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Евгения Евсеева

«Те, кто их получить не должен — не получат»: глава Минцифры — про законопроект об электронных повестках Статьи редакции

Уведомления о повестке на Госуслугах можно отключить, а данные о тех, кто не должен её получить, исключат из реестра военнообязанных ещё на этапе его создания.

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  • Глава Минцифры Максут Шадаев опубликовал ответы на вопросы о новом законопроекте — об электронных повестках и запрете на выезд из России.
  • По его словам, поправки в законодательство не связаны с новой волной мобилизации: «ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах». А главная задача — исправить нынешнюю систему воинского учёта и «сделать так, чтобы те, кто повестки получить не должен, их не получали».

Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учёта и призыва. Все мы помним, когда сотрудники ИТ-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось). Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу.

Максут Шадаев, глава Минцифры

Про электронный реестр военнообязанных

  • Разрабатывать его будет Минцифры. Цель — «систематизировать сведения и обеспечить их актуализацию онлайн». Гражданам не нужно будет информировать военкоматы об изменении семейного положения, прописки, места работы и прочего. Сейчас такая обязанность прописана в законе. Работодателям, в свою очередь, тоже не придётся отправлять эту информацию.
  • Точные сроки запуска реестра пока неизвестны — их определят после вступления закона в силу. Скорее всего, отмечает Шадаев, «в полном объёме» его получится запустить «не раньше начала осеннего призыва».
  • В кабинете на Госуслугах можно будет проверить, в каком военкомате пользователь состоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если обнаружатся неточности, через сайт можно подать заявление на изменение данных.

Про повестки на Госуслугах

  • Уведомление о повестке придёт на Госуслуги — если пользователь не отключит эту функцию. Уведомления об «ограничительных мерах» (запрете на регистрацию ИП и другое) отключить не получится, они будут приходить всегда. Также на сайте можно будет сообщить об «уважительных причинах», по которым в военкомат прийти не получается — например, если призывник заболел.
  • Если есть право на отсрочку и оно подтверждено, повестка прийти не должна — данные исключат из реестра «ещё на этапе его формирования». Но если такое случится — её можно обжаловать на Госуслугах и приложить документы, подтверждающие освобождение от призыва. Решения об ограничениях, постановке на учёт и прочем тоже можно обжаловать. Все обращения будут рассматривать ускоренно — в течение пяти дней.
  • Обращение рассматривает не военкомат, а региональная комиссия — по словам Шадаева, с каждой из них «Минцифры в контакте». Жалобы от ИТ-специалистов ведомство будет «отрабатывать индивидуально».

Про автоматическую постановку на воинский учёт

  • Законопроект предусматривает, что для постановки на учёт не нужно приходить в военкомат — это сделают автоматически, если человек достиг определённого возраста, сменил гражданство или место жительства. Как только решение примут, оно отразится в личном кабинете на Госуслугах.
Право
Евгения Евсеева
Госдума приняла законопроект о запрете на выезд из России после вручения электронной повестки Статьи редакции

Теперь повестки будут присылать через Госуслуги — или считать вручёнными автоматически после внесения данных в специальный реестр.

#новость

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101 комментарий
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 Edward

Балабол 😂

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Сергей И

Верю. Успокоил. Именно для этого и создавали. Не должны дети чиновников, не должны дети олигархов - не получат.

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Arseniy Shestakov

«Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился»

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Юрий Хрусталев

они и так не получали

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Dark Soul

Им кто-то еще верит?

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Makar H

Да! 50+ возрастом смотрящие ящик которым и правда ничего не придёт и они нас потом будут в комментах об...ть...

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5 комментариев
Мох

Максут Шадаев там вполне адекватный. В том году лично вытаскивал чуваков из ИТ, кого забирал военкомат. Не видел ни разу, чтобы он напиздел

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vvtwittep

Ну я относительно верю. Бронь для ИТ обещали и сделали. Всем парням на работе, кто был не под бронью «обычной» сделали бронь от минцифры.

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3 комментария
Доктор Богомол Тобогган

А были случаи ловли на вранье?

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1 комментарий
Константин Приветов

Ну, есть же долбики, которые считают - не мужил, не служик. Они вот за такое...

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Мурад Муртазалиев

Ну все, теперь лахта будет разгонять тему

поправки в законодательство не связаны с новой волной мобилизации

Вчера один бот как раз пытался это делать.

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Васисуалий Лоханкин

Ну это уже совсем хлебушком надо быть, чтобы верить после бесконечного вранья.
Особенно когда Картаполов 31 марта говорил -да не будет никаких электронных повесток, а 11 апреля - ну да приняли и что?

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1 комментарий
Dark Soul

Так еще первая продолжается. Но мне интересно, на что они рассчитывают. Даже сталин не сразу решился объявить мобилизацию. А там это было нужно для защиты страны. Здесь же, на страну никто не нападал(финт ушами с некоторыми российскими территориями в составе России, чтобы создать видимость защиты, настолько туп, насколько тупы придурки это придумавшие). Больше поражает реакция граждан, добровольно и с песней за свой счет идти в могилу. Хотя некоторые себя считают крутыми Рембо, до первого огневого контакта.

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Louise Carr

девальвации не будет - твердо и четко

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Alex Shevchenko

...и точка!

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Мох

Тебя обучали на датасете из комментов ВЦ? Можешь еще что-нибудь выдать в этом стиле?

