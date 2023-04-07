Сервисы
Евгения Евсеева

Google по ошибке начислила части пользователей Google Pay от $10 до $1000 — от потративших деньги возврата не потребуют Статьи редакции

Они предназначались сотрудникам компании за участие во внутренних тестах.

  • О неожиданных выплатах рассказали пользователи на Reddit, пишет ArsTechnica. Они получили разные суммы: от $10 до $1000, а некоторые — по шесть выплат по $100 каждая.
  • Деньги начислили по программе вознаграждения Google Pay — по ней обычно присылают кэшбек за покупки. Но в сообщениях было указано, что это награда за тесты системы денежных переводов сотрудниками.
  • Средства должны были предназначаться сотрудникам Google — но по ошибке попали к обычным пользователям. После компания разослала письмо, в котором рассказала, что исправила ошибку и начала отзывать деньги.
  • При этом Google сообщила, что если по каким-то причинам не сможет вернуть деньги — они останутся пользователям. ArsTechnica предполагает, что речь идёт о тех случаях, когда средства уже потратили: возвращать их компании не придётся.
Скриншот письма Google, которым поделился разработчик Мишаал Рахман в Twitter

#новость #google #googlepay

2195 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Хорошая акция, Google, продолжай!

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина SMM

Повезло людям, рада за них)

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Завидую, аж зубы скрежесчут 🦷

Ответить
Развернуть ветку
Облачко

ответь мне почему я вижу сообщение о твоем комментарии... ты мне не нравишся!

Ответить
Развернуть ветку
Облачко

а мне интересно что изменилось

Ответить
Развернуть ветку
Облачко

я вижу свой коммент в комментариях...ааааааааааааааа

Ответить
Развернуть ветку
cmpstrn

Но не от всего сердца?

Ответить
Развернуть ветку
Захар Зубко

Господи. Что вы как нищеброды себя ведёте. Какие-то 1000 долларов

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Извините, вы будете доедать?

Ответить
Развернуть ветку
Bravemoon

«Ой, где-то у меня тут 500 баксов упало… ладно, ерунда» - Масяня, серия «Москва» вспомнилась)

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Denisov

Где-то в офисе гула пролилась кровь тем утром…

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Тинькофф бы уже в подъезде на дверях счастливчиков написал "Верни долг"

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Здорово!

Ответить
Развернуть ветку
Айнур

тестируют свой ИИ

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Чёрт, опять не мне задонатили 😥

Ответить
Развернуть ветку
Art.Spark

(( юзал гуг пей 1 раз

Ответить
Развернуть ветку
Лев Аристов

Почему они, а не я (

Ответить
Развернуть ветку
Доллар по 28
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Мне пришло. Кому ещё пришло?

Ответить
Развернуть ветку
Захар Зубко

Куда вам пришло?

Ответить
Развернуть ветку
Охотник

Прикольная вирусная реклама))
раньше писали что известный дискаунтер обуви 6pm однажды на все позиции сделал цены, типа 10$ и народ стал скупать барахло и хвастаться)
А через несколько лет их купил Amazon.
Но это не точно.

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Sidorov

Тинек бы еще штрафы за незаконное обогащение списал ).

Ответить
Развернуть ветку
Melissa Mata

Впервые вижу, чтобы компания сама платила за свою ошибку. Это очень порядочно!

Ответить
Развернуть ветку
Эльвира Асарова

жаль что мне не перевели 1000$

Ответить
Развернуть ветку
GoooooooGl

Так это американский gpay, а не тот что здесь.

Ответить
Развернуть ветку
Федор Завитухин

гугл -щедрая душа

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
null