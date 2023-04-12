«Те, кто их получить не должен — не получат»: глава Минцифры — про законопроект об электронных повестках Статьи редакции
Уведомления о повестке на Госуслугах можно отключить, а данные о тех, кто не должен её получить, исключат из реестра военнообязанных ещё на этапе его создания.
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- Глава Минцифры Максут Шадаев опубликовал ответы на вопросы о новом законопроекте — об электронных повестках и запрете на выезд из России.
- По его словам, поправки в законодательство не связаны с новой волной мобилизации: «ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах». А главная задача — исправить нынешнюю систему воинского учёта и «сделать так, чтобы те, кто повестки получить не должен, их не получали».
Про электронный реестр военнообязанных
- Разрабатывать его будет Минцифры. Цель — «систематизировать сведения и обеспечить их актуализацию онлайн». Гражданам не нужно будет информировать военкоматы об изменении семейного положения, прописки, места работы и прочего. Сейчас такая обязанность прописана в законе. Работодателям, в свою очередь, тоже не придётся отправлять эту информацию.
- Точные сроки запуска реестра пока неизвестны — их определят после вступления закона в силу. Скорее всего, отмечает Шадаев, «в полном объёме» его получится запустить «не раньше начала осеннего призыва».
- В кабинете на Госуслугах можно будет проверить, в каком военкомате пользователь состоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если обнаружатся неточности, через сайт можно подать заявление на изменение данных.
Про повестки на Госуслугах
- Уведомление о повестке придёт на Госуслуги — если пользователь не отключит эту функцию. Уведомления об «ограничительных мерах» (запрете на регистрацию ИП и другое) отключить не получится, они будут приходить всегда. Также на сайте можно будет сообщить об «уважительных причинах», по которым в военкомат прийти не получается — например, если призывник заболел.
- Если есть право на отсрочку и оно подтверждено, повестка прийти не должна — данные исключат из реестра «ещё на этапе его формирования». Но если такое случится — её можно обжаловать на Госуслугах и приложить документы, подтверждающие освобождение от призыва. Решения об ограничениях, постановке на учёт и прочем тоже можно обжаловать. Все обращения будут рассматривать ускоренно — в течение пяти дней.
- Обращение рассматривает не военкомат, а региональная комиссия — по словам Шадаева, с каждой из них «Минцифры в контакте». Жалобы от ИТ-специалистов ведомство будет «отрабатывать индивидуально».
Про автоматическую постановку на воинский учёт
- Законопроект предусматривает, что для постановки на учёт не нужно приходить в военкомат — это сделают автоматически, если человек достиг определённого возраста, сменил гражданство или место жительства. Как только решение примут, оно отразится в личном кабинете на Госуслугах.
Балабол 😂
Верю. Успокоил. Именно для этого и создавали. Не должны дети чиновников, не должны дети олигархов - не получат.
«Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился»
они и так не получали
Им кто-то еще верит?
Да! 50+ возрастом смотрящие ящик которым и правда ничего не придёт и они нас потом будут в комментах об...ть...
Максут Шадаев там вполне адекватный. В том году лично вытаскивал чуваков из ИТ, кого забирал военкомат. Не видел ни разу, чтобы он напиздел
Ну я относительно верю. Бронь для ИТ обещали и сделали. Всем парням на работе, кто был не под бронью «обычной» сделали бронь от минцифры.
А были случаи ловли на вранье?
Ну, есть же долбики, которые считают - не мужил, не служик. Они вот за такое...
Ну все, теперь лахта будет разгонять темупоправки в законодательство не связаны с новой волной мобилизации
Вчера один бот как раз пытался это делать.
Ну это уже совсем хлебушком надо быть, чтобы верить после бесконечного вранья.
Особенно когда Картаполов 31 марта говорил -да не будет никаких электронных повесток, а 11 апреля - ну да приняли и что?
Так еще первая продолжается. Но мне интересно, на что они рассчитывают. Даже сталин не сразу решился объявить мобилизацию. А там это было нужно для защиты страны. Здесь же, на страну никто не нападал(финт ушами с некоторыми российскими территориями в составе России, чтобы создать видимость защиты, настолько туп, насколько тупы придурки это придумавшие). Больше поражает реакция граждан, добровольно и с песней за свой счет идти в могилу. Хотя некоторые себя считают крутыми Рембо, до первого огневого контакта.
