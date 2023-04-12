Прошлой осенью многие смогли на себе ощутить несовершенство системы воинского учёта и призыва. Все мы помним, когда сотрудники ИТ-компании, имевшие право на отсрочку, получали повестки, когда в военкоматах их почему-то не находили в списках, а сами списки спускались мучительно долго (всем нам так точно казалось). Были и те, кого пришлось возвращать уже из воинских частей. Стало понятно, что существующую систему нужно улучшать. Собственно, сейчас и предлагается оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу.