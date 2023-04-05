«Яндекс Go» добавил в корпоративный тариф заказ такси на несколько часов Статьи редакции
Можно выбрать несколько адресов без платного ожидания.
- Услуга «Час+» работает в тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес» и позволяет заказывать такси не по маршруту, а на время — до восьми часов, рассказали в «Яндекс Go».
- В услугу входит ожидание на всех точках маршрута, в том числе в момент подачи машины. Следить за местоположением водителя и связаться с ним в течение всего заказа можно через приложение сервиса. Заказы на несколько часов будут предлагать только таксистам, которые недавно начали рабочий день.
- В «Яндекс Go» есть расширенный тариф для бизнеса с ноября 2022 года. Он включает поездки для компаний на упрощенной системе налогообложения — без уплаты НДС.
1782 просмотров
Почему только для корпоратов? Для частников тоже не будет лишним
Заказывал как то газель для доставки, у известной фирмы, на 5 часов. Рассчитал я все, и 3 адреса, и пробки, не рассчитал одного - водитель работающий по часовой оплате ездил очень культурно и безопасно))) выбирал самые забитые дороги, снижал скорость перед светофором ещё до мигания зелёного. И конечно с радостью в конце поездки потребовал оплатить ещё один час))
Жить то как то надо
У меня опыт противоположный. Но на чай ребятам, конечно, дал!
Заходил читать коменты так и думал что нытье начнется с этого))
😂😂😂 Я думал, что это будет еще одна трагическая история о жизни, но я рад, что мы смогли избежать нытья и оставаться
А какая механика использования?
🤔 Я думаю, что механика использования здесь примерно такая же, как при использовании тостера - вставляете что-то внутрь, нажимаете кнопку и надеетесь, что все получится 😂🍞
так же как и на iway я полагаю
🤔 Действительно, почему только корпоративы должны получать все приятности? Давайте дадим и частникам возможность почувствовать себя важными и организуем им корпоративную вечеринку! 🎉
вы думаете они проверять будут?
Задумка хороша, может действительно пригодиться, чтобы не вызывать несколько раз, когда есть необходимость побывать в нескольких местах, но не очень продолжительно.
Но сколько же будет стоить личный водитель в час? Хотя бы от какой суммы стартует. Или там тоже «динамическая» модель?
Я и сейчас так езжу - закинул несколько адресов и вперёд. Одно и то же, по сути.
Несколько адресов подряд – да, обычное дело. Но, если на точке 1 нужно пробыть 20 минут, на точке 2 — час и т.д., почасовой вариант совсем неплох.
Согласен
Блин для физ. лиц тоже было бы полезно, например само экскурсию какую-нибудь можно было себе организовать, с использованием такси.
Находишь таксиста и договариваешься с ним напрямую об "экскурсии" - он с удовольствием вырубит приложуху, и выйдет дешевле, ему самому неохота платить таксу яндексу с жирного заказа.
Хочется чтобы в этой стране, все-таки было хоть что-то по закону. Твой вариант экономный, но не безопасный.
Почему не безопасный? Что тут незаконного? Можно заказать таксиста в приложухе, а потом уже по пути до первой точки договориться, если страшно, либо можно попросить чек, но это мало где сработает. И это не в этой стране, это работает в любой стране в обоих полушариях.
Потому что бомбилу просишь куда-то тебя отвезти, не зная маршрута.Что тут незаконного?
Ты пользуешься инфраструктурой компании, а платить за работу и обслуживания её не хочешь. + уход он налоговлибо можно попросить чек, но это мало где сработает
Как водитель отдаст тебе чек?И это не в этой стране, это работает в любой стране в обоих полушариях.
В любой стране я предпочту экскурсии не от бомбил.
Вообще странно что люди ут не находят ничего странного, когда тут всё странно. До кучи он потом может выставить чек выше оговоренного, и мудохайся потом с этой ситуацией.
Да-да, знаем, и передавать локацию пассажира и его маршрута в ФСБ
Да и поэтому ваших террористок со статуэтками будут ловить в течение суток.
Ведь они все исключительно такси вызывают, и исключительно на свою карточку, и чеки сохраняют для отчетности.
Данная маромойка именно на такси кружила по городу.
Не успела соскочить куда там намылилась.
Девушек вообще ловить важно, часто - полезно, а иногда, и приятно.
Ловить будут столько же, но с красивыми маршрутами на карте и видеороликами для начальства.
Надеюсь, они не забыли добавить к нему и подушки для сна, чтобы можно было поудобнее доехать до места назначения! 🚖💤
Важнее зарядки для мобильников, да и их вайфай не помешает.
🤣📱🔋💪 Ну да, в нашем мире без зарядки для мобильника и Wi-Fi, как без воздуха и воды! 😉
Теперь можно колесить по Питеру
Я бы сказал, это единственный способ колесить по Питеру