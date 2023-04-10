«МТС Travel» на время предложит бесплатный роуминг за зарубежные бронирования Статьи редакции
Так компания объединяет два разных бизнеса — туристический и операторский.
- С начала апреля и до конца мая 2023 года клиенты МТС, которые забронируют зарубежную гостиницу через «МТС Travel» на любой период до конца августа, получат роуминговую опцию «Забугорище» и смогут бесплатно звонить из зарубежья, пользоваться там интернетом, а также принимать входящие вызовы.
- Расходоваться будет стандартный пакет услуг, за который абонент платит в России, рассказали в компании. МТС также допускает, что сохранит бесплатный роуминг при бронировании иностранных отелей и после мая, — «это будет зависеть от интереса к услуге».
- Сервис бронирования отелей запустила «дочка» МТС — «МТС Travel» — в ноябре 2022 года. Доступ к базе гостиниц предоставляет сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик», который МТС купила в июле 2022 года за 4 млрд рублей.
- Тогда же гендиректор «МТС Travel» Вадим Мельников рассказал, что в ближайшие три года МТС планирует вложить до 2 млрд рублей в туристический сегмент и развитие собственных турпродуктов.
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Хитрый ход, учитывая то, что никакого зарубежья особенно то и нет
А куда оно делось?
P.s. посмотрел направления этого МТС тревел и там действительно только Турция
опытным путём выяснила, что некоторые ищутся руками через поиск: нашла там оаэ, беларусь, азербайджан, грузию, армению (первое, что пришло в голову; сербию, например, не нашла — и кипр тоже)
Странно. Кривоватый у них сайт значит.
P.s. А в Беларуси роуминг сейчас действует? Последний раз когда был там, телефоном вроде без всяких ограничений пользовался.
согласна, сбивает с толку! (и да, с 2022 года роуминг, кажется, отменен, но я благополучно об этом забыла, пока пыталась убедиться, что там не только турция т_т)
Этой кривости уже лет 10.
Не понятно, как МТС планирует конкурировать с тем же РЖД или Аерофлот, которые тупо могут демпинговать цены
РЖД пускает поезда в Турцию?
С платформы 9 и 3/4 :)
вот такими плюшками и планирует конкурировать
Какой же всё-таки всратый новый логотип. Я когда его вижу - не могу серьёзно воспринимать любые новости от этой компании.
ПО ХУ
Ю
Как МТС тревел будет выходить в поисковик, когда там существует такая наглая монополия? На смсках выжимать трафик?!
https://vc.ru/services/660570-kak-yandeks-kinootrasl-dobil
Забугорище?! Нейминг лютует.
Почему не Тревелище? Да и вообще — МТСище!
В любом случае звучит как-то агрессивно угрожающе
Особенно забавно это слышать от компании, которое потеряло яйцо
del. ошибся
Там внизу у них на сайте есть список стран для бесплатных звонков на телефон поддержки. Наверное, там бронировать можно, видимо, там и роуминг бесплатный будет - Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Армения, ОАЭ