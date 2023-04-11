VK открыла для сторонних разработчиков корпоративное приложение для совместной работы VK Teams Статьи редакции
В платформу можно добавить собственные сервисы.
- Доступ появился у компаний, использующих VK Teams на своих или арендованных серверах, рассказали в VK. В VK Teams входит мессенджер, приложения для планирования рабочего дня и постановки задач, почтовый сервис, календарь и другие инструменты.
- Теперь разработчики смогут через чат-бота добавить, например, свои приложения для адаптации, работы с отпусками, бухгалтерии и другие. Сервисы должны быть написаны на HTML5 и JavaScript, добавить их можно через чат-бота. После интеграции они появятся у всех сотрудников в меню VK Teams.
- Позже (в VK не уточнили, когда именно) на платформе будет конструктор для создания простых сервисов.
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