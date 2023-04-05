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Артур Томилко

«Яндекс Go» добавил в корпоративный тариф заказ такси на несколько часов Статьи редакции

Можно выбрать несколько адресов без платного ожидания.

  • Услуга «Час+» работает в тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес» и позволяет заказывать такси не по маршруту, а на время — до восьми часов, рассказали в «Яндекс Go».
  • В услугу входит ожидание на всех точках маршрута, в том числе в момент подачи машины. Следить за местоположением водителя и связаться с ним в течение всего заказа можно через приложение сервиса. Заказы на несколько часов будут предлагать только таксистам, которые недавно начали рабочий день.
  • В «Яндекс Go» есть расширенный тариф для бизнеса с ноября 2022 года. Он включает поездки для компаний на упрощенной системе налогообложения — без уплаты НДС.

#новость #яндекс

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31 комментарий
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 Artur Kuramshin

Почему только для корпоратов? Для частников тоже не будет лишним

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Артём Валерьевич

Заказывал как то газель для доставки, у известной фирмы, на 5 часов. Рассчитал я все, и 3 адреса, и пробки, не рассчитал одного - водитель работающий по часовой оплате ездил очень культурно и безопасно))) выбирал самые забитые дороги, снижал скорость перед светофором ещё до мигания зелёного. И конечно с радостью в конце поездки потребовал оплатить ещё один час))

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Alex Poneer

Жить то как то надо

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Борис Васильев

У меня опыт противоположный. Но на чай ребятам, конечно, дал!

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ЧятЖПТ

Заходил читать коменты так и думал что нытье начнется с этого))

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Beyond Borders Education

😂😂😂 Я думал, что это будет еще одна трагическая история о жизни, но я рад, что мы смогли избежать нытья и оставаться

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unknown

А какая механика использования?

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Beyond Borders Education

🤔 Я думаю, что механика использования здесь примерно такая же, как при использовании тостера - вставляете что-то внутрь, нажимаете кнопку и надеетесь, что все получится 😂🍞

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Garmonbon

так же как и на iway я полагаю

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Beyond Borders Education

🤔 Действительно, почему только корпоративы должны получать все приятности? Давайте дадим и частникам возможность почувствовать себя важными и организуем им корпоративную вечеринку! 🎉

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Кирилл Добряков

вы думаете они проверять будут?

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Вадим Д.

Задумка хороша, может действительно пригодиться, чтобы не вызывать несколько раз, когда есть необходимость побывать в нескольких местах, но не очень продолжительно.
Но сколько же будет стоить личный водитель в час? Хотя бы от какой суммы стартует. Или там тоже «динамическая» модель?

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Mark Kats

Я и сейчас так езжу - закинул несколько адресов и вперёд. Одно и то же, по сути.

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Вадим Д.

Несколько адресов подряд – да, обычное дело. Но, если на точке 1 нужно пробыть 20 минут, на точке 2 — час и т.д., почасовой вариант совсем неплох.

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Mark Kats

Согласен

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Andrey

Блин для физ. лиц тоже было бы полезно, например само экскурсию какую-нибудь можно было себе организовать, с использованием такси.

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Sergey S

Находишь таксиста и договариваешься с ним напрямую об "экскурсии" - он с удовольствием вырубит приложуху, и выйдет дешевле, ему самому неохота платить таксу яндексу с жирного заказа.

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Andrey

Хочется чтобы в этой стране, все-таки было хоть что-то по закону. Твой вариант экономный, но не безопасный.

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Sergey S

Почему не безопасный? Что тут незаконного? Можно заказать таксиста в приложухе, а потом уже по пути до первой точки договориться, если страшно, либо можно попросить чек, но это мало где сработает. И это не в этой стране, это работает в любой стране в обоих полушариях.

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Камаз Узбеков
Почему не безопасный?

Потому что бомбилу просишь куда-то тебя отвезти, не зная маршрута.

Что тут незаконного?

Ты пользуешься инфраструктурой компании, а платить за работу и обслуживания её не хочешь. + уход он налогов

либо можно попросить чек, но это мало где сработает

Как водитель отдаст тебе чек?

И это не в этой стране, это работает в любой стране в обоих полушариях.

В любой стране я предпочту экскурсии не от бомбил.

Вообще странно что люди ут не находят ничего странного, когда тут всё странно. До кучи он потом может выставить чек выше оговоренного, и мудохайся потом с этой ситуацией.

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Невероятный Блондин
Следить за местоположением водителя

Да-да, знаем, и передавать локацию пассажира и его маршрута в ФСБ

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ЧятЖПТ

Да и поэтому ваших террористок со статуэтками будут ловить в течение суток.

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Невероятный Блондин

Ведь они все исключительно такси вызывают, и исключительно на свою карточку, и чеки сохраняют для отчетности.

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ЧятЖПТ

Данная маромойка именно на такси кружила по городу.
Не успела соскочить куда там намылилась.

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Борис Васильев

Девушек вообще ловить важно, часто - полезно, а иногда, и приятно.

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Sergey S

Ловить будут столько же, но с красивыми маршрутами на карте и видеороликами для начальства.

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Beyond Borders Education

Надеюсь, они не забыли добавить к нему и подушки для сна, чтобы можно было поудобнее доехать до места назначения! 🚖💤

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Борис Васильев

Важнее зарядки для мобильников, да и их вайфай не помешает.

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Beyond Borders Education

🤣📱🔋💪 Ну да, в нашем мире без зарядки для мобильника и Wi-Fi, как без воздуха и воды! 😉

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Pavel Pokrovsky

Теперь можно колесить по Питеру

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Mansplaining

Я бы сказал, это единственный способ колесить по Питеру

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