «Чат писал за меня сопроводительные письма рекрутерам, очень красиво»

Я по разработчик и регулярно использую ChatGPT:

Для оптимизации написанного кода. Рабочая функция после написания иногда кажется тяжеловесной, но у тебя уже либо нет идей, либо сил её допиливать. В таких случаях я загоняю код в ChatGPT, и порой он выдаёт очень изящные решения, лаконичнее или с меньшим использованием ресурсов.

Иногда — для замены stack или документации. Если забыл какую-то конкретную функцию, реализацию — быстрее спросить чат, чем копаться в документации или продираться через многочисленные ответы Stack Overflow.

Для редко используемых фич. К примеру, недавно мне надо было составить регулярное выражение для проверки одного поля, вводимого пользователем. В последний раз я регулярные выражения открывал года два назад. Они мне почти не нужны в работе, а тратить время, изучая их заново ради одноразовой задачи, у меня не было возможности. Чат справился со своей работой, но пришлось уточнять вопросы, так как первые ответы были неполные (старых знаний хватило проверить).

В быту:

Чат писал за меня персонифицированные (с учётом вакансии) сопроводительные письма рекрутерам, очень красиво. Их всё равно редко читают, не вижу смысла тратить на это своё время.

Дежурные поздравления в рабочих чатах. Близким всё же надо уделять время лично.

Замена Google, некоторые вопросы гуглятся быстрее и точнее, без рекламы и воды. Особенно сложносочинённые запросы.

Недавно подсказал мне фильм на вечер.

Отдельно отмечу, что в работе не получится просто использовать ChatGPT без включения головы. Для использования его ответов нужна уже имеющаяся экспертиза, чтобы понимать, где он выдал правильный ответ с ожидаемым результатом, а где написал чушь. Иначе он будет малополезен.

Другие варианты для работы: «ChatGPT как ментор на максималках»

Сервис помогает мне в написании регулярных выражений на разных языках, Helm-чартов, скриптов на PowerShell и так далее. А ещё огромный плюс — он помогает парсить чужие регулярные выражения. Жить стало проще и веселее.

У нас в команде нет постоянного DevOps для настройки серверов. Поэтому периодически обращаюсь к чату за фрагментами настройки различных конфигураций. Также использую, чтобы написать фрагменты алгоритмов и не тратить на это время, хотя и сам понимаю, как это написать. Ещё в последнее время стал использовать для изучения польского. Прошу сгенерировать фразы на какую-нибудь тему.



Уже несколько месяцев активно использую ChatGPT для того, чтобы написать специализированные скрипты на Python для работы с программой Autodesk Maya. У меня есть небольшой бэкграунд в программировании, но нет времени досконально разбираться с кодом (работа состоит не в этом). Скрипты же помогают упростить многие задачи и тем самым ускорить выход готовой графики.



Пользуюсь чатом GPT во многих рабочих моментах: для написания кода Python, проверки синтаксиса, запросов SQL, формул DAX (Power BI), даже формул в Excel. Работает как ментор на максималках.

Я использовал ChatGPT, чтобы пройти тестирование сертификата Fernego Foundational Level, это было требованием текущего проекта. Во время онлайн-тестирования я копировал вопросы и вставлял их в GPT. Тестирование успешно завершено, сертификат получен.



Для работы с текстами: от поиска жилья на немецком до генерации стихов

Мой приятель использовал чат для генерации нового CV. Я был приятно удивлён, так как на две страницы отличного CV пришлось внести только четыре правки.

Использую ChatGPT для общения с арендодателями. Я не говорю по-немецки, поэтому мне сложно оценить качество переводчика. Чату я доверяю больше, потому что он сам строит структуру сообщения и посыл. Конечно, текст не идеален, но он получается уникальным, и я получаю в среднем больше приглашений на просмотр, чем с грамотным шаблонным письмом с форумов. Жаль, ChatGPT не может ускорить процесс поиска жилья.

Нюанс: все тексты чата очень похожи друг на друга. Приходится экспериментировать. Нахожу интересную манеру написания и закидываю в чат запрос а-ля «Привет, мне нужен пост на тему … с максимальным количеством слов … . Используй вот такой стиль для написания поста (пример)». И работает — посты получаются оригинальнее, чем без стилистических примеров.

Пожалуй, единственное, к чему есть претензии: он плохо дружит с русским языком — генерация может остановиться посреди предложения/слова/текста, переведя от 30% до 70% всего объёма. ChatGPT редко ошибается, но если указать ему на ошибку, быстро исправляется.

С помощью ChatGPT делаю чек-листы, инструкции, адаптирую свои тексты для переписок, генерирую тексты для промо-постов. Недоволен только генерацией стихов на русском (на английском чат хорошо справился). Если вкратце, он не учитывает изменения окончаний в разных падежах и склонениях.



Использую разные варианты GPT для поиска проектов на Upwork: OpenAI API, Bing GPT, сам OpenAI/ChatGPT, GitHub Copilot подключён. Для составления предложений сделал расширение браузера. Генерирует не совсем шаблонный текст, исходя из описания проекта и моего профиля.



Я паблишер приложений. ChatGPT очень помогает в работе. Берёт на себя всякую текстовую рутину: от оформления текстовых ресурсов внутри приложений до написания текста рассылок. Естественно, приходится допиливать руками контент, но в целом он очень ускоряет и оптимизирует процессы. Планируем изучить возможность интегрировать ChatGPT в наш саппорт. Как минимум, чтобы красиво оформлять ответы клиентам.



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