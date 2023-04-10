В сети появились ролики об «опасности VPN» — выпустивший их центр объяснил идею «повышением цифровой гигиены» Статьи редакции
С помощью VPN злоумышленники воруют данные банковских карт и узнают подробности личной жизни, говорится в роликах.
- С февраля 2023 года Региональный общественный центр интернет-технологий опубликовал в своём сообществе во «ВКонтакте» восемь роликов об «опасности VPN» — в них утверждается, что из-за этих сервисов можно потерять свои персональные данные, в том числе информацию из документов, платёжные данные. Внимание на них обратил MediaLeaks.
- Например, в одном из видео девушка на кассе спрашивает, нужно ли ей показывать паспорт, а кассир отвечает, что нет — и диктует паспортные данные героини. В финале появляется плашка, что VPN-сервисы якобы не гарантируют безопасность пользователей.
- В другом ролике официант диктует посетителю данные его банковской карты, а в ещё одном парень на свидании рассказывает девушке, что знает, как она вечером смотрела «Дневник Бриджит Джонс» со своим котом. В следующем видео на собеседовании рекрутёр вместо потенциального работника перечисляет его «достоинства».
- 10 апреля ролики прокомментировал Роскомнадзор. Ведомство рассказало «о рисках использования VPN-сервисов» и напомнило, что «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности».
- РОЦИТ — это общественная организация, миссия которой — «содействовать развитию и распространению интернет-технологий в интересах граждан России». Она существует при финансовой поддержке Минцифры, говорится на сайте. В ведомстве на запрос vc.ru не ответили.
- Директор организации Рустам Сагдатулин рассказал изданию Daily Storm, что видео о «вреде VPN-сервисов» сняли давно, а направлены они на «повышение уровня цифровой гигиены».
- В феврале 2023 года «Бумага» выпустила интервью с «Роскомсвободой» — о том, как в России блокируются VPN-сервисы и может ли Роскомнадзор заблокировать все их целиком.
- В июне 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что наказаний за использование VPN в России не будет, а в декабре — что они «в стране не приживаются».
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Прокомментировать это будет тяжело. Да и не очень-то и хочется. Лучше держите ссылку на хороший VPN, если вдруг у вас ещё нет: https://t.me/FCK_RKN_bot?start=stoprocit
Если убрать в конце про VPN. будет реалистичный ролик про личные данные в России.
В место впн можно подставить Яндекс, Деливери Клаб, спорт мастер, кто там еще гигабайты данных сливал за 60 000 рублей штрафа ?)
Какой кринж, когда она начала про достоинство
это те же люди, что у ёбидоёби пытаются название сменить
Я ваще прихуел лол, чёт сразу в голове всплыл видос про феминистку.
https://youtu.be/KLYlIQ2oqJE
Диктатура и точка!
Хорошая попытка товарищ майор )))
Товарищ майор не одобряет, когда за пользователями следит кто-то ещё, конкуренты не нужны
"Нейросеть говоришь, VPN говоришь сука?", повторил майор и лениво сунул ботинком в лицо Пете, корчившемуся на полу в собственной моче.
# жиза
VPN и размер писюна уменьшает! Ужас
Так это создатели и заказчики роликов свои так обозначили. И, предположу, несколько приукрасили...
Наоборот, с впн открываются сайты, где его предлагают увеличить
😂
Еб@ть, пойду удалять срочно...
Я вот только что удалил. Всем советую удалять.
Так раз впн не приживаются, к чему эти ролики и весь движ вокруг этой темы?
лучше бы выпустили ролик как у нас каждую неделю базы с персданными утекают отовсюду
Маразм крепчал 🤣🤣🤣🤣
А по факту через операторов сотовой связи плюс соцсети, которые очень настойчиво просят указать номер телефона, это всё и так пробивается на раз-два 🤔
Ролики рассчитаны на слабоумных. Кассирша каким-то образом завладела данными покупателя? Просто гении конечно.
Гигиена не = невежество
Причём тут VPN, если можно по номеру и почте соискателя многое о нём пробить. Вот вплоть до всего. Но во всем виноваты впн сервисы конечно, а не сливы компаний с итоговым штрафом для них в 60 тысяч.
Слышь, ты че, вэпээном пользуешься. А ну держи... (двоечку, трешечку, подзалупный творожок. Не нужное, вычеркнуть).
Как он повлияет на утечку данных из банков?!
Ну так-то, действительно, не стоит через всякие помойки данные передавать
Организация впавшая в маразм по заказу АП
хех те кто в теме такая реклама просто рассмешит, те кто нет и так впиэнами эти вашими не пользуется
Да почему рекрутЁр-то?!
В последнее время очень часто вижу подобное написание, поэтому аж зарегался, чтобы спросить.
😂 это какой-то уровень регионального телевидения во всем
Вот бы куда тех ребят, которые "Да я люблю тебяяя!")