девальвации не будет - твердо и четко
...и точка!
Тебя обучали на датасете из комментов ВЦ? Можешь еще что-нибудь выдать в этом стиле?
Воры-убийцы-клептоманы решили взять в заложники всех мужиков из коренного населения. Утилизация и замещение продолжаются
У них альтернативы нет. Или так или Гаага. Поэтому они стремятся оттянуть процедуру анального зондирования и смазанной мылом веревки. Не припомню до сих пор, чтобы глава государства в прямом эфире, сам, добровольно, признавался в военных преступлениях.
в переводе на русский - получат все
Всех они вооружить и одеть даже не могут. Нет ни ресурсов, ни возможностей. Все что было сделано в ссср для мобилизационной экономики продали и растащили.
Максут самый лучший начальник концлагеря!
Максут сам профан и ппредатель. Все системы рухнули, законы не раюотают, цифровая экономика откатывает назад, бюджеты распределяют по своим.
Те, кто их получить не должен — не получат»: например я - глава Минцифры
Старик, ты чет порвался подозрительно...
Те, кто их получить не должен — не получат» - но таких увы не оказалось - извините)))
Ну почему не оказалось - я думаю, что чиновники и их дети в белом списке будут.
благими намерениями вымощена дорога в ад
У них нет таких намерений. Там никогда благой даже не пахло.
они за экологию просто и секвестрацию углеродного следа, зачем бумагу тратить, понимать нужно )))
А за слова ответить?
Хотя о чём это я...
повышения пенсионного возраста не будет - твердо и четко
Немного успокоить решили народ. Завтра в тихаря изменять мелочи и будут всем подряд высылать.
в переводе на русский - бегите)))
Я так понял, он про себя и своих детей в Майями и Лондонах?
Поэтому Госуслуги через ВПН и не работают, что бы никто там повестку не получил случайно.
извините у нас сбой - повестки послали всем . но в следующий раз такого не будет)
Разберитесь лучше с военкоматами Московской области, которые не признают справки с ВУЗов в электронном виде, подписанные электронной подписью. Видите ли в военкомате нет и не может быть интернета и электронной почты… И студент, имеющий право на отсрочку, получает повестку на медкомиссию, потому что ВК не принял такую справку с ВУЗа
"нет и не может быть интернета и электронной почты"
Класс отмазка!
Почему не пришли по электронной повестке?
Потому что: у меня нет и не может быть интернета и электронной почты!
Так а как он может ее принять из ВУЗа, если призывник должен сам прийти в военкомат и дать эту справку?
Кто должен и не должен решают они же
Пригласил Максута Игоревича в комментарии, если время позволит — зайдёт
https://vc.ru/663104
Зачем максуту с нейросетью общаться? 😀
Да!
Сделали из vc военкомат. Сколько можно мусолить эту шляпу?
На фронте не чем заняться ?
А существует ли этот реестр вообще?
гугл таблица эксел и все - 5 минут работы
Ну собственно, всем, у кого нет отсрочек от работодателя, серьезных болезней, пора озаботиться билетами. :)))))
серьезной болезнью считается только смерть
Твердо и чётко (с)
Ауф!
Прогресс однако, и чего это мы сидели все эти 20лет, теперь действуем на дурочка... Всё идёт по плану, Чтоб вы понимали,
Сказал правду ) Кто не должен - не получит
Логично, чёрт побери.
Прям КО
«Те, кто их получить не должен — не получат». Это, очевидно, сыновья Пескова, Соловьёва, Сечина, Миллера, Костина и далее по списку.
Речь про Мобилизация 2.0 или о чем то другом?
Нет! Ещё 1.0 не закончилась...
Тут про призыв же речь
О, мажорный релиз?)
Те, кто их получить не должен — не получат»
потому что они уже умерли)
Верим? Что там кстати по повесткам для Столярова и другой родни?
учитывая то, как у нас работают госуслуги, можно ожидать, что повестки придут совершенно не тем людям
«Ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах» а если ставка не сыграла?
А вот это напрягает больше. Чем частичная мобилизация.
прощайте, нейросети - привет повестки, госуслуги и реестры
зачем так трагично - будешь в окопе общаться с чат гпт)