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Alex GODERATOR

Воры-убийцы-клептоманы решили взять в заложники всех мужиков из коренного населения. Утилизация и замещение продолжаются

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Dark Soul

У них альтернативы нет. Или так или Гаага. Поэтому они стремятся оттянуть процедуру анального зондирования и смазанной мылом веревки. Не припомню до сих пор, чтобы глава государства в прямом эфире, сам, добровольно, признавался в военных преступлениях.

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5 комментариев
Louise Carr

в переводе на русский - получат все

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Dark Soul

Всех они вооружить и одеть даже не могут. Нет ни ресурсов, ни возможностей. Все что было сделано в ссср для мобилизационной экономики продали и растащили.

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9 комментариев
Arseniy Shestakov

Максут самый лучший начальник концлагеря!

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Поручик молчать

Максут сам профан и ппредатель. Все системы рухнули, законы не раюотают, цифровая экономика откатывает назад, бюджеты распределяют по своим.

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2 комментария
Louise Carr

Те, кто их получить не должен — не получат»: например я - глава Минцифры

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Sergio Molotkoni

Старик, ты чет порвался подозрительно...

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2 комментария
Louise Carr

Те, кто их получить не должен — не получат» - но таких увы не оказалось - извините)))

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Pavel Zamyatin

Ну почему не оказалось - я думаю, что чиновники и их дети в белом списке будут.

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Кирилл Родин

благими намерениями вымощена дорога в ад

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Dimitri

У них нет таких намерений. Там никогда благой даже не пахло.

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Sergio Molotkoni

они за экологию просто и секвестрацию углеродного следа, зачем бумагу тратить, понимать нужно )))

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Makar H

А за слова ответить?

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Makar H

Хотя о чём это я...

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Louise Carr

повышения пенсионного возраста не будет - твердо и четко

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Dimitri

Немного успокоить решили народ. Завтра в тихаря изменять мелочи и будут всем подряд высылать.

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Louise Carr

в переводе на русский - бегите)))

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Alex GODERATOR

Я так понял, он про себя и своих детей в Майями и Лондонах?

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Sergio Molotkoni

Поэтому Госуслуги через ВПН и не работают, что бы никто там повестку не получил случайно.

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Louise Carr

извините у нас сбой - повестки послали всем . но в следующий раз такого не будет)

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Елена Т.

Разберитесь лучше с военкоматами Московской области, которые не признают справки с ВУЗов в электронном виде, подписанные электронной подписью. Видите ли в военкомате нет и не может быть интернета и электронной почты… И студент, имеющий право на отсрочку, получает повестку на медкомиссию, потому что ВК не принял такую справку с ВУЗа

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Makar H

"нет и не может быть интернета и электронной почты"
Класс отмазка!
Почему не пришли по электронной повестке?
Потому что: у меня нет и не может быть интернета и электронной почты!

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4 комментария
Hambala Fully

Так а как он может ее принять из ВУЗа, если призывник должен сам прийти в военкомат и дать эту справку?

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S.Z

Кто должен и не должен решают они же

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Вадим Д.

Пригласил Максута Игоревича в комментарии, если время позволит — зайдёт
https://vc.ru/663104

Разъяснения главы Минцифры по цифровизации…
Сегодня глава Минцифры Максут Шадаев дал развёрнутые ответы на вопросы о цифровой части воинского…
vc.ru
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Мох

Зачем максуту с нейросетью общаться? 😀

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1 комментарий
Makar H

Да!

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Станислав Денисов

Сделали из vc военкомат. Сколько можно мусолить эту шляпу?

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При себе ничего нет

На фронте не чем заняться ?

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Максим Кайгородов

А существует ли этот реестр вообще?

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Louise Carr

гугл таблица эксел и все - 5 минут работы

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Alex Tinyakoff (tinyakoff)

Ну собственно, всем, у кого нет отсрочек от работодателя, серьезных болезней, пора озаботиться билетами. :)))))

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Louise Carr

серьезной болезнью считается только смерть

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Апрель Обормотов

Твердо и чётко (с)

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Александр Жданов

Ауф!

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leon ЧеЛеМБа

Прогресс однако, и чего это мы сидели все эти 20лет, теперь действуем на дурочка... Всё идёт по плану, Чтоб вы понимали,

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Michael Sazonov

Сказал правду ) Кто не должен - не получит

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Сомалийский космонавт

Логично, чёрт побери.
Прям КО

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Alexey V

«Те, кто их получить не должен — не получат». Это, очевидно, сыновья Пескова, Соловьёва, Сечина, Миллера, Костина и далее по списку.

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Поручик молчать

Речь про Мобилизация 2.0 или о чем то другом?

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Makar H

Нет! Ещё 1.0 не закончилась...

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Мох

Тут про призыв же речь

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Хлоргексидин

О, мажорный релиз?)

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Louise Carr

Те, кто их получить не должен — не получат»
потому что они уже умерли)

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Сексорцист Милфхантерович

Верим? Что там кстати по повесткам для Столярова и другой родни?

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Григорий Красильников

учитывая то, как у нас работают госуслуги, можно ожидать, что повестки придут совершенно не тем людям

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Андрей Новиков

«Ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах» а если ставка не сыграла?

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Артем Якимов

А вот это напрягает больше. Чем частичная мобилизация.

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Николай Πанков

прощайте, нейросети - привет повестки, госуслуги и реестры

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Louise Carr

зачем так трагично - будешь в окопе общаться с чат гпт)

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digital vasya
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