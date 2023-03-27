Бывший глава VK Борис Добродеев и сооснователь «КупиКупон» рассказали о создании ИТ-холдинга в Узбекистане Статьи редакции
Uzum объединит банк, маркетплейс и сервисы доставки еды и продуктов.
- Добродеев (возглавлял Mail.ru Group, сейчас — VK, с 2016 по 2021-й годы) стал советником и получил пакет опционов холдинга Uzum, пишет РБК со ссылкой на топ-менеджера. Его партнёр по проекту — сооснователь сервиса со скидками «КупиКупон» Джасур Джумаев.
- В Uzum уже входят АКБ «Капиталбанк», маркетплейс Uzum Market, сервис рассрочки Uzum Nazia, а также цифровой банк Uzum Bank (прежнее название Apelsin). В ближайшее время партнёры планируют запустить доставку готовой еды и продуктов из магазинов и ресторанов — для этого они хотят развивать сеть дарксторов, но детали не раскрывают.
- По словам Джумаева, основное юрлицо холдинга зарегистрировано в ОАЭ, состав акционеров и распределение ролей он не раскрыл. В частности, это «связано с этапом фандрайзинга». По его окончании большую часть акций должны сохранить за собой узбекские предприниматели. Uzum ведёт переговоры с «крупнейшими международными инвестфондами с Ближнего Востока» и планирует привлечь около $300 млн до конца 2023 года.
- Сколько партнёры уже инвестировали в Uzum, они не раскрывают. По словам Джумаева, он инвестировал в том числе средства, полученные от продажи своих ИТ-активов в России, не уточняя детали.
- Также на выкуп доли «Капиталбанка» и запуск маретплейса в середине 2022-го (сейчас работает в 16 городах) партнёры привлекали средства узбекских предпринимателей — «несколько десятков миллионов долларов». Инвесторы получили часть в капитале Uzum. На развитие электронной коммерции холдинг направляет и часть прибыли «Капиталбанка».
- Представители Uzum рассказали, что к проекту присоединились часть команды VK и «AliExpress Россия», а также бывшие сотрудники Ozon, «Яндекса» и других российских ИТ-компаний. По словам Джумаева, в команде более 5000 человек, из которых 500 — разработчики (80% из них — местные специалисты). До конца 2023-го компания планирует нанять ещё более 2000 человек.
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Очевидно же, Алишер Усманов ключевой бенефициар?
О, а вы из Еврокомиссии?
Развернул русский IT на восток
почему «КупиКупон» звучит так, словно он хочет до меня докапаться
"Дэнги давай, давай дэнги, я тебе говорю" из фильмам 12 стульев
Дэнег нет, тэнге есть.
Узбекский рокетбанк?
Судя по описанию, узбекский Kaspi
Почему?
Борис Добродеев, это был посаженный на сладкий стул сын чиновника. За время его правления VK развалился полнсть. О каком нахрен ИТ-холдинге может идти речь?
Не знаю что и как, но доставку с Али они четко наладили. К примеру с другом релокантом в Ташкент сейчас делаем один прототип. Заказали компоненты на Али. Я уже третью неделю жду. Он уже все через три дня получил.
Плюс еще один повод переехать в Ташкент
давно не заказывал)теперь вот появилось желание)
Ощущение параллельной реальности какое-то. Год назад над узбеками ржали, называя их гастарбайтерами, некоторые доказывали мне, что надо их выгнать, и тогда зарплата дворников сразу вырастет, и москвичи будут убирать свои дворы САМИ. Сегодня создают ИТ-холдинг в Узбекистане, а не России.
Мощный проект
Управленческий опыт в VK это плюс или минус к зарплате в будущем?