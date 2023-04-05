Логистический сервис PickPoint уведомил партнёров о прекращении работы — «Ъ» Статьи редакции
Компания столкнулась с финансовыми трудностями после ухода из России иностранных ритейлеров.
- Гендиректор PickPoint Надежда Романова разослала письмо партнёрам сервиса, в котором сообщила, что компания прекращает операционную деятельность в России. С текстом ознакомился «Ъ».
- Уход из страны западных ритейлеров, которые были основными клиентами PickPoint, привёл к снижению оборота, пишет Романова. Компания также не смогла получить финансирование от иностранного инвестора.
- Сервис прекратит прием новых грузов 4 апреля 2023 года. Все недоставленные и невостребованные посылки вернут отправителям до конца месяца. В пресс-службе PickPoint отказались от комментариев.
- По собственным данным, сеть PickPoint насчитывает около 6000 постамтов и 4500 пунктов выдачи в 657 населённых пунктах. По информации «Контур Фокуса», в 2021 году чистый убыток ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (юрлицо PickPoint) составил 253,6 млн рублей при выручке 3,5 млрд рублей.
- Сложности у компании возникли в конце 2022 года — партнёры сети начали обращаться с суд с требованием о взыскании денег. К началу 2023 года общая сумма исковых требований достигла почти 730 млн рублей, подсчитали в «Ъ». В феврале PickPoint приостанавливал приём заявок на отправку грузов из большинства городов России, объяснив это проблемами с финансирования.
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🤔 Они решили, что им нужен перерыв, чтобы подумать о том, как еще сделать свою логистику еще более "pick"-овой.
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