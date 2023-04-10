Сервисы
Евгения Евсеева

В сети появились ролики об «опасности VPN» — выпустивший их центр объяснил идею «повышением цифровой гигиены» Статьи редакции

С помощью VPN злоумышленники воруют данные банковских карт и узнают подробности личной жизни, говорится в роликах.

  • С февраля 2023 года Региональный общественный центр интернет-технологий опубликовал в своём сообществе во «ВКонтакте» восемь роликов об «опасности VPN» — в них утверждается, что из-за этих сервисов можно потерять свои персональные данные, в том числе информацию из документов, платёжные данные. Внимание на них обратил MediaLeaks.
  • Например, в одном из видео девушка на кассе спрашивает, нужно ли ей показывать паспорт, а кассир отвечает, что нет — и диктует паспортные данные героини. В финале появляется плашка, что VPN-сервисы якобы не гарантируют безопасность пользователей.
  • В другом ролике официант диктует посетителю данные его банковской карты, а в ещё одном парень на свидании рассказывает девушке, что знает, как она вечером смотрела «Дневник Бриджит Джонс» со своим котом. В следующем видео на собеседовании рекрутёр вместо потенциального работника перечисляет его «достоинства».
  • 10 апреля ролики прокомментировал Роскомнадзор. Ведомство рассказало «о рисках использования VPN-сервисов» и напомнило, что «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности».
  • РОЦИТ — это общественная организация, миссия которой — «содействовать развитию и распространению интернет-технологий в интересах граждан России». Она существует при финансовой поддержке Минцифры, говорится на сайте. В ведомстве на запрос vc.ru не ответили.
  • Директор организации Рустам Сагдатулин рассказал изданию Daily Storm, что видео о «вреде VPN-сервисов» сняли давно, а направлены они на «повышение уровня цифровой гигиены».
  • В феврале 2023 года «Бумага» выпустила интервью с «Роскомсвободой» — о том, как в России блокируются VPN-сервисы и может ли Роскомнадзор заблокировать все их целиком.
  • В июне 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что наказаний за использование VPN в России не будет, а в декабре — что они «в стране не приживаются».

#новость #vpn

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32 комментария
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 BlancVPN

Прокомментировать это будет тяжело. Да и не очень-то и хочется. Лучше держите ссылку на хороший VPN, если вдруг у вас ещё нет: https://t.me/FCK_RKN_bot?start=stoprocit

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2 комментария
lakoros

Если убрать в конце про VPN. будет реалистичный ролик про личные данные в России.

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S E

В место впн можно подставить Яндекс, Деливери Клаб, спорт мастер, кто там еще гигабайты данных сливал за 60 000 рублей штрафа ?)

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Кирилл Кириллов

Какой кринж, когда она начала про достоинство

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Ware Wow

это те же люди, что у ёбидоёби пытаются название сменить

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Eternal Hate

Я ваще прихуел лол, чёт сразу в голове всплыл видос про феминистку.
https://youtu.be/KLYlIQ2oqJE

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Andrey

Диктатура и точка!

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S E

Хорошая попытка товарищ майор )))

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Цифровые комплексы

Товарищ майор не одобряет, когда за пользователями следит кто-то ещё, конкуренты не нужны

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S.Capusta

"Нейросеть говоришь, VPN говоришь сука?", повторил майор и лениво сунул ботинком в лицо Пете, корчившемуся на полу в собственной моче.
# жиза

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Pavel Loginov

VPN и размер писюна уменьшает! Ужас

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Andrew Volosnikov

Так это создатели и заказчики роликов свои так обозначили. И, предположу, несколько приукрасили...

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BlancVPN

Наоборот, с впн открываются сайты, где его предлагают увеличить

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Aziz Muhomediev

😂

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Александр Рюмин

Еб@ть, пойду удалять срочно...

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Сгенерированный Кот

Я вот только что удалил. Всем советую удалять.

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Булка хлеба

Так раз впн не приживаются, к чему эти ролики и весь движ вокруг этой темы?

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ъуъ

лучше бы выпустили ролик как у нас каждую неделю базы с персданными утекают отовсюду

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Alex Ruban

Маразм крепчал 🤣🤣🤣🤣
А по факту через операторов сотовой связи плюс соцсети, которые очень настойчиво просят указать номер телефона, это всё и так пробивается на раз-два 🤔

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Aleksey

Ролики рассчитаны на слабоумных. Кассирша каким-то образом завладела данными покупателя? Просто гении конечно.

Гигиена не = невежество

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Иван Серик
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Framework Юзернеймович

Причём тут VPN, если можно по номеру и почте соискателя многое о нём пробить. Вот вплоть до всего. Но во всем виноваты впн сервисы конечно, а не сливы компаний с итоговым штрафом для них в 60 тысяч.

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Vania Ivanov

Слышь, ты че, вэпээном пользуешься. А ну держи... (двоечку, трешечку, подзалупный творожок. Не нужное, вычеркнуть).

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Антон 34

Как он повлияет на утечку данных из банков?!

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Ирина Липатова
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Апрель Обормотов

Ну так-то, действительно, не стоит через всякие помойки данные передавать

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Невероятный Блондин

Организация впавшая в маразм по заказу АП

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Виталий Лановой

хех те кто в теме такая реклама просто рассмешит, те кто нет и так впиэнами эти вашими не пользуется

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Qwer qwer

Да почему рекрутЁр-то?!
В последнее время очень часто вижу подобное написание, поэтому аж зарегался, чтобы спросить.

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ilia

😂 это какой-то уровень регионального телевидения во всем

Вот бы куда тех ребят, которые "Да я люблю тебяяя!")

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