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Таня Боброва

Бывший глава VK Борис Добродеев и сооснователь «КупиКупон» рассказали о создании ИТ-холдинга в Узбекистане Статьи редакции

Uzum объединит банк, маркетплейс и сервисы доставки еды и продуктов.

  • Добродеев (возглавлял Mail.ru Group, сейчас — VK, с 2016 по 2021-й годы) стал советником и получил пакет опционов холдинга Uzum, пишет РБК со ссылкой на топ-менеджера. Его партнёр по проекту — сооснователь сервиса со скидками «КупиКупон» Джасур Джумаев.
  • В Uzum уже входят АКБ «Капиталбанк», маркетплейс Uzum Market, сервис рассрочки Uzum Nazia, а также цифровой банк Uzum Bank (прежнее название Apelsin). В ближайшее время партнёры планируют запустить доставку готовой еды и продуктов из магазинов и ресторанов — для этого они хотят развивать сеть дарксторов, но детали не раскрывают.
  • По словам Джумаева, основное юрлицо холдинга зарегистрировано в ОАЭ, состав акционеров и распределение ролей он не раскрыл. В частности, это «связано с этапом фандрайзинга». По его окончании большую часть акций должны сохранить за собой узбекские предприниматели. Uzum ведёт переговоры с «крупнейшими международными инвестфондами с Ближнего Востока» и планирует привлечь около $300 млн до конца 2023 года.
  • Сколько партнёры уже инвестировали в Uzum, они не раскрывают. По словам Джумаева, он инвестировал в том числе средства, полученные от продажи своих ИТ-активов в России, не уточняя детали.
  • Также на выкуп доли «Капиталбанка» и запуск маретплейса в середине 2022-го (сейчас работает в 16 городах) партнёры привлекали средства узбекских предпринимателей — «несколько десятков миллионов долларов». Инвесторы получили часть в капитале Uzum. На развитие электронной коммерции холдинг направляет и часть прибыли «Капиталбанка».
  • Представители Uzum рассказали, что к проекту присоединились часть команды VK и «AliExpress Россия», а также бывшие сотрудники Ozon, «Яндекса» и других российских ИТ-компаний. По словам Джумаева, в команде более 5000 человек, из которых 500 — разработчики (80% из них — местные специалисты). До конца 2023-го компания планирует нанять ещё более 2000 человек.

#новость #борисдобродеев #uzum

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17 комментариев
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 Даниил

Очевидно же, Алишер Усманов ключевой бенефициар?

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Бублик static void

О, а вы из Еврокомиссии?

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Ale K

Развернул русский IT на восток

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Александр Фокин

почему «КупиКупон» звучит так, словно он хочет до меня докапаться

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sunblade

"Дэнги давай, давай дэнги, я тебе говорю" из фильмам 12 стульев

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Александр Кабешов

Дэнег нет, тэнге есть.

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sunblade
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Зелёный Крокодил

Узбекский рокетбанк?

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Ilya Vlasov

Судя по описанию, узбекский Kaspi

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Тимур Мадаминов

Почему?

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Перечитатель

Борис Добродеев, это был посаженный на сладкий стул сын чиновника. За время его правления VK развалился полнсть. О каком нахрен ИТ-холдинге может идти речь?

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Станислав

Не знаю что и как, но доставку с Али они четко наладили. К примеру с другом релокантом в Ташкент сейчас делаем один прототип. Заказали компоненты на Али. Я уже третью неделю жду. Он уже все через три дня получил.

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Den

Плюс еще один повод переехать в Ташкент

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Владимир Гусев

давно не заказывал)теперь вот появилось желание)

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Мурад Муртазалиев

Ощущение параллельной реальности какое-то. Год назад над узбеками ржали, называя их гастарбайтерами, некоторые доказывали мне, что надо их выгнать, и тогда зарплата дворников сразу вырастет, и москвичи будут убирать свои дворы САМИ. Сегодня создают ИТ-холдинг в Узбекистане, а не России.

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J P Morgan Chase

Мощный проект

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Pasha Z

Управленческий опыт в VK это плюс или минус к зарплате в будущем?

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