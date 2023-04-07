Google по ошибке начислила части пользователей Google Pay от $10 до $1000 — от потративших деньги возврата не потребуют Статьи редакции
Они предназначались сотрудникам компании за участие во внутренних тестах.
- О неожиданных выплатах рассказали пользователи на Reddit, пишет ArsTechnica. Они получили разные суммы: от $10 до $1000, а некоторые — по шесть выплат по $100 каждая.
- Деньги начислили по программе вознаграждения Google Pay — по ней обычно присылают кэшбек за покупки. Но в сообщениях было указано, что это награда за тесты системы денежных переводов сотрудниками.
- Средства должны были предназначаться сотрудникам Google — но по ошибке попали к обычным пользователям. После компания разослала письмо, в котором рассказала, что исправила ошибку и начала отзывать деньги.
- При этом Google сообщила, что если по каким-то причинам не сможет вернуть деньги — они останутся пользователям. ArsTechnica предполагает, что речь идёт о тех случаях, когда средства уже потратили: возвращать их компании не придётся.
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Хорошая акция, Google, продолжай!
Повезло людям, рада за них)
Завидую, аж зубы скрежесчут 🦷
ответь мне почему я вижу сообщение о твоем комментарии... ты мне не нравишся!
а мне интересно что изменилось
я вижу свой коммент в комментариях...ааааааааааааааа
Но не от всего сердца?
Господи. Что вы как нищеброды себя ведёте. Какие-то 1000 долларов
Извините, вы будете доедать?
«Ой, где-то у меня тут 500 баксов упало… ладно, ерунда» - Масяня, серия «Москва» вспомнилась)
Где-то в офисе гула пролилась кровь тем утром…
Тинькофф бы уже в подъезде на дверях счастливчиков написал "Верни долг"
Здорово!
тестируют свой ИИ
Чёрт, опять не мне задонатили 😥
(( юзал гуг пей 1 раз
Почему они, а не я (
Мне пришло. Кому ещё пришло?
Куда вам пришло?
Прикольная вирусная реклама))
раньше писали что известный дискаунтер обуви 6pm однажды на все позиции сделал цены, типа 10$ и народ стал скупать барахло и хвастаться)
А через несколько лет их купил Amazon.
Но это не точно.
Тинек бы еще штрафы за незаконное обогащение списал ).
Впервые вижу, чтобы компания сама платила за свою ошибку. Это очень порядочно!
жаль что мне не перевели 1000$
Так это американский gpay, а не тот что здесь.
гугл -щедрая душа