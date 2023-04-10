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Полина Лааксо

«МТС Travel» на время предложит бесплатный роуминг за зарубежные бронирования Статьи редакции

Так компания объединяет два разных бизнеса — туристический и операторский.

  • С начала апреля и до конца мая 2023 года клиенты МТС, которые забронируют зарубежную гостиницу через «МТС Travel» на любой период до конца августа, получат роуминговую опцию «Забугорище» и смогут бесплатно звонить из зарубежья, пользоваться там интернетом, а также принимать входящие вызовы.
  • Расходоваться будет стандартный пакет услуг, за который абонент платит в России, рассказали в компании. МТС также допускает, что сохранит бесплатный роуминг при бронировании иностранных отелей и после мая, — «это будет зависеть от интереса к услуге».
  • Сервис бронирования отелей запустила «дочка» МТС — «МТС Travel» — в ноябре 2022 года. Доступ к базе гостиниц предоставляет сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик», который МТС купила в июле 2022 года за 4 млрд рублей.
  • Тогда же гендиректор «МТС Travel» Вадим Мельников рассказал, что в ближайшие три года МТС планирует вложить до 2 млрд рублей в туристический сегмент и развитие собственных турпродуктов.
Источник: EastRussia

#мтс #новость

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19 комментариев
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 Крендель с перцем

Хитрый ход, учитывая то, что никакого зарубежья особенно то и нет

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Ivan Mart

А куда оно делось?

P.s. посмотрел направления этого МТС тревел и там действительно только Турция

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Полина Лааксо
Автор

опытным путём выяснила, что некоторые ищутся руками через поиск: нашла там оаэ, беларусь, азербайджан, грузию, армению (первое, что пришло в голову; сербию, например, не нашла — и кипр тоже)

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Ivan Mart

Странно. Кривоватый у них сайт значит.
P.s. А в Беларуси роуминг сейчас действует? Последний раз когда был там, телефоном вроде без всяких ограничений пользовался.

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Полина Лааксо
Автор

согласна, сбивает с толку! (и да, с 2022 года роуминг, кажется, отменен, но я благополучно об этом забыла, пока пыталась убедиться, что там не только турция т_т)

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Sergei Timofeyev

Этой кривости уже лет 10.

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Поручик молчать

Не понятно, как МТС планирует конкурировать с тем же РЖД или Аерофлот, которые тупо могут демпинговать цены

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KK

РЖД пускает поезда в Турцию?

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Olga Kalashinkova

С платформы 9 и 3/4 :)

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Amanda

вот такими плюшками и планирует конкурировать

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Слегка Придурковатый

Какой же всё-таки всратый новый логотип. Я когда его вижу - не могу серьёзно воспринимать любые новости от этой компании.

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Виталий Кузнецов

ПО ХУ
Ю

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Domorost

Как МТС тревел будет выходить в поисковик, когда там существует такая наглая монополия? На смсках выжимать трафик?!
https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil

Как Яндекс киноотрасль добил — Сервисы на vc.ru
Я все еще уверен, что поиск — это независимая система, в которой есть равная конкуренция. Уже как…
vc.ru
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Вадим Д.

Забугорище?! Нейминг лютует.
Почему не Тревелище? Да и вообще — МТСище!

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Olga Kalashinkova

В любом случае звучит как-то агрессивно угрожающе

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Виталий Кузнецов

Особенно забавно это слышать от компании, которое потеряло яйцо

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Sergei Timofeyev
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e0nn666

del. ошибся

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Anfilatova

Там внизу у них на сайте есть список стран для бесплатных звонков на телефон поддержки. Наверное, там бронировать можно, видимо, там и роуминг бесплатный будет - Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Армения, ОАЭ